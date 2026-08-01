por Oscar Meza

Crisis silenciosa: 11 millones viven con diabetes sin saberlo — impacto desproporcionado en Latinos

Buenos días, mi nombre es Oscar Meza y actualmente colaboro con la American Diabetes Association (ADA) en un esfuerzo que, más que informativo, es profundamente humano: visibilizar cómo la diabetes está afectando a nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras historias.

Para millones de Latinos en Estados Unidos, la diabetes no es solo una estadística: es un diagnóstico que cambia vidas, como la mía. Una preocupación diaria, una conversación difícil en la mesa, un medicamento que a veces no se puede pagar. Y aun así, esta realidad sigue poco visibilizada en la cobertura local o nacional.

Pero también es importante decirlo con claridad: aun con estos números, la diabetes se puede controlar, y millones de personas viven una vida plena, feliz y normal cuando reciben el cuidado adecuado. Ese mensaje de esperanza es tan necesario como los datos:

40.1 millones de personas viven con diabetes en EE.UU.

11 millones no saben que la tienen — una situación crítica en comunidades latinas, donde 1 de cada 4 personas no cuenta con un proveedor de salud regular.

Los adultos Hispanos tienen 66% más probabilidad de ser diagnosticados con diabetes que los adultos no Hispanos.

Entre los subgrupos Latinos, las tasas más altas se observan en Puertorriqueños (13.3%) y Mexicanos/Mexicoamericanos (11.1%).

La diabetes es responsable del 80% de las amputaciones relacionadas con complicaciones — muchas de ellas prevenibles con diagnóstico temprano.

Más de 115 millones de adultos viven con prediabetes, y 8 de cada 10 no saben que la tienen.

Detrás de cada número hay una historia y los medios como el tuyo son esenciales para darle voz a estas historias y educar a nuestra comunidad.

La ADA cuenta con expertos bilingües, estadísticas verificadas y recursos en Español que podemos facilitar para apoyar cualquier reportaje que busque informar, educar y servir a audiencias Hispanas.

Si este tema puede aportar a tu cobertura, puedo coordinar una entrevista con un especialista y/o compartirte el paquete completo de información y materiales en Español que tenemos disponibles. Estoy aquí para apoyarte en lo que necesites.

Quedo a tu disposición.

Saludos cordiales,

Oscar Meza (He/Him)

Spanish Communications Contractor

Central Time Zone

817-680-2795

OMeza@diabetes.org

1-800-DIABETES (800-342-2383)

Las imágenes de este contenido se obtuvieron de pexels.com; los créditos figuran a continuación:

Mujer con glucómetro, de Nutrisense-Inc

Pareja con frutas y glucómetro, de Pavel Danilyuk

Medicamento para la diabetes y glucómetro, de N-Voitkevich