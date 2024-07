El Llamado a la Acción

por Talia Rodriguez

¿Qué te puede aportar un traje de falda bien vestido y una actitud positiva?

Para mi abuela G (o al menos así la llamé), la respuesta es mucho.

Anna Lee Kelly Gagnon nació el 14 de Julio de 1933 en North Collins, Nueva York, hija de la “tía Vivian” de su madre.

Y si describiera una infancia sin la violencia de la pobreza característica de la vida rural en la gran depresión, no le estaría haciendo justicia a su personaje. La alegría Irlandesa, el ingenio rural, los porches delanteros y el aire fresco la formaron bien. Treinta y tres años después de llegar al mundo, Anna Lee dejó el “Anna” y se convirtió en una de las pioneras en la Oficina del Secretario de la ciudad de Buffalo. No sé cómo explicar la enormidad de ser una de las pocas, si no la única, mentes femeninas en una habitación llena de pensadores densos y trajes grises, pero yo también lo he sentido.

Belle of the Ball, en las ceremonias del Día de la Ley de la Asociación de Abogados del Condado de Erie del 1975 como secretaria adjunta de la sala de antecedentes penales, la abuela G recibió “un reconocimiento especial” por su destacado servicio a la profesión jurídica, después de unirse a la oficina de la secretaria en el 1966. Fue la primera mujer reconocida, según el tema.

Mamá dice que no cree que la tía Vivian (la madre de la abuela G) asistiera a la escuela secundaria. ¿Qué significó ese premio para la finca?

Uno de los muchos hermanos irlandeses, la abuela G pudo ver tus fortalezas y debilidades en 3 segundos. Con una mirada campestre de brillantes ojos azules.

Ella entendió la vulnerabilidad de mi identidad Latina. Y me animó a estudiar ciencias políticas y a considerarme pensadora crítica y seria, incluso cuando era niña. Ella me hizo sentir capaz y no soy la única. Su determinación y confianza allanaron el camino para muchos.

La abuela G tenía valores rurales como la limonada helada. Una pensadora crítica, sentada junto a una biblia, con un guiño.

Conduciendo desde las ciudades del sur, justo cuando llego a esa curva y veo el paisaje urbano, pienso en ella y en las vidas de las mujeres rurales en todo Estados Unidos.

¿Cuánto costaría ahora el ascenso de la abuela G desde la granja a las elegantes hileras de ladrillos suburbanos?

¿Qué tan accesible es el mercado laboral urbano y regional para las mujeres rurales y cómo tratamos a las mujeres que no pueden colgarse una maleta al hombro, levantarse e irse? ¿Cómo los conectamos?

Considero su acceso a información, oportunidades, centros de salud y educación, y servicios de afirmación femenina. A menudo considero e incluso cómo la vida rural informa la “diversidad” que siempre esperamos lograr, creo que de manera dramática.

Cuando no pase el examen, a la abuela G no le importó. Sin duda esperaba que lo volviera a tomar. Y otra vez hasta que lo pase. Supongo que pensó que llegó a ser empleada, dos generaciones después, me gradué en la Facultad de Derecho y eso fue un progreso, pero todavía le debo una.

El llamado a la acción de este mes es preguntarse: ¿Cómo afronto mis desafíos y oportunidades en comparación con mis hermanas en el país? ¿Y con la misma determinación? Y si desea obtener más información sobre sus realidades sociales, lea “Rural America At Glance” del USDA de 2023.

Y si eres una de las hermanas del país “descubriéndolo”. Sigue presionando, no dejes que lo cansado toque tus sueños y si tomas la autopista, la real o la digital, Buffalo y su mercado laboral te estarán esperando en persona y en línea.

Porque la abuela G lo hizo, y tú también puedes. El camino es un poco más difícil, pero tiene tendencia.

#historialatina

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.