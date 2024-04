Accidentes en la Construcción

por Jose Enrique Perez

Hay muchos accidentes y muchas circunstancias peligrosas a las que los trabajadores en la construcción están expuestos. Por lo tanto, hay protecciones y derechos adicionales que van más allá de la ley de compensación laboral para este tipo de trabajadores específicos.

Los trabajadores de la construcción están expuestos a condiciones de trabajo bastante delicadas. Es por ello que el estado pasó dos leyes que son sumamente importantes para los trabajadores de la construcción. Específicamente, el estado de Nueva York aprobó una ley que se conoce como los artículos 240 y 241 de la Ley Laboral (Labor Law sections 240 and 241, por su nombre en Inglés) que proveen protecciones y derechos específicos a los trabajadores de la construcción.

El artículo 240 de la Ley Laboral está diseñado para proteger a los trabajadores de la construcción con relación a todos aquellos riesgos asociados con trabajos en las alturas. Esta ley requiere que todos los contratistas, sub-contratistas, y dueños que provean protecciones a los trabajadores para evitar que se caigan de los andamios u otras estructuras altas, así como también, ellos deben proveer protecciones para evitar que los trabajadores sean golpeados con objetos que caigan de las alturas. De acuerdo a esta ley, si un trabajador de la construcción tiene un accidente por haberse caído, o por haber sido golpeado con algo que estaba cayendo, los contratistas y los dueños de la propiedad donde se estaba realizando el trabajo serán responsables por daños monetarios por las lesiones del trabajador. Esto es así inclusive si el trabajador tuvo cierta culpa por el accidente. Es necesario que sepan, que incluso personas que estén pasando por el sitio de construcción y sean lesionadas o tengan un accidente, podrían recuperar indemnizaciones monetarias y de daños de aquellas personas o entidades que sean responsables.

El artículo 241 de la Ley Laboral es mucho más amplio que el artículo 240. Articulo 241 requiere que todos los dueños y contratistas en sitios de construcción se aseguren de que el trabajo que se esté realizando cumpla con todos los requisitos y protecciones de seguridad previstas por las leyes del Departamento del Trabajo. Si un trabajador de la construcción tiene un accidente debido a una violación de una de estas regulaciones (que, por cierto, son muchísimas), el dueño y el contratista serán completa o parcialmente responsables financieramente por las lesiones sufridas por el trabajador.

Estas leyes no solo proveen protecciones para los trabajadores que estén construyendo algo, sino también proveen los mismos derechos y protecciones para aquellas personas que estén trabajando en demoliciones y excavaciones. Tú también deberías saber que estas leyes que protegen a los trabajadores de la construcción cubren mucho más que lo que cubren las leyes de compensación laboral (Workers’ Compensation, por su nombre en Inglés). Por lo tanto, si tu o un familiar tiene un accidente en un sitio de construcción, demolición, o excavación, tu deberías contactar inmediatamente a un abogado para determinar cuáles son tus derechos.

A pesar de que se requiere de que cada trabajador de la construcción sea entrenado con relación a situaciones básicas de seguridad y en como tomar ciertas precauciones para manejar ciertos equipos, como levantar cosas pesadas, como manejar líquidos o materiales peligrosos, y en como reconocer ciertos riesgos, accidentes en la construcción pasan día a día. Productos que no sirven, maquinas que son desperfectas, productos peligrosos que no tienen la identificación adecuada, andamios o grúas que no son propiamente aseguradas, correas de seguridad que no están buenas, así como también otros trabajadores que son negligentes en el trabajo y que crean riesgos y que podrían lesionarte gravemente o incluso matarte son cosas a las que se enfrentan los trabajadores cada día.

Algunos de los tipos de accidentes en la construcción más comunes son: accidentes de grúas, objetos que se caen, accidentes con maquinaria pesada, accidentes en los andamios o escaleras, caídas desde el techo, y atropellados por maquinarias.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de accidentes en la construcción. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar cuando haya un accidente en el trabajo. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

Las imágenes de este artículo fueron tomadas por Alejandro Pérez, David Brown y Mikael Blomkvist de pexels.com.

Yo represento a personas en casos de accidentes de trabajo y en la construcción. Si tienes alguna pregunta acerca de un caso de accidente, por favor no dudes en llamarme al teléfono (315) 422-5673, me puedes enviar un fax al (315) 466-5673, o puedes enviarme un correo electrónico a joseperez@josepereztuabogado.com. Mi oficina está localizada en 659 West Onondaga Street, Piso de Arriba, Syracuse, New York 13204. ¡¡¡También tenemos oficinas en Buffalo y Rochester!!! Recuerda buscar mi artículo en la próxima edición del mes de Mayo. Por supuesto, manténgase saludable, pónganse sus vacunas o la de refuerzo y cuídense del Coronavirus. Además de Accidentes Personales y de Trabajo, Seguro Social e Inmigración, ahora también practicamos Criminal, Familia, DWI, Trafico y Divorcios.