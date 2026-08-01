por Alberto Rodriguez

Infórmese antes de abrir la puerta: Qué esperar cuando un inspector de la ciudad lo visita

Los Neoyorquinos Deben Conocer sus Derechos y Es

Como parte de la campaña “Manténgase informado, manténgase conectado, Nueva York” del HPD, esta guía empodera a los neoyorquinos para que comprendan sus derechos, se sientan seguros durante las inspecciones y apoyen a sus vecinos.

Video de Servicio Publico

Cuando hay algo que resolver en la casa, llamar al 311 es un paso hacia una solución, y los residentes deben tener confianza en lo que sucederá después. Por eso, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD) lanza hoy un nuevo video de servicio público y una iniciativa de divulgación para ayudar a los inquilinos a comprender sus derechos y sentirse seguros cuando llega un inspector. Cada año, miles de neoyorquinos llaman al 311 con inquietudes sobre sus hogares y vecindarios, desde problemas de calefacción y agua caliente hasta plagas y otros problemas de vivienda. Muchas de estas llamadas resultan en visitas de inspectores, incluyendo los del HPD.

Los inspectores de la ciudad se centran en garantizar condiciones de vida seguras y saludables, y en abordar los problemas que reportan los residentes. Puede ser alarmante recibir un toque inesperado a la puerta de un desconocido, incluso después de haber presentado una queja al 311, especialmente en épocas de mayor control migratorio. Los residentes deben sentirse cómodos al hacer preguntas y verificar quién está en su puerta. Para ayudar a los neoyorquinos a mantenerse informados y seguros, la ciudad publicó un video de servicio público que describe lo que deben hacer los inspectores oficiales, lo que nunca harán y cómo los inquilinos pueden protegerse. La ciudad comparte hoy la siguiente guía en inglés y español, que se publicará en otros idiomas durante las próximas semanas, para ayudar a los residentes a sentirse preparados ante la llegada de un inspector.

Qué sucede después de llamar al 311

Cuando un residente llama al 311 para reportar problemas de vivienda, en la mayoría de los casos, la queja se envía al Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD), que asignará un inspector para investigar. En muchos casos, los inspectores visitarán la vivienda e intentarán acceder al edificio o apartamento para verificar en persona la condición reportada. Se espera que las inspecciones documenten las infracciones, garanticen el cumplimiento de las leyes municipales y ayuden a proteger la salud y la seguridad de los inquilinos.

Cuando llega un inspector

Si se le asigna un inspector a su queja, este visitará su edificio y apartamento para verificar el problema y evaluar las condiciones del lugar.

El personal de campo de la ciudad siempre:

Usará vestimenta que muestre claramente el nombre de una agencia de la ciudad (uniforme, chaqueta, gorra de marca).

Llevará una identificación con foto o placa válida emitida por la ciudad.

Se identificará por su nombre y la agencia que representa.

El personal de campo de la ciudad nunca:

Preguntará sobre su estatus migratorio.

Usará chalecos antibalas.

Solicitará pasaportes, documentos de inmigración u otros documentos personales no relacionados con la condición reportada.

Conozca sus derechos

Si alguien llama a su puerta diciendo ser inspector municipal, puede detenerse, hacer preguntas y asegurarse de que todo esté en orden. Conocer sus derechos le ayudará a sentirse seguro y confiado durante una inspección.

Los residentes tienen derecho a:

Solicitar ver una identificación: Puede solicitar al inspector que muestre una identificación con foto o una placa emitida por la Ciudad antes de permitirle la entrada.

Puede solicitar al inspector que muestre una identificación con foto o una placa emitida por la Ciudad antes de permitirle la entrada. Tómese su tiempo para revisarla: Examine la identificación cuidadosamente: verifique el nombre, la agencia y la foto para asegurarse de que coincida con la persona que llama a su puerta.

Examine la identificación cuidadosamente: verifique el nombre, la agencia y la foto para asegurarse de que coincida con la persona que llama a su puerta. Confirmar la agencia y el propósito: Pregunte amablemente a qué agencia de la Ciudad representa y el motivo de su visita.

Pregunte amablemente a qué agencia de la Ciudad representa y el motivo de su visita. Rechazar la entrada si algo le parece extraño: Nunca está obligado a dejar entrar a alguien si no está seguro de su identidad o propósito.

Los neoyorquinos deberían sentirse cómodos haciendo preguntas y tomándose un momento antes de abrir la puerta. Compartir esta información con los vecinos, especialmente con los adultos mayores, los nuevos inquilinos o cualquier persona que se sienta insegura al interactuar con las agencias gubernamentales, ayuda a todos en la comunidad a mantenerse seguros e informados.