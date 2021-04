TPS para los Venezolanos – Si, Biden lo hizo solo en dos meses, lo que no hizo Trump in 4 años?

por Jose Enrique Perez

Hasta el momento han pasado solo 2 meses desde que entró la administración de Biden y las buenas noticias para los inmigrantes han estado llegando diariamente. Hace solo unos días atrás, la Administración de Biden anunció que le otorgaba a los Venezolanos la Protección de Estado Temporal o “TPS” por sus siglas en Ingles. Esta fue una promesa de Trump de 4 años; mejor dicho, otra mentira más de Trump o su administración.

TPS es un estado migratorio temporal otorgado a inmigrantes en los Estados Unidos que temporalmente no pueden regresar de una manera segura a su país porque allí está ocurriendo un conflicto armado, un desastre natural, crisis civil o cualquier otra extraordinaria situación.

TPS es otorgado a los ciudadanos elegibles de algunos países. Los siguientes países son los que actualmente gozan de la designación de TPS: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Haití, Somalia, Siria, Sudan, Sudan del Sur y ahora Venezuela.

El 8 de Marzo de 2021, la Administración del Presidente Trump anunció la designación de Venezolanos elegibles ahora para ser beneficiarios del TPS lo cual requiere que hayan estado presentes y continúen estando presentes para el 8 de Marzo de 2021. El gobierno determinó que la designación era requerida por la situación civil y política que está viviendo Venezuela por culpa del Régimen de Maduro. Esas condiciones extraordinarias y temporales crean un riesgo en contra del bienestar y seguridad de las personas y de los nacionales Venezolanos si ellos fueran obligados a regresar a su país.

Durante el periodo por el cual Venezuela ha sido designada para el TPS, los beneficiarios del TPS pueden permanecer en los Estados Unidos y pueden obtener permiso de trabajo. Sin embargo, el TPS no le otorga estado de residente permanente o el estado de la tarjeta verde (“Green Card” por su nombre en Inglés). Cuando los Estados Unidos termina la designación de TPS de un país, los beneficiarios se revierten al mismo estado migratorio que ellos tenían antes de que tuviesen el TPS, al menos que el estado que tenían anteriormente haya sido terminado o haya expirado o entraran a cualquier otro estado migratorio que haya sido adquirido mientras que estaban siendo beneficiarios del TPS.

Es sumamente importante que entiendas que el TPS no se otorga a personas que traten de registrarse después de que el periodo venza, por lo tanto, si una persona de un país en donde el TPS ha sido designado y no se registró la primera vez que el TPS fue asignado, entonces esa persona no califica para TPS. Sin embargo, la persona podría ser elegible para introducir la petición tarde. Por esta razón y muchas más, es importante que nos llames para que hables conmigo acerca de tu caso.

Días importantes:

Fecha límite para Registrarse: 5 de Septiembre de 2021

Fecha de Vencimiento del TPS: 9 de Septiembre de 2022

Tarjetas de Autorización para trabajar hasta: 9 de Septiembre de 2021

Fecha de designación del TPS: 8 de Marzo de 2021

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de las posibilidades de nuevas políticas migratorias. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con este programa o con las nuevas políticas de inmigración que vienen. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de las posibilidades de nuevas políticas migratorias. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con este programa o con las nuevas políticas de inmigración que vienen. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.