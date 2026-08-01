Ética & Codicia: El ejercicio del derecho en Nueva York & Santo Domingo (1 de 5)

por Rogelio Pineda

Una tarde de finales de junio de 2022, estaba sentado en mi escritorio en Peña & Kahn PLLC — un bufete de abogados especializado en lesiones personales en el Bronx— cuando Jonathan O. Michaels, el abogado principal del departamento de derecho laboral, se acercó a mi cubículo y me preguntó si estaba disponible para ayudar como intérprete en una sesión de preparación con un cliente. Yo había empezado a trabajar en el bufete tres meses antes. Si hacía diez horas de trabajo extra a la semana, podía llegar a ganar 72.000 dólares anuales. Quería ahorrar 200.000 dólares en cinco años para crear un fondo de retiro, así que, naturalmente, acepté y acompañé al Sr. Michaels a la sala de juntas, donde el cliente esperaba junto a su esposa. El Sr. Michaels nos presentó y me dijo que iba a buscar al abogado adjunto que llevaría el caso con él.

Ni el cliente, Hernán Vinicio Sumba Contreras —un ecuatoriano indocumentado de poco más de treinta años—, ni su esposa llevaban mascarilla. Yo sí llevaba una, ya que esa misma semana habíamos tenido dos casos positivos de COVID-19 en la oficina. Jonathan O. Michaels regresó, presentó al abogado adjunto al Sr. Sumba Contreras y a su esposa, y nos indicó a ambos que repasáramos los hechos que habían conducido al accidente de nuestro cliente, cómo ocurrió este y cuáles fueron sus lesiones.

En resumen, este ecuatoriano indocumentado se había caído de una escalera de tijera mientras intentaba taladrar una pared en una casa recién construida; sufrió una fractura tan grave en el lado derecho del cráneo que los médicos tuvieron que sustituir todos los huesos de la parte superior derecha de la bóveda craneal por una placa de titanio.

El abogado principal se retiró y el abogado adjunto comenzó a hacerle preguntas al Sr. Sumba Contreras para confirmar sus datos personales. Tan pronto como empecé a traducir del inglés al español las preguntas del abogado adjunto, y del español al inglés las respuestas del cliente, resultó evidente que las facultades mentales de este se habían visto mermadas a consecuencia del accidente. Era capaz de responder a las preguntas y recordaba todo lo importante, pero sus respuestas carecían de agilidad y precisión. Provenía de un pequeño pueblo de Ecuador, había llegado a Estados Unidos de forma ilegal

—tras cruzar el otrora infranqueable Tapón del Darién— y solo había cursado hasta el sexto grado de primaria. No contaba con formación ni experiencia en construcción, ni poseía habilidades técnicas en ningún otro ámbito.

A continuación, el abogado adjunto le preguntó sobre la naturaleza del trabajo que realizaba para el contratista, Bruckner Boulevard Owner LLC, empresa que había sido contratada para dar los últimos retoques a la casa de nueva construcción donde ocurrió el accidente. Quedó bastante claro que el Sr. Sumba Contreras estaba siendo sincero.

Tras más de diez años trabajando como intérprete jurídico en la ciudad de Nueva York —con más de 2500 declaraciones juradas a mis espaldas—, sumados a los cinco años que cursé la carrera de Derecho en Santo Domingo y otros cinco ejerciendo el derecho laboral, había desarrollado una capacidad extraordinaria para discernir cuándo un testigo, un demandante o un acusado mentía u ocultaba información. No me refiero a detectar una mentira cuando resulta evidente que alguien está mintiendo descaradamente; eso lo puede hacer cualquier esposo o esposa que conozca bien a su pareja. Tampoco hablo de situaciones en las que la única forma de averiguar si alguien miente sería mediante una prueba de polígrafo. Me refiero a aquellos casos en los que una persona que no está plenamente familiarizada con la dinámica habitual de los hechos tiende a pasar por alto los pormenores, los pequeños detalles y la relación de causalidad necesaria que caracterizan cualquier interacción con repercusiones legales.

La mayor parte de lo que sucede en la vida —desde la interacción entre dos automóviles que chocan en una intersección hasta el encuentro entre un ladrón y el propietario de una vivienda que dispara su arma— sigue una cronología muy predecible, acompañada de detalles minuciosos y efectos secundarios inherentes. Muchas personas —en particular, aquellas inteligentes pero sin instrucción formal y aquellas con gran formación académica pero poco juicio— asumen que pueden mentir o tergiversar los hechos al narrarlos sin que nadie detecte la incongruencia o el eslabón perdido en la cadena de sucesos. Por eso la mayoría de los traficantes de drogas terminan en la cárcel más temprano que tarde, y esa es también la razón por la que, en las páginas de Wikipedia de Sam Bankman-Fried y Elizabeth Holmes, su situación penal aparece indicada como: ENCARCELADO.

Nuestro cliente ecuatoriano, sin embargo, fue lo suficientemente sensato para comprender que lo más conveniente para él era decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso fue exactamente lo que hizo.

El Sr. Sumba Contreras nos contó que el contratista que lo había empleado sabía que él no tenía documentos y que carecía de experiencia previa en el manejo de herramientas, pero aun así lo contrató. Admitió que su empleador no le había impartido ninguna capacitación. De hecho, llevaba trabajando para el contratista apenas unas semanas. Este es un aspecto clave en los litigios de derecho laboral. También es la razón principal de la existencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), una agencia federal que establece y hace cumplir las normas de seguridad en el lugar de trabajo. «Las clases de OSHA son obligatorias para garantizar condiciones laborales seguras y saludables para los empleados. La capacitación de OSHA ayuda a empleadores y trabajadores a identificar y mitigar posibles riesgos laborales». Sin embargo, en un mundo donde reducir costos para aumentar las ganancias es un dogma sagrado, a menudo las pequeñas y medianas empresas intentan salir airosas utilizando mano de obra indocumentada y sin cualificación para tareas rutinarias, hasta que un día estalla el desastre.

El Sr. Sumba Contreras también reveló que, el mismo día del accidente y tras llegar a la vivienda, había advertido a su supervisor directo que la escalera de tijera que le habían facilitado para taladrar en la parte alta de la pared tenía unas bases antideslizantes muy inestables. Asimismo, aseguró haber mencionado este hecho dos veces a su supervisor antes de comenzar a taladrar. Estas revelaciones clave resultarían decisivas para cualquier miembro del jurado a la hora de determinar la responsabilidad del accidente.

Es cierto que el Sr. Sumba Contreras no tenía documentos y que carecía de experiencia previa en el sector. No obstante, el empleador estaba al tanto de la situación y no podía alegar desconocimiento respecto a las obligaciones de diligencia debida que exige la ley.

Tras unos 45 minutos, el asistente jurídico y yo habíamos logrado recopilar suficiente información detallada sobre las causas del accidente como para transmitir los puntos clave del litigio al abogado principal, Jonathan O. Michaels. Por supuesto, la parte contraria antepondría la palabra

«alega» a todo lo que el Sr. Sumba Contreras nos había contado; es su deber hacerlo. No obstante, tendrían que demostrar que el trabajador ecuatoriano indocumentado había recibido la formación

necesaria para desempeñar sus funciones, y también tendrían que permitir que nuestros abogados tomaran declaración al supervisor que se encontraba en la obra el día del accidente.

Dada la naturaleza, gravedad y magnitud de la lesión sufrida por nuestro cliente —y cómo esta afectaría de forma permanente y negativa a su capacidad para ganarse la vida y a su día a día durante el resto de su existencia—, resultó sencillo calcular una cifra aproximada para un posible acuerdo. Estimé que podría obtener entre un millón y medio y dos millones de dólares.

El asistente jurídico recogió las hojas del bloc legal amarillo, repasó algunos detalles pendientes, se disculpó y se dirigió al despacho de Jonathan O. Michaels, situado al fondo, en el extremo del bufete. Como de costumbre, me puse a charlar con los clientes no solo para entretenerlos, sino también para asegurarme de que comprendieran que, si llegaban a obtener una indemnización cuantiosa, resultaba crucial recibir asesoramiento financiero sólido de un profesional e invertir parte de ese dinero, evitando así lo que lamentablemente ocurre con demasiada frecuencia a personas con escasa formación académica, gran credulidad y poca previsión cuando se encuentran de la noche a la mañana con una suma importante de dinero.

Jonathan O. Michaels y el abogado adjunto entraron en la sala de conferencias. El adjunto se sentó, mientras que el abogado principal permaneció de pie en un extremo, frente al cliente y a su esposa, situados a mi derecha. Yo estaba sentado justo enfrente del cliente, al otro lado de la mesa. Jonathan O. Michaels comenzó diciéndole al ecuatoriano indocumentado que comprendía su testimonio. Sin embargo, señaló que existía un problema grave. Su relato era correcto, y tanto su memoria como su veracidad eran buenas. El problema residía en la cobertura del seguro de su empleador. Jonathan O. Michaels explicó que el contratista que lo había empleado «en negro» tenía una póliza con una cobertura muy baja para accidentes laborales. En el mejor de los casos —continuó—, podríamos conseguirle doscientos o tal vez trescientos mil dólares. Y eso no era justo. Él, el ecuatoriano indocumentado, había sufrido una lesión que le cambiaría la vida y acabaría recibiendo una miseria tras deducir los gastos médicos y los honorarios de los abogados.

Me quedé atónito. Era totalmente cierto. Basta con pensar en esto: en el estado de Nueva York, los abogados pueden cobrar entre el 25 % y el 40 % en casos de derecho laboral. Eso significa que, con un acuerdo de 250.000 dólares, el ecuatoriano indocumentado se llevaría mucho menos de 150.000 dólares después de pagar los honorarios legales y las facturas médicas.

Su caso —le dijo Jonathan O. Michaels al ecuatoriano indocumentado— vale al menos 2,5 millones de dólares. Vi cómo se le abrían los ojos de par en par al señor Sumba Contreras y a su esposa. Así que — continuó el abogado principal—, lo que vamos a hacer es introducir algunos cambios menores en lo que le contó a mi colega de aquí, para poder conseguirle todo el dinero que se merece. En ese momento, fui yo quien aguzó el oído ante lo que acababa de decir el abogado principal. ¿Cómo podían unos cambios menores en su relato alterar el hecho de que la póliza de seguro de su empleador tenía un límite establecido para indemnizaciones por accidentes laborales? Sin duda, quería escuchar esto. Incluso sentí el impulso —al que me resistí— de bajarme la mascarilla para oír mejor, tal como bajamos el volumen de la música en el coche mientras conducimos para ver mejor.

Básicamente, el ecuatoriano indocumentado de cabello platinado iba a tener que cambiar su versión de los hechos. Poco a poco, los cambios empezaron a sumar mucho más que simples «cambios menores». Jonathan O. Michaels le pidió que:

a) Eliminara la parte de su historia sobre cómo consiguió el trabajo en Bruckner Boulevard Owner LLC y omitir por completo el hecho de que alguna vez fue contratado por ese contratista.

b) Testificara que había sido contratado y supervisado por el dueño de la casa, es decir, por el padre estadounidense de tres hijos que se había esforzado al máximo durante más de dos décadas para darles a sus hijos y a su esposa una casa de tres millones de dólares a las afueras de la ciudad de Nueva York.

c) Testificara que había sido el dueño de la casa quien le había proporcionado la escalera inestable.

d) Testificara que le había dicho al dueño de la casa que la escalera era inestable, pero que este le había dicho que hiciera su trabajo y dejara de quejarse.

e) Dijera que había escombros y basura alrededor de la escalera.

Básicamente, Jonathan O. Michaels quería que el Sr. Sumba Contreras culpara del accidente al propietario estadounidense, o, para ser precisos, al futuro propietario estadounidense.

Hay que tener en cuenta que, durante todo el tiempo en que Jonathan O. Michaels instruía al ecuatoriano indocumentado para que mintiera bajo juramento, yo era quien traducía todos sus «pequeños cambios» del inglés al español. Cualquier intérprete que haya trabajado en un entorno legal o gubernamental puede confirmar que más del noventa por ciento de los hispanohablantes asocian automáticamente la voz y el aura del intérprete con la autoridad, el peso y las consecuencias que conllevan las preguntas formuladas por la persona que ostenta realmente la autoridad. Yo vivía esto constantemente mientras trabajaba como intérprete para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). El fenómeno se hacía aún más evidente cuando el oficial del USCIS que interrogaba a un solicitante sobre sus antecedentes penales era una mujer. Invariablemente, el solicitante respondía «Sí, señor» en lugar de «Sí, señora». Es decir, mostraban respeto hacia la autoridad de mi voz, no hacia la de la oficial. ¿Por qué? Por diversas razones. Una de ellas es que, en el mundo hispanohablante, la voz femenina solo se percibe como una voz de autoridad cuando pertenece a la propia madre. Fuera del hogar, la autoridad se asocia casi siempre a una voz masculina. Otra razón es que los seres humanos tendemos más a establecer un vínculo fuerte con otra persona basándonos en el idioma, el acento y el tono de voz que en el fenotipo, la religión o la clase social. Por eso es más probable que un londinense de fenotipo anglosajón conecte con otro londinense de fenotipo africano en Tailandia que con un ruso rubio o un angloamericano de clase media.

En cuanto comprendí a dónde quería llegar Jonathan O. Michaels con sus «pequeños cambios», empecé a sentir repugnancia y vergüenza. Me arrepentí profundamente de haber aceptado el trabajo en este bufete. Aquello no era un despacho de abogados, sino una guarida de ladrones, un nido de carroñeros que se aprovechaban de los accidentes. Ese arrepentimiento surgió con facilidad, pues ya había presenciado y sufrido suficientes porquerías por parte del director de operaciones, Allan Torres, y de otros empleados como para que cualquier persona sensata quisiera largarse de allí a toda costa y no mirar atrás. Mientras escuchaba lo que le pedían declarar a aquel ecuatoriano indocumentado, sin estudios y de pelo teñido de platino, me di cuenta de lo afortunado que era de llevar mascarilla. Al menos aquella pareja ecuatoriana no podía ver mi rostro: el rostro del asistente legal e intérprete de español dominicano de Peña & Kahn que le había indicado mentir bajo juramento. Podía imaginarme el momento en que lo pillaran mintiendo y le dijera al juez: «Fue Rogelio Pineda, el intérprete dominicano; él fue quien me dijo que mintiera bajo juramento». Porque, claro está, un abogado jamás le pediría a su cliente que mintiera solo para ganar más dinero. ¡Los abogados simplemente nunca hacen eso!

Supe en ese mismo instante que aquel día marcaba el inicio de la cuenta atrás para mi último día en aquel despacho de abogados de mala muerte. Efectivamente, renuncié pocos días después. Algo que se me quedó grabado fue que Jonathan O. Michaels no paraba de preguntarle al ecuatoriano indocumentado: «¿Puedes hacer eso?», «¿Puedes decir eso?». Repetía estas preguntas cada vez que el rostro del ecuatoriano reflejaba el más mínimo atisbo de incredulidad. En total, debió de preguntar

«¿Puedes hacer eso?» y «¿Puedes decir eso?» entre 15 y 20 veces.

En el estado de Nueva York, una «condena por perjurio en primer grado puede conllevar una pena de prisión de entre 2 y 7 años… las personas condenadas pueden enfrentarse a multas y a tener antecedentes penales permanentes, lo que afecta a su vida personal y profesional».

Por si no lo sabe, existe algo llamado inducción al perjurio (subornation of perjury). La inducción al perjurio es «el acto de persuadir o facilitar que otra persona cometa perjurio, lo cual implica hacer una declaración falsa bajo juramento en un procedimiento legal. Es un delito distinto del perjurio en sí». Y sí, también puede llevarle a la cárcel por un periodo de 2 a 4 años y afectar a su futuro profesional y laboral.

Algunas personas podrían decir: «Bueno, ¡usted simplemente estaba haciendo su trabajo, cumpliendo órdenes!». Mi respuesta a esto es la siguiente: a) Eso es lo que dijeron muchos oficiales y soldados nazis durante los juicios de Núremberg, y fueron declarados culpables. b) Las Reglas Modelo de Conducta Profesional de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association) establecen: REGLA 5.1 Responsabilidades de un socio o abogado supervisor (a) Un socio de un bufete de abogados deberá realizar esfuerzos razonables para garantizar que el bufete tenga vigentes medidas que ofrezcan una seguridad razonable de que todos los abogados del bufete cumplen con las Reglas de Conducta Profesional. REGLA 5.2 Responsabilidades de un abogado subordinado (a) Un abogado está sujeto a las Reglas de Conducta Profesional aun cuando haya actuado bajo las instrucciones de otra persona. REGLA 5.3 Responsabilidades respecto a asistentes no abogados. Con respecto a una persona no abogada empleada, contratada o asociada con un abogado: (c) Un abogado será responsable de la conducta de dicha persona que constituiría una infracción de las reglas de conducta profesional si fuera realizada por un abogado, siempre que: (1) el abogado ordene o, con conocimiento de la conducta específica, ratifique dicha conducta; o (2) el abogado sea socio del bufete en el que trabaja la persona. Las medidas empleadas para supervisar a personas no abogadas deben tener en cuenta el hecho de que estas carecen de formación jurídica y no están sujetas a la disciplina profesional.

Si lees esas normas con atención, podrías pensar que, dado que Peña & Kahn me contrató como asistente legal e intérprete jurídico, podría librarme de la responsabilidad por inducir al perjurio. Pero te equivocarías. Tengo el título de abogado. Y el bufete sabía que poseía dicho título —obtenido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la República Dominicana— cuando me contrató. De hecho, durante la entrevista les dije expresamente que ya no me interesaba ejercer la abogacía en la República Dominicana debido a los altos niveles de corrupción, tanto en el gobierno como en el sistema judicial de aquel país. También dejé claro que no estaba dispuesto a cometer actos poco éticos, bajo ningún concepto. En Santo Domingo, al igual que en cualquier otro lugar, los abogados debemos regirnos por códigos de conducta ética. ¡Nuestros profesores siempre nos decían que un abogado debería saber comportarse mejor!

En cualquier caso, no hace falta ser abogado para entender que Jonathan O. Michaels le estaba pidiendo a nuestro cliente que mintiera bajo juramento con el fin de conseguir un acuerdo económico más cuantioso, tanto para el cliente como para el bufete. Avaricia. Codicia. El deseo de riqueza material a costa de nuestra integridad y nuestras almas. ¡A la mierda con eso! No pasé cinco años en la facultad de Derecho —levantándome a las cinco de la mañana y acostándome a las diez de la noche, perdiéndome la mayoría de los eventos sociales a los que acude la gente normal— para luego traicionar el juramento que hice y venderle mi alma al diablo. No crucé a nado un océano de miseria y dolor para acabar ahogándome en la orilla por culpa de un abogado neoyorquino carroñero. Mis padres, como todos los seres humanos, tienen sus defectos, pero hay algo que no hicieron: no me criaron para ser un sinvergüenza.

Al final, el ecuatoriano indocumentado de cabello platinado aceptó todo: “¿Puedes hacer eso?”, “¿Puedes decir eso?”. Mientras el asistente jurídico recogía los documentos esparcidos sobre la mesa, se detuvo como si hubiera tenido una revelación y dijo: “Michael, ¿cómo va a pagar el propietario los 2,5 millones si la casa ni siquiera tiene seguro todavía?”.

Sin dudarlo, Jonathan O. Michaels respondió: “¡Va a tener que vender la casa! ¡Eso le enseñará a no contratar trabajadores no cualificados!”.

Mi percepción del Sr. Michaels cambió: pasó de ser un sinvergüenza a un psicópata.

Regresé a mi cubículo. Eran más de las ocho de la noche. Había sumado más de tres horas extra a mi sueldo semanal. También había adquirido una nueva perspectiva de la vida. No diría que estudiar Derecho fue un error. Tampoco siento que las experiencias negativas que viví ejerciendo la abogacía o trabajando en Peña & Khan fueran un desperdicio de mi talento y mi tiempo. De hecho, mientras recogía mis cosas para irme a casa, me invadió una profunda sensación de alivio y alegría. Incluso me sentí como un hombre con una misión.

Al salir de mi cubículo y caminar por el pasillo hacia la salida trasera que usábamos todos los empleados, vi a Jonathan O. Michaels y al asistente jurídico de pie, uno junto al otro, en la esquina cerca de la salida. Parecían dos jefes de la mafia listos para liquidar a un civil. Al acercarme a ellos, Jonathan Michaels me preguntó: “Entonces, ¿qué opinas del caso del Sr. Sumba Contreras?”. Por la forma en que lo preguntó, supe a qué se refería. Quería saber: ¿Estás de acuerdo con lo que hice?

¿Piensas quedarte en Peña & Khan a largo plazo? ¿Eres un soplón? ¿Valoras el sueldo que te pagamos?

¿Te parece bien que destruyamos las vidas de estadounidenses trabajadores para ganar más dinero?

¿Eres un dominicano corrupto dispuesto a codearte con los peces gordos para ganar mucho dinero?

Lo miré a los ojos y le dije: «¡Ahora entiendo por qué te llaman el maestro!». Seguí caminando y añadí: «Buenas noches, hasta mañana».

Tras renunciar, hice un examen de conciencia y finalmente decidí escribir al Comité de Quejas contra Abogados del Estado de Nueva York (dependiente de la División de Apelaciones de la Corte Suprema) para denunciar la conducta poco ética del abogado Jonathan O. Michaels. Sabía que no podría vivir conmigo mismo si no alzaba la voz, sabiendo que eso era todo lo que hacía falta para evitar que aquel sociópata destruyera la vida de un padre de familia trabajador. El abogado jefe del comité, Jorge Dopico, respondió a mi denuncia mediante un correo electrónico en el que decía: «Estimado Sr. Pineda: Hemos completado la revisión de su queja contra el abogado mencionado. Tal como se explica a continuación, hemos concluido que no procede iniciar ninguna investigación ni tomar medida alguna». No me sorprendió esta respuesta del Sr. Dopico ni las «explicaciones» que ofrecieron para rechazar la investigación. El Sr. Dopico argumentó que no procedía investigar porque:

a) No existen fundamentos suficientes para llevar a cabo una investigación adicional.

b) Hemos determinado que… [no existe]… información contextual ni pruebas corroborantes lo suficientemente convincentes… de que el bufete o sus abogados hayan cometido actos de mala conducta profesional.

Que yo sepa, en todas las instancias del sistema legal que juzgan las acciones de personas que no son abogados, se permite que cualquier denunciante aporte «pruebas corroborantes». Sin embargo, dado que esta queja era contra un abogado, pudo desestimarse prima facie sin siquiera solicitar dichas pruebas. La razón principal por la que no me sorprendió la respuesta del Sr. Dopico es esta: los abogados, al igual que los sacerdotes, pertenecen a un sistema dogmático y sectario que hace todo lo posible por encubrir la mala conducta y los graves abusos perpetrados por muchos de sus miembros. En otras palabras, si el público supiera cuán podrido está realmente el sistema legal estadounidense y cuán corruptos son muchos abogados, la mayoría de la gente se lo pensaría dos veces antes de contratar a uno. De hecho, no sería de extrañar que se creara algún tipo de seguro para las personas perjudicadas por abogados. Cada año, a más de mil abogados se les retira la licencia para ejercer. Y eso es solo en el caso de aquellos a quienes pillan con las manos en la masa. La veracidad de estas afirmaciones puede corroborarse fácilmente mediante una búsqueda en Google con las palabras «family law attorney killed by» (abogado de derecho de familia asesinado por).

Kevin Dutton, psicólogo de la Universidad de Oxford, sostiene en su libro La sabiduría de los psicópatas (Wisdom of Psychopaths) que existen los «psicópatas funcionales». Se trata de personas que no muestran violencia externa, pero que emplean sus personalidades —carentes de empatía, despiadadas y carismáticas— para triunfar en la sociedad convencional.

Dutton plantea que existen ámbitos profesionales que atraen a los psicópatas funcionales. Sus investigaciones revelaron que «la segunda profesión con mayor índice de psicopatía es la de abogado».

Han pasado casi tres años desde que renuncié a mi puesto de asistente legal e intérprete en Peña & Kahn. Desconozco qué sucedió con el caso del ciudadano ecuatoriano indocumentado. Sin embargo, al mirar atrás, agradezco haber elegido vivir conforme a principios éticos, independientemente de las consecuencias económicas. Puedo conseguir un empleo —cualquier tipo de trabajo— y ganar lo suficiente para llevar una vida digna. Lo que no podemos hacer es intentar vivir dignamente tras haber vendido nuestra alma por unos cuantos dólares. Muchas personas transitan por la vida con esa sensación incómoda que surge al albergar creencias, valores o conductas contradictorias. Es lo que se

conoce como disonancia cognitiva. Disonancia implica desacuerdo, discrepancia, incongruencia o inconsistencia. Esos son los rasgos distintivos de la falta de autenticidad. Y pocas cosas hay en la vida peores que saber, en lo más profundo de uno mismo, que se es un farsante, un estafador, alguien como Jonathan O. Michaels.

Foto de una pareja en un despacho de abogados de kaboompics, foto de una persona sosteniendo un libro de derecho de Mikhail Nilov y foto de abogados en una oficina de August de Richelieu, cortesía de pexels.com.