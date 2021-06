SUNY Brockport anuncian su colaboración con Rochester Latino Theatre Company 

El Departamento de Teatro y Estudios Musicales anuncia su colaboración con Rochester Latino Theatre Company (RLTC)

Stephanie Paredes, cofundadora de RLTC, dirigirá en el otoño la obra Water by the Spoonful, ganadora del Premio Pulitzer

Con el debido respeto a Tom Wolfe, a veces sí se puede volver a casa. Este otoño, Stephanie Paredes ’04 regresará al campus de SUNY Brockport para dirigir la obra de teatro Water by the Spoonful, galardonada con el premio Pulitzer, de la escritora Quiara Alegría Hudes, ganadora del premio Tony® (In the Heights), en el Departamento de Teatro y Estudios Musicales. Paredes, cofundadora de Rochester Latino Theatre Company, dirigió recientemente “Coffee Card” como parte del Festival of Ten: Revisited (virtual). La obra de Hudes, un drama ocasionalmente cómico sobre la familia, el perdón y la fortaleza, tiene lugar en la comunidad Latinx de Filadelfia. Las funciones están programadas para octubre de 2021.

Paredes es una “apasionada” de la obra, en cuya lectura, celebrada en RLTC, interpretó a “Haikumom”. Llevar esa pasión a Brockport y a un departamento de teatro que, según ella misma admite le “dio vida” cuando estudió allí, la hace sentirse “emocionada, nerviosa y humilde,” además de inspirarla a hacer justicia a la obra y “enorgullecer al departamento.” Regresar como directora y como persona de color le provoca un sentimiento de responsabilidad, ya que fueron dos directores de color, Louis Moreno y Colman Domingo, quien posteriormente fue nominado al premio Tony®, quienes la guiaron a través de las obras Maggie Magalita y Once on this Island, puestas en escena en Brockport durante su último año de estudios. Ambos la hicieron darse cuenta de que seguir una carrera en el teatro podría ser una opción para ella.

En la primera década del 2000, mientras estudiaba, Paredes se dio cuenta de que aunque Brockport no era precisamente el lugar más acogedor para una persona de color, existían departamentos que podían convertirse en un oasis. Ella siente que “el departamento de teatro, junto con los clubes y organizaciones de estudiantes y, en general, la comunidad de Rochester, pueden ser líderes llegado el momento de desarrollar colaboraciones y alianzas. Todos ellos pueden ayudar a formar directores de color.” A medida que se desarrollan sus talentos, y los talentos de otras personas marginadas, “claro, habrá más personas en la mesa. ¿Pero sabes qué? Construye una mesa más grande. Como solía decir Shirley Chisolm: ‘Si no te dan un asiento en la mesa, trae una silla plegable’. Y, viniendo de mi cultura, donde la comida es tan importante, debes alimentar a todas las personas que están en la mesa.”

La colaboración entre Paredes y SUNY Brockport comenzó cuando Ruth Childs, profesora asociada del departamento, reunió a ex alumnos para participar en el proyecto Revisited. Childs se había mantenido en contacto con Paredes a lo largo de los años y estaba contenta de volver a conectarse con ella de una manera más significativa, “esta vez como colaboradoras, en lugar de como maestra y alumna.” Como directora del comité de selección de espectáculos del departamento, sabía que la temporada 2021-22 no era la primera vez que alguien proponía la obra de Hudes. “Había sido mencionada en el pasado, y cada vez que se discutía, el sentimiento general del comité era que debería ser dirigida por un miembro de la comunidad Latinx”, recordó Childs. “Mientras trabajábamos juntas en Revisited, me iluminé y me di cuenta de que Stephanie sería la persona perfecta para dirigir esta obra.”

Paredes siente que su pasión por la obra “proviene de ser un ser humano, una mujer y una madre.” Afirma que los temas del juicio y el perdón se entrelazan con la adicción que aflige a varios personajes, planteando, a quien dirige la obra, la pregunta de cómo se las arregla una para “amar a alguien mientras lo estás sometiendo a juicio.”

Paredes tiene grandes planes para la obra. Dadas sus conexiones con la comunidad Latinx, su esperanza es convertir la representación en un evento multicultural y multisensorial. “Quiero que los espectadores entren y huelan la cultura representada en la obra –mis raíces y las raíces de los personajes de esta obra– a través de los alimentos que preparaban mis antepasadas, y que vean arte creado por artistas Latinx, y escuchen los ritmos de la música Latinx en vivo en el vestíbulo. En RLTC no solo ‘hacemos espectáculos’; creamos experiencias, y quiero traer la esencia de mi compañía a Brockport.”

Childs, miembro del campus desde que Paredes se graduó, ve “el tema de la diversidad en la mente de todos en estos días: en el campus, a nivel nacional, e incluso a nivel mundial. Mientras intentamos mejorar las relaciones entre todos y cambiar la mentalidad de las personas, Stephanie será una excelente embajadora para otros estudiantes. Ella puede ayudarlos a darse cuenta de que no existen límites para sus metas profesionales.”

Con la esperanza de “contribuir más al departamento de lo que me dio,” Paredes reconoce el mérito Childs y Maria Scipione, otra profesora del departamento de teatro, “por ver que estaba llena de un potencial que no vi en mí misma. Las dos me empujaron cariñosamente hacia ese potencial.”

Foto: Stephanie Paredes dirigirá la obra ganadora del Premio Pulitzer Water by the Spoonful en octubre de 2021.

Para más información, póngase en contacto con Stuart Ira Soloway, Director del Ciclo de Bellas Artes llamand0le al (585) 395-2797 o enviandole un correo electronico a ssoloway@brockport.edu