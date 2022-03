El Abuso de Sustancias en la comunidad Hispana | Predominio, Factores de Riesgos & Tratamientos.

proveído por Meghann Sepulveda

El abuso de sustancias ocurre cuando el uso de drogas interviene con tu vida cotidiana. Por ejemplo, comienzas a consumir alcohol excesivamente, comienzas a abusar de tus prescripciones medicas o a usar drogas ilegales tales como la heroína o la metanfetamina.

Este tipo de comportamiento puede perjudicar tu salud y estropear tus relaciones personales, amorosas y sociales.

El predomino del abuso de sustancias controladas en la Comunidad Hispana

En Estados Unidos, acerca de 2.9 millones de adultos Hispanos padecen de abuso de sustancias.

De esos adultos el 72% luchan con alcoholismo, un 42% lucha con el consumo de drogas ilegales y un 13% lucha con ambos, alcoholismo y drogas ilegales.

Además, un 48% padece de trastornos concurrentes tales como depresión, trastorno de estrés post traumático o esquizofrenia.

Los Factores de Riesgo

Al igual que el resto de la población no-Hispana, los adultos Hispanos son más propensos a abusar de las drogas si han sido expuestos a los siguientes factores de riesgo:

Estrés

Trauma

Condiciones de salud mental

Presión de grupo

Historial de abuso de sustancias en la familia

En adición, los adolescentes Hispanos que recientemente han inmigrado a los Estados Unidos son más propensos al uso de drogas que otros adolescentes. Debido a que probablemente tienden a experimentar una gran cantidad de estrés y cómo anteriormente mencionado, el estrés es uno de los factores principales sobre el riesgo de abuso de sustancias.

Tipos de Tratamientos

Es sugerido para la mayoría de las personas que abusan de sustancias controladas buscar ayuda profesional (tratamientos específicos para necesidades específicas). Los tratamientos más comunes por el abuso de sustancias controladas son:

Desintoxicación medica – El paciente deja el uso de drogas de manera lenta y segura.

– El paciente deja el uso de drogas de manera lenta y segura. Terapia – El paciente aprende a controlar el deseo de consumir y a fortalecer su salud mental.

– El paciente aprende a controlar el deseo de consumir y a fortalecer su salud mental. Grupos de Apoyo – El paciente conecta con personas que también están en el proceso de rehabilitación por abuso de sustancias.

Aunque los Hispanos tienen las mismas probabilidades, que el resto de la población no-Hispana, de luchar en contra de las sustancias mencionadas, es menos probable que no reciban tratamiento. Esto es debido a que mucho de los programas de tratamiento carecen de proveedores de habla Hispana y muchos no entienden los valores culturales.

En ocasiones, los Hispanos no buscan tratamiento debido al estigma social. Cuando hablamos de estigma social nos referimos a el prejuicio y la discriminación basándose en las características sociales de una persona.

Por ejemplo, una persona que abusa de sustancias controladas puede ser señalado como una persona débil, inactiva o egoísta. Mientras el estigma hacia el abuso de sustancias ocurre en todas las comunidades, hay investigaciones que señalan que es particularmente frecuente entre los Hispanos.

Si sospechas que un ser querido pueda estar luchando con el abuso de sustancias, recuérdale que no tiene nada por lo que deba avergonzarse y apóyale. Luego, ayúdales a encontrar un programa de tratamiento con proveedores que entiendan las necesidades particulares de la comunidad Hispana.

Este contenido fue proporcionado por Meghann Sepulveda y escrito por Ark Behavioral Health quienes brindan todos los niveles de atención basada en evidencia para ayudarlo a comenzar su viaje personal hacia la recuperación. El objetivo de Ark Behavioral Health se extiende mucho más allá de la sobriedad; cada intervención terapéutica que brindamos lo empodera con un sentido de propósito y alegría en la recuperación. Encuentre más información y cómo obtener ayuda para usted o un ser querido visitando su sitio web en https://www.arkbh.com/.