La Valentía de Romper el Silencio

por Ms. Talia Rodriguez J.D.

Existe una cultura del silencio que termina con nosotros.

Para muchas familias Latinas, esas palabras desafían una creencia transmitida de generación en generación: “Lo que pasa en la casa, se queda en la casa”. A menudo se dice que lo que sucede en el hogar debe permanecer allí.

Esa frase suele nacer del amor: el deseo de proteger a la familia, preservar la dignidad y mantener a salvo a los seres queridos. Sin embargo, cuando se trata de agresiones sexuales, el silencio también puede hacer que las sobrevivientes carguen con un dolor que nunca debieron soportar en soledad.

Para Yarie Ortiz, protagonista de la sección *Latinaherstory* de este mes, romper ese silencio es más que una responsabilidad profesional. Es un reflejo de quién es ella, de dónde viene y de los valores comunitarios que forjaron su carácter.

Como coordinadora del programa SAFE (Examinadores Forenses de Agresión Sexual) en la organización Crisis Services, Ortiz trabaja junto a enfermeras examinadoras especializadas en agresiones sexuales (conocidas como SANE, por sus siglas en Inglés), quienes brindan atención compasiva y sensible al trauma a las sobrevivientes. Mientras las enfermeras SANE proporcionan atención médica y recopilan pruebas forenses, Ortiz ayuda a fortalecer el programa que las respalda: coordina capacitaciones, mantiene alianzas con hospitales, fuerzas del orden, organizaciones comunitarias y socios estatales, y se asegura de que las sobrevivientes sean tratadas con dignidad, compasión y respeto.

Su vocación de servicio a los demás comenzó mucho antes de que ella incursionara en este campo.

Las raíces de Ortiz están profundamente ligadas al *West Side* de Buffalo, una comunidad conocida por su resiliencia, diversidad y fuerte sentido de familia. A menudo recuerda los domingos que pasaba saltando en el asiento trasero de la camioneta de la iglesia que conducía su padre, mientras recogían a los vecinos para que pudieran asistir juntos al servicio religioso. Esos recuerdos le enseñaron una lección importante: la comunidad significa estar presente para los demás.

Esa lección sigue guiándola hoy en día.

La misma fortaleza, compasión y determinación que definen el trabajo de Ortiz reflejan el carácter del vecindario donde creció: un lugar donde ayudar a los demás no es solo algo que se hace, sino parte de quién eres.

Como Latina, Ortiz comprende los desafíos culturales que pueden dificultar que las sobrevivientes den el paso de hablar. El miedo a avergonzar a la familia, las barreras lingüísticas, la incertidumbre sobre si les creerán y la creencia de que los problemas deben mantenerse en privado pueden impedir que muchas sobrevivientes busquen apoyo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi una de cada tres mujeres hispanas en Estados Unidos sufre violencia sexual por contacto a lo largo de su vida. Sin embargo, la agresión sexual sigue siendo uno de los delitos menos denunciados, lo que significa que muchas sobrevivientes continúan viviendo sus experiencias en silencio.

La historia ha demostrado que decir la verdad a menudo requiere valentía.

Líderes Latinas como Dolores Huerta construyeron movimientos desafiando la injusticia, incluso cuando hacerlo implicaba sacrificios y riesgos personales. Su legado nos recuerda que el progreso siempre ha dependido de personas dispuestas a alzar la voz cuando guardar silencio habría sido más fácil.

Las sobrevivientes asumen ese mismo riesgo cuando comparten sus historias.

Se arriesgan a ser cuestionadas, juzgadas, a perder relaciones, a enfrentar conflictos familiares o a que no se les crea. Decidir hablar es un acto de valentía, y toda sobreviviente merece una comunidad dispuesta a escuchar.

A través del programa SAFE, Ortiz trabaja para garantizar que las sobrevivientes tengan opciones. Se les escucha sin juzgarlas, se les apoya sin presiones y se les recuerda que su proceso de sanación les pertenece a ellas. Ya sea que decidan denunciar, recibir atención médica o simplemente contar con alguien que las escuche, las sobrevivientes merecen que se respete su voz.

Fuera de su ámbito profesional, Ortiz es una orgullosa madre soltera de dos hijos, Antonio Jr. y Elijah. Ha pasado años animándolos desde los campos de béisbol, las bandas laterales de los partidos de fútbol americano, las canchas de baloncesto, las colchonetas de lucha libre, los partidos de fútbol y las presentaciones de la banda escolar. En la liga Westside Little League, se la conoce cariñosamente como “mamá del equipo”, “voluntaria” y “Titi”, un reflejo de los vínculos familiares que ha creado más allá de su propio hogar.

Ya sea abogando por las sobrevivientes o alentando a jóvenes atletas, Ortiz transmite el mismo mensaje: las personas prosperan cuando se sienten apoyadas, valoradas y escuchadas.

Cambiar una cultura no sucede de la noche a la mañana. Ocurre a través de conversaciones, compasión y comunidades dispuestas a unirse.

Porque proteger nuestra cultura no significa proteger el silencio.

Significa protegernos unos a otros.

Y ahí es donde comienza la valentía para romper el silencio.

Ms. Talia Rodriguez J.D. es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com. Las imágenes para este artículo fueron proporcionadas por Talia Rodriguez y editadas por nuestra Editora en Jefe para los fines de este artículo.