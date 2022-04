Limpia y Protege tu Energía

7 Maneras de limpiar y proteger tu energía

por Raquel Torres

“Todo es energía y eso es todo. Haz coincidir tu frecuencia vibracional con la realidad que deseas y no podrás evitar obtener esa realidad. No puede ser de otra manera. Esto no es filosofía. Esto es física” Einstein.

Limpiar nuestra energía es importantísimo. Así como nos duchamos y nos cepillamos los dientes todos los días, debemos ser tan intencionales con nuestra energía sutil.

No solo para mantenerla limpia y positiva, sino también para protegerla creando un escudo alrededor de tu aura para que las energías negativas externas no puedan entrar en tu campo o afectar tu vibración energética.

• Usa la atención plena, se consiente o “mindful” para limitar y proteger tu exposición a la negatividad – Se trata de vigilar tus pensamientos e intenciones. Somos lo que creemos que somos, así que cuando te enfocas constantemente en cuán estresado o cansado estás, que tan “mal” día tienes, entonces todo lo que hagas será estresante y agotador. La atención plena es la práctica de ser consciente de lo que estás pensando y de cómo te estás hablando a ti mismo, así como de cómo te afectan las actitudes de quienes te rodean. Cuando logras esta conciencia, te sintonizas con la positividad y te alejas de la negatividad (por dentro y por fuera), todo se vuelve mucho más fácil. Tienes el control total, el que pase algo incómodo o negativo en la mañana, no determina ni “automáticamente condena” cómo será todo tu día, tienes siempre el poder total de cómo fluye tu energía y tu día.

• ¿Alguna vez has escuchado el dicho: “Respira profundo”? – Algo muy sencillo pero muy efectivo que puedes aplicar en cualquier lugar ante cualquier “estresor” (en tu coche, tu oficina, en el supermercado, etc.) es la respiración profunda. Nuestra mente está directamente relacionada con nuestra respiración. Al tomar inhalaciones y exhalaciones lentas, puedes sentir inmediatamente que tu ritmo cardíaco disminuye. La respiración puede ayudarte a liberar el estrés y la energía negativa. Tan pronto como te des cuenta de que te sientes fuera de alineación en un estado de baja vibración, inmediatamente respira profundamente (aplica tantas respiraciones como necesites).

• La visualización – Cuando vas al “car wash” y miras la pantalla con todas las diferentes opciones de lavado de autos, visualizar en cuanto a limpiar tu energía, es como la opción de “limpieza profunda” (lavado, pulido y aspirado).

Encuentra tu lugar feliz, luego cierra los ojos y ve allí en tu mente. ¡No es broma! Visualizar un lugar que amas, donde te sientes seguro y tranquilo, es una herramienta poderosa para usar cuando se trata de proteger tu energía. Tal vez pienses en tu cama, toda acogedora y llena de cómodas mantas. Puedes optar por una meditación guiada para limpiar todos tus chakras o centros de energía, puedes visualizar cualquier cosa que te haga sentir relajado y conectado a tierra.

El término chakra viene de la lengua clásica de la India que significa rueda. Son nuestros centros energéticos y existen siete principales, distribuidos a lo largo de la columna vertebral De cualquier manera, ya sea sol@ o a través de una meditación guiada, ¡te sentirás renovado al final de

una visualización!

• Limpia y organiza tus espacios físicos y mentales – Limpiar tus zonas en casa, en el trabajo y en tu cabeza es una forma poderosa de proteger tu energía. Mantener un estado mental sólido y con los pies en la tierra es difícil cuando estás rodeado por todos lados por cosas sin orden físicas y emocionales. Ese tipo de ambiente se presta más al desorden, al caos y al estrés. Limpia y organiza todo. Deshazte de las cosas (y, sí, también de algunas personas) que simplemente no te hacen ningún bien. Desde ropa vieja que nunca volverás a usar hasta las redes sociales que inducen ansiedad y especialmente a las personas tóxicas: dona, deja de seguir, y también deja de ser “amigo”. ¿Difícil? A veces. Pero también vale la pena totalmente.

• Establece límites para conservar energía – Aprende a decir: “tal vez en otro momento” o “no gracias”. Trazar una línea más allá de la cual simplemente no puede extenderse es una poderosa medida de protección que le permite canalizar su energía y mantiene a distancia las influencias agotadoras de las demandas de otras personas. No te sientas mal por decir que no. Tus necesidades son tan importantes como las de los demás.

• Deja de regalar tu energía – El hecho es que te sientes agotado porque permitiste que alguien o algo te quitará toda esa energía feliz y saludable. Cuando se trata de decir no y establecer límites, debes querer hacerlo. No porque sepas que debes hacerlo, sino porque comprendes los beneficios de proteger y alimentar tu propia energía, así como las consecuencias de alimentar siempre solo a los demás.

• Controla el ego – ¿Cuánta energía desperdiciamos reaccionando a las influencias negativas, desperdiciando energía en cosas que simplemente no importan? Sé honesto contigo mismo acerca de cuánto te obsesionas con algo no importante o que no controlas, o con qué facilidad te involucras en una discusión sobre algunos chismes. Tu ego está en el trabajo cada vez que reaccionas a la energía tóxica, te preocupas por verte tan bien como otra persona o tratas de “arreglar” la opinión de alguien sobre ti. Antes de reaccionar, haz una pausa. No dejes que tu ego te abrume o desperdicies tu energía. Pregúntate, en primer lugar, si este problema merece tu valiosa energía.

Conclusión – Llevas energía a tu alrededor que se forma constantemente por lo que das y lo que recibes. Tienes control sobre ambos, así que ¿por qué no ejercerlo? Proteger tu energía es crucial para tu salud mental y física porque es el determinante último de tu felicidad general. Damos mucho de nosotros mismos todos los días, en el trabajo, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Necesitamos reconocer que nuestras necesidades son tan importantes como las de los demás. Protege tu energía. Date el regalo de un estado mental verdaderamente saludable y observa lograr todas tus metas.

Recuerda solo leer y tener la información no te dará resultados, para tener resultados positivos necesitas poner el trabajo diario y constante.

Te invito a cultivar esta práctica porque mereces sentirte plen@ y feliz.

Raquel Torres es una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com