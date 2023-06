Privilegio y Vulnerabilidades

#LatinaHerstory

por Talia Rodriguez

Mi hijo es un director ejecutivo de seis años. Empezamos una marca porque le gusta el arte y me resultó más fácil enseñarle si centrábamos nuestras energías en un proyecto compartido. ¡Va increíble, www.buffalokidceo.com si quieres aprender sobre sus libros para colorear socioemocionales bilingües y su misión de decirle al mundo que los #NIÑOS #PUEDEN #SER #CEOS también!

Como las cosas van bien, pero el mundo que nos rodea está cambiando y él es un niño muy LATINO, con nombre Latino, es más alto, más tímido y un poco más grande, es hora de tener la “charla” con él. Es hora de explicarle diferentes partes de su privilegio y algunas de sus vulnerabilidades. Quiero que pueda explicar su privilegio como Cassy.

Cassandra habla sobre su privilegio en su entrevista: Un extracto de su respuesta a la pregunta: “Soy una Mexicoamericana de primera generación, una Tejana/Chicana y la hija mayor de mi familia. Nací en McAllen, Texas, a unos 20 minutos del cruce fronterizo de Laredo. Al crecer, siempre fui una niña testaruda y terca hasta el punto de que, si realmente quería algo, nada me detendría”.

Cassandra es Gerente de Organización y Estrategia de Finger Lakes en la Coalición de Inmigración de Nueva York, la conocí en Zoom e instantáneamente comencé a buscar el destacarla en mi columna.

Hablamos por teléfono y me sentí más valiente después, me sentí más libre y dije: ok, esto es perfecto porque escribo con el corazón. Necesito piezas que me inspiren personalmente (un poco egoísta, ¿verdad)?

Cassy habla de su privilegio: Ya que nací en Texas y tuve el privilegio de ser documentada, me enseñaron a apreciar ese privilegio y usarlo para hablar cuando vi injusticias en mi comunidad. Mis padres son inmigrantes indocumentados, así que hay ciertas cosas que puedo hacer que mis padres y otras personas en mi comunidad no pueden. Mis padres fomentaron un hogar y un entorno en el que nos ayudábamos unos a otros y a los demás cuando podíamos.

Como estadounidense, mi madre, blanca como la nieve, me enseñó que lo correcto es amar la libertad y amar a las personas que estaban dispuestas a luchar por ella. Nunca cambiaré eso, y enseñar lecciones y mostrar partes de mundos por los que defiendo, pero de los que no soy parte es más fácil con el arte. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Nueva York están apoyando a todo un universo de artistas que están dispuestos a pasar sus carreras haciendo arte sobre personas lo suficientemente AMERICANAS como para amar el rojo, el blanco y el azul al otro lado de la cerca de la opresión.

Ingrese a películas como “After I Pick the Fruit” sobre la vida de mis hermanas Latinas en el 2011. Ingrese a películas como “From Here” que se estrenará en World Channel – America Reframed Strand de PBS el 1 de Junio a las 8 p.m. ET. La directora Christina Antonakos Wallace y Taina Mattos son personas a las que hay que observar, al igual que Cassandra.

¿Cómo enseñamos empatía a nuestros hijos y a los adultos que los rodean? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a liderar? Estaremos hablando de eso todo el mes, con Cassy, que aún no es mamá, pero es una HERMANA MAYOR ORGULLOSA, gracias a las hermanas mayores/madres que hay. Tengo dos, pero una se mostró específicamente para mí.

Ella solía decirme “lo que Dios tiene para ti, es para ti”. Lo que Dios tiene para mí es un buen deseo AMERICANO de luchar por lo que creo que es correcto. No es solo para mí, tengo ancestros que honrar, William Cary, mi segundo tío abuelo (hijo del condado de ORANGE, Nueva York) dejó su cuerpo en el campo de batalla en la Batalla de Dallas, a los 30 años y le rompió el corazón a su madre, un inmigrante de Escocia. Él creía en la libertad, yo también, y aquí hay suficiente LIBERTAD para todos nosotros y voy a seguir escribiendo sobre eso hasta que me ponga azul en la cara, tan azul como el uniforme sindical de mi tío.

Lea el resto de la entrevista de Cassy a continuacion y conozca la historia de todos los estadounidenses muéstrame, no me digas, un poco líder.

1. ¿Quién eres y qué valores se enseñaron en tu hogar? – Mi nombre es Cassandra Bocanegra, soy mexicoamericana de primera generación, tejana/chicana y la hija mayor de mi familia. Nací en McAllen, Texas, a unos 20 minutos del cruce fronterizo de Laredo. Al crecer, siempre fui un niño testarudo y terco hasta el punto de que, si realmente quería algo, nada me detendría. Aunque estoy seguro de que les aterrorizaba tener un hijo tan testarudo, mis padres nunca desaconsejaron ese rasgo. Como nací en Texas y tuve el privilegio de ser documentado, me enseñaron a apreciar ese privilegio y usarlo para hablar cuando vi injusticias en mi comunidad. Mis padres son inmigrantes indocumentados, así que hay ciertas cosas que puedo hacer que mis padres y otras personas en mi comunidad no pueden. Mis padres fomentaron un hogar y un entorno en el que nos ayudábamos unos a otros ya los demás cuando podíamos.

2. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante y tu momento de aprendizaje favorito mientras crecías? – Cuando llegamos al estado de Nueva York en el 1999, vivíamos en el Centro de la ciudad de Rochester. No sabía nada de Inglés y pasé 6 meses en una escuela bilingüe antes de que pudiéramos mudarnos a un suburbio de Rochester donde fui a la escuela primaria y secundaria. El suburbio de Grecia no tenía mucha diversidad, por lo que no había muchos estudiantes en mis escuelas que se parecieran a mí o que tuvieran padres que no hablaran inglés. A menudo yo era el intérprete de mi familia en muchas funciones escolares. Cuando estaba en la escuela secundaria, decidí que no me desafiaban lo suficiente y busqué una beca para una escuela secundaria privada para niñas. La diversidad no mejoró. Terminé graduándome de allí y asistiendo a SUNY Geneseo como estudiante de EOP y fui un estudiante universitario de primera generación. Mi experiencia en la universidad fue muy estresante. Entre mi primer y segundo año mis padres fueron detenidos por inmigración y se iniciaron los procedimientos de deportación. Eso significaba que había más en mi plato y más responsabilidades de las que tenía que ocuparme además de ser estudiante. Tuve la suerte de recibir el apoyo de algunos profesores increíbles con los que pude hablar y que me ofrecieron apoyo y aliento para continuar con mis estudios. Creo que mi momento de aprendizaje favorito cuando era niño fue cuando tenía muchas ganas de ser voluntario en una feria del libro para adolescentes y mi madre dijo que no podía llevarme, así que descubrí cómo llegar allí y lo logré por mi cuenta. Yo tenía 13 años y la pasé de lo mejor y pude conocer a uno de mis autores favoritos Matt De la Pena (Mexican white boy and Ball don’t lie) y Holly Black.

3. ¿Te ves a ti mismo como un líder? Si es así, ¿por qué? – A veces lo hago, pero dudo en etiquetarme así porque sé que tengo mucho que aprender. Creo que otras personas me llamarían líder y tal vez algún día pueda estar de acuerdo con ellos. En este momento solo puedo decir que estoy aprendiendo a ser una mejor versión de mí mismo y a guiarme hacia mis metas.

4. ¿Cómo define a un defensor y un aliado? ¿Cómo ve crecer el futuro de su incidencia? – Yo definiría un defensor y un aliado por igual. Yo creo que tienes que ser un aliado para ser un buen defensor y tienes que ser un defensor para ser un buen aliado. Un defensor se encuentra en primera línea y anima y trabaja para terminar con la marginación de una comunidad y parte de eso es ser un aliado que apoya y escucha lo que están luchando sin asumir que saben más. Creo que los aliados solo son mejores cuando pueden abogar por que se escuchen las voces de una manera que no ocupe espacio. Por ejemplo, una de mis formas favoritas en las que he visto a un aliado abogar por mí fue cuando vieron que estaba luchando por ser escuchada en un nuevo espacio y llamaron la atención sobre el hecho de que no me escuchaban como latina. Hay una línea muy fina, pero creo que se desdibuja fácilmente cuando se trata de una comunidad. Creo que los aliados también son personas que tal vez no han experimentado los mismos traumas y obstáculos que las personas en una comunidad y que usan su privilegio para hacer espacio para esas comunidades y los defensores son aliados o miembros de la comunidad directamente afectados que están cansados de solo escuchar y estar listos. liderar la carga para hacer que el cambio suceda.

5. ¿Tienes un modelo a seguir? Si es así, ¿quién? ¿Qué tipo de modelo a seguir esperas ser para las generaciones futuras? – ¡Sí! Mis modelos a seguir son mi mamá y mis abuelas. Todas son mujeres fuertes que han ido continuamente contra la corriente para lograr más para sí mismas de lo que su sociedad/generación esperaba. Espero que, si alguien me ve como un modelo a seguir, me vea como un ser humano. Quiero que cualquiera que me admire vea que está bien cometer errores y caer porque eso es parte del crecimiento y el aprendizaje, es mucho más importante aprender de eso y levantarse y seguir adelante. Ser un líder o un modelo a seguir no significa que eres perfecto, para mí significa que sigues adelante con humildad, gracia y fortaleza.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.