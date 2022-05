Título 42 – ¿Problema de salud? ¿Problema de inmigración? ¿O es un problema político?

por Jose Enrique Perez

Cada persona con la que hablamos acerca del Título 42 te da una opinión diferente. Déjame explicarte por qué.

El Titulo 42, la Ley de Salud de Servicio Público de 1944 por su nombre en Inglés, fue diseñada para darle a las autoridades de salud el poder de ordenar cuarentena a cualquier persona, inclusive a ciudadanos americanos, que estén entrando a los Estados Unidos que estén llegando de un país extranjero. La autoridad de cuarentena nunca fue propuesta para determinar que inmigrantes o no ciudadanos americanos pudieran o no ser excluidos o deportados rápidamente de los Estados Unidos. Es importante acotar, que el Congreso cuando estaba debatiendo el Titulo 42, dejaron específicamente afuera del texto de la ley la palabra inmigrante o inmigración porque precisamente había preocupación de que esta ley fuera a ser usada para discriminar en contra de inmigrantes. La versión de 1944 que se convirtió en ley de hecho le quito la autoridad de cuarentena al presidente de los Estados Unidos y se la entrego específicamente al departamento de salud precisamente para evitar que fuera usado por política.

La política de expulsión bajo el Titulo 42 ha efectivamente cerrado la frontera basado en una aplicación errada de esa ley de salud de 75 años para casi todos los inmigrantes que han venido buscando asilo. ¿Pero cómo se aplica entonces esta Ley a los inmigrantes? La orden emitida por el Centro de Salud y Control de Enfermedades (El CDC por sus siglas en Ingles), en conjunto con una orden que se publicó en el Registro Público, específicamente prohíbe solo una categoría de personas entrando a los Estados Unidos: aquellos cruzando las fronteras desde México o Canada quienes podrían ser detenidos por autoridades en los estados Unidos, una categoría que la misma orden dice que aplicaría principalmente a inmigrantes quien estén llegando sin visas.

La ley de los Estados Unidos da derecho a las personas que estén buscando asilo a su llegada a los Estadios Unidos, incluso así estén llegando sin autorización o sin ser admitidos. Antes de que puedan expulsar a personas que lleguen a los Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza está legalmente requerida a hacer una examinación de la persona para determinar si esa persona no debería ser expulsada porque necesita protección. Esa examinación está diseñada para asegurarse de que no haya riesgos de que una persona vaya a sufrir tortura o algún otro tipo de daño serio después de que sean expulsados y regresados a sus países de origen. Sin embargo, con la aplicación del Título 42, la Patrulla Fronteriza se salta ese requisito y no hace ninguna examinación.

¿Entonces como el Titulo 42 se convirtió en un problema político? Antes de la pandemia de Covid-19, Stephen Miller, quien era un consejero del entonces Presidente Donald Trump, estuvo proponiendo ideas de que el gobierno tenía la autoridad de salud pública para encargarse de cumplir los objetivos de la administración de cerrar la frontera para aquellos inmigrantes que estaban buscando asilo. En aquel momento, los oficiales y abogados de la Casa Blanca dijeron a Miller, el cual es conocido como un blanco nacionalista, y a Trump que ellos no tenían la autoridad legal de hacer algo así. Entonces básicamente el Titulo 42 nunca fue una política migratoria y nunca fue así aplicada en la frontera Sur. Fue entonces una ley de salud pública que fue entonces utilizada por el Presidente Trump la cual fue manipulada políticamente para expandir su agenda antiinmigrante y de expulsión.

Solo unas semanas después de que el CDC anunciara que estarían terminando el Titulo 42 el día 23 de Mayo de 2022, hubo inmediatamente voces contrarias. De hecho, los Senadores Lankford (R-OK) y Sinema (D-AZ) en el Senado introdujeron una ley que se llama Public Health and Border Security Act of 2022, la cual se conoce como “Lankford-Simena Bill” Senate, S.4036 y los Representantes del Congreso Gonzalez (R-OH) y Golden (D-ME) han introducido una ley en el Congreso, H.R. 7458, las cuales buscan expulsar a inmigrantes por razones de salud.

Entonces, ahora te pregunto: ¿Qué tú crees – Salud, inmigración o problema político? Solo unos días atrás, una corte ordeno al Presidente Biden que no puede terminar el Titulo 42, por lo tanto, ahora tenemos que esperar más.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte o informarte acerca de tus derechos. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con estas leyes. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

