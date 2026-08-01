Golpe de Calor: Cuando el Cuerpo se Sobrecalienta más allá del Control

por Raquel Torres

En 2013, tuve el honor de recibir una invitación personal de la Federación Dominicana de Triatlón para representar al país como atleta de élite en el circuito olímpico. Fue una oportunidad increíble, pero también una de las lecciones más duras de mi vida deportiva.

Para entonces, había pasado el invierno entrenando en Michigan, mi primera preparación real en triatlón en casi 15 años; abrigada con capas y entrenando en entornos controlados. De repente, me encontré compitiendo en un triatlón de distancia olímpica en la ITU (Copa Panamericana), bajo un calor de casi 98 °F en la República Dominicana.

No estaba adaptada. No estaba lista.

Durante los últimos 10K de la carrera, todo cambió. Alrededor del primer 5K, empecé a sentirme mareado. Mi cuerpo ya no respondía como debía. Luego, perdí la noción. Seguí avanzando, pero no de forma consciente, zigzagueando, desconectada, corriendo puramente por instinto.

Crucé la meta… y me desplomé.

En la carpa médica, recuerdo una sensación profunda y abrumadora: pensé que iba a morir.

Esa experiencia fue un golpe de calor por esfuerzo.

¿Qué es el golpe de calor?

El golpe de calor es la forma más grave de enfermedad relacionada con el calor. Ocurre cuando la temperatura corporal supera los 104°F (40°C) y el cuerpo ya no puede regular su calor interno.

Existen dos tipos principales:

● Golpe de calor clásico: causado por la exposición al calor ambiental

● Golpe de calor por esfuerzo (EHS): causado por actividad física intensa en condiciones de calor o humedad

En atletas, casi siempre es del tipo por esfuerzo.

¿Por qué ocurre el golpe de calor?

Tu cuerpo intenta mantener una temperatura interna estable (~98.6°F). Se enfría principalmente mediante:

● La sudoración (evaporación)

● El aumento del flujo sanguíneo hacia la piel

Pero durante el ejercicio intenso:

● Los músculos generan grandes cantidades de calor

● Las altas temperaturas y la humedad reducen la capacidad de enfriamiento

● La deshidratación limita la producción de sudor

Cuando la producción de calor supera su disipación, la temperatura corporal aumenta peligrosamente.

En ese punto, el sistema falla.

¿Qué sucede en el cuerpo y la mente?

El golpe de calor no es solo “sobrecalentamiento”; es una crisis de todo el organismo.

En el cuerpo:

● La temperatura central se dispara (>104°F)

● El sistema cardiovascular se sobrecarga

● Las células comienzan a dañarse

● Los órganos (riñones, hígado, músculos) pueden fallar

● La inflamación se extiende por todo el cuerpo

En el cerebro:

● Confusión

● Pérdida de coordinación

● Delirio

● Pérdida de la conciencia

Esa sensación de “estar fuera de mí” que experimenté es una disfunción del sistema nervioso central, una característica clave del golpe de calor.

¿Por qué ocurre en atletas?

Los atletas tienen un riesgo particular porque:

● Generan calor interno extremo

● Tienden a empujar más allá del malestar

● Compiten en entornos exigentes

● Pueden no estar aclimatados al calor

De hecho, el golpe de calor es la tercera causa principal de muerte en atletas durante la actividad física.

En triatlón específicamente:

● La alta intensidad (especialmente en la carrera) aumenta el riesgo

● Los eventos suelen realizarse en condiciones calurosas

● La deshidratación es común

Ni siquiera los atletas élite son inmunes.

¿Qué tan común es en triatletas?

La buena noticia: es relativamente raro, pero no insignificante.

● Aproximadamente 1.74 casos por cada 10,000 atletas en eventos de triatlón

● Los problemas relacionados con el calor (como deshidratación o agotamiento) representan entre el 58% y el 72% de los casos médicos en carreras de larga distancia

Sin embargo, en condiciones extremas o con una preparación deficiente, el riesgo aumenta significativamente, especialmente al inicio de la temporada o cuando los atletas no están adaptados al calor.

¿Cómo prevenir el golpe de calor?

Aquí es donde la experiencia se convierte en sabiduría.

Aclimatación al calor – Entrenar progresivamente en condiciones calurosas durante unas dos semanas. Hidratación – Comenzar bien hidratado y mantener la ingesta de líquidos durante la actividad. Respetar el entorno – El calor combinado con la humedad es mucho más peligroso que la temperatura por sí sola. Reconocer las señales de alerta

● Mareo

● Confusión

● Fatiga inusual

● Pérdida de coordinación Ajustar las expectativas – A veces, la decisión más fuerte es bajar el ritmo.

¿Por qué esto es importante?

El golpe de calor es una emergencia médica. La tasa de mortalidad puede alcanzar aproximadamente el 27%, y los sobrevivientes pueden tener complicaciones a largo plazo.

Pero también es prevenible.

Reflexión final

Esa carrera en la República Dominicana me cambió, no solo como atleta, sino como ser humano.

Me enseñó que la fortaleza no se trata solo de empujar más duro. Se trata de entender tu cuerpo, respetar el entorno y tomar decisiones inteligentes bajo presión.

Porque a veces, cruzar la meta no es la verdadera victoria.

Escuchar a tu cuerpo lo es.

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org.