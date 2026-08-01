Vacuna contra el VPH: Protección Contra El Cáncer a Través de la Prevención

por Diana Velasquez-Fuentes

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus que ha sido vinculado a varios cánceres. Sin embargo, existe una vacuna que puede ayudar a prevenir la infección por VPH y es importante considerar por qué usted o su hijo/a deberían recibirla.

¿Qué es el VPH y la vacuna contra el VPH?

El VPH es un virus que comúnmente infecta el ano, el cuello uterino y la piel. Ciertas cepas de este virus pueden desarrollarse en cáncer en esas zonas. El VPH se transmite por contacto genital y no suele presentar síntomas. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar verrugas genitales (3).

La vacuna contra el VPH es una serie de inyecciones que típicamente se administran durante la adolescencia para prevenir la infección por VPH. La vacuna actual utiliza una proteína de la superficie del virus para provocar una respuesta inmunológica que ayuda a proteger contra la exposición futura, pero no causa infección por VPH (3). La vacuna no es un tratamiento para personas que ya han sido infectadas con VPH.

¿Quién debería de recibir la vacuna?

La vacuna está actualmente aprobada y recomendada para los siguientes grupos (1):

• A partir de los 11 hasta los 14 años: dos dosis con seis a doce meses de diferencia

• De los 15 a los 26 años: tres dosis en un periodo de seis meses

• De los 27 a los 45 años: la vacunación puede administrarse tras discutir los posibles beneficios con un profesional de la salud

Si alguna persona tiene una infección por VPH, se recomienda que aún reciba la vacuna contra el VPH. La vacuna no es un tratamiento, pero puede ayudar a prevenir la infección por otros tipos de VPH y su transmisión (1).

¿Dónde se puede recibir la vacuna contra el VPH?

La vacuna contra el VPH está disponible en la mayoría de las clínicas de medicina general y pediatría. Consulte con su médico sobre la administración de la vacuna.

¿Qué tan segura es la vacuna?

Los estudios actuales no han demostrado ninguna relación entre la administración de la vacuna contra el VPH y efectos secundarios severos. Se recomienda que las personas permanezcan en el lugar de vacunación durante 15 minutos después de recibirla para observación (2).

¿Por qué debería usted o su hijo/a recibir la vacuna?

La vacuna contra el VPH es una vacuna preventiva contra ciertos cánceres causados por el VPH. Varias cepas del VPH son responsables de aproximadamente el 90% de los cánceres de ano y cuello uterino. Además, la infección por VPH está asociada con cáncer de pene, boca y garganta. Actualmente, la única vacuna aprobada, Gardasil 9, ofrece protección contra nueve cepas del virus, algunas de las cuales están más comúnmente relacionadas con estos cánceres (1).

Referencias:

1. Cleveland Clinic. HPV Vaccine: Schedule, Side Effects & Who Can Get It. Cleveland Clinic. Published November 9, 2023. https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/21613-hpv-vaccine

2. Mayo Clinic. HPV vaccine: Get the Facts. Mayo Clinic. Published 2019. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hpv-infection/in-depth/hpv-vaccine/art-20047292

3. The Human Papillomavirus Vaccine. Chop.edu. Published 2017. https://www.chop.edu/vaccine-education-center/vaccine-details/human-papillomavirus-vaccine

Diana Velasquez-Fuentes es estudiante de tercer año de medicina en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Es originalmente de Atlanta, Georgia, y nació dentro de una familia salvadoreña. Asistió a la Universidad de Georgia, donde estudió bioquímica y sociología. Es parte del Latinx Health Pathway en su escuela de medicina y espera ser una doctora que pueda usar el lenguaje para facilitar el acceso a la atención médica de los pacientes hispanohablantes. Sus pasiones en medicina incluyen la salud de la mujer y la equidad en el cuidado de la salud.