¿Qué se requiere para mantenerse positivo durante tiempos difíciles?

por Raquel Torres

La mayoría de las personas están atrapadas en un patrón de pensamiento negativo, todos podemos estar de acuerdo en que, si bien la vida tiene sus momentos hermosos, hay momentos en que la esperanza parece muy lejana.

El mundo a menudo puede parecer un lugar aterrador, con demasiada información rápida, noticias mundiales horribles y noticias locales inquietantes, desde la negatividad en el trabajo, la escuela o el pesimismo en el hogar, a veces parece que estamos constantemente rodeados de cosas malas.

Muchos humanos piensan que ser positivo es ser ingenuo, fácil o solo para “los afortunados” y eso está lejos de la verdad, lo fácil es ser negativo, mantenerse positivo requiere de un constante esfuerzo todos los días.

Los mensajes negativos que nos arrojan desde diferentes áreas de nuestras vidas pueden consumirnos; si no somos conscientes. Después de todo, nuestros cerebros están programados para buscar negatividad y concentrarse en ella. Es durante esos momentos desafiantes cuando deberíamos estar abiertos a más oportunidades de cambio y perfeccionamiento. A menudo, uno no puede simplemente alejarse de las personas tóxicas, tal vez sea un colega, un pariente político, un amigo o un miembro de la familia. Cuando las personas en nuestras vidas nos abruman y agotan nuestra energía, mantenerse positivo puede convertirse en un desafío diario.

¡Sin embargo, la buena noticia es que es posible mantenerse positivo en un mundo negativo!

Piensa en cómo te sientes con las personas negativas. ¿Tienes tendencia a desanimarte con ellos, o te resulta fácil ignorar su estado de ánimo? Si te impactan fuertemente las personas negativas, eso es totalmente normal y no estás sol@.

Algunos de los muchos beneficios de mantenerse positivo incluyen más enfoque y concentración, más confianza, la capacidad de combatir el estrés de manera más efectiva y un sistema inmunológico más fuerte. Un estilo de vida más saludable en general puede ayudar a reducir el dolor.

10 recordatorios para mantenerse positivo 24/7/365:

1. Controla la cantidad de noticias negativas y las redes sociales: ten un tiempo o exposición muy limitada todos los días con el Internet, la radio, la televisión y todas las redes sociales.

2. Ser consciente: la atención plena es la práctica de centrar deliberadamente tu atención en el momento presente y aceptarlo sin juzgar, disfruta las cosas pequeñas.

3. Practica la gratitud: cada vez que piensas en algo que se sienta como “preocupante”, lo reemplázalo con las 1,000,000 de cosas por las que estás agradecido. La gratitud es una apreciación agradecida por lo que recibes, ya sea tangible o intangible. Con gratitud, reconocemos toda la bondad en nuestra vida.

4. Concéntrate en lo que puedes controlar: las únicas cosas que puedes controlar cuando estás rodeado de personas negativas son TUS pensamientos, acciones y reacciones. Tú puedes ser capaz de influenciarlos, pero aún no puedes decidir cómo te responderán. Concéntrate en ti mismo y muéstrate amor y paciencia.

5. Vive con bienestar o “amor propio”: Prioriza tu salud física y mental. Haz ejercicio regularmente, come alimentos frescos, toma suficiente agua y combínalo con relajación y meditación.

6. Cuando te sientas desanimado piensa a largo plazo: claro, esta situación en la que te encuentras puede ser incómoda en este momento, pero ¿importará el próximo mes? ¿dentro de tres años? ¿20 años a partir de ahora? Lo más probable es que no importara. No te detengas en los encuentros con personas negativas, especialmente si no van a importar a largo plazo. Concéntrate en lo que es mejor para ti a largo plazo y encuentra comodidad en eso.

7. Recuerda tus verdades: A veces, a la gente le gusta tratar de decirte quién eres. Esto es genial cuando esas personas tienen en mente lo mejor para ti y solo intentan apoyarte, pero desafortunadamente, ese no siempre es el caso. La gente puede decir que eres mandón o demasiado difícil de manejar, pero solo tú puedes decidir quién eres. Recuerda tus verdades cuando te enfrentes a una persona negativa.

8. Evita a las personas negativas: ten cuidado de no pasar la mayor parte de tu tiempo con aquellos que son chismosos o están descontentos. Pueden llegar a drenar tu energía, mantén FUERTES LÍMITES con los chismes y las personas negativas. Mantenerse positivo en torno a la negatividad es definitivamente un desafío. Tanto la positividad como la negatividad tienen un efecto dominó en las personas y son contagiosas, así que elige la mejor opción con atención y recuerda que la mayoría de los humanos son adictos al drama y al conflicto. No tomes las acciones u opiniones de nadie personal.

9. Da (a ti mismo) retroalimentación positiva frecuente: Según estudios recientes hasta el 94% de los clientes, empleados, clientes o atletas/estudiantes, los niños que reciben un reconocimiento positivo cada día se sienten satisfechos o muy satisfechos con el producto, desempeño, servicio o empresa que compraron, haz lo mismo contigo.

10. Sé y mantente humilde: La humildad es una cualidad extremadamente atractiva. La humildad no te pide que pierdas tu dignidad. Muchas de las personas más dignas también tienen la mayor humildad. Cuando te mantienes humilde, mantienes tu poder, en lugar de esperar algo de los demás, te mantienes soberano y eso es realmente poderoso.

“La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes“. #Confucius

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org