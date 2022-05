Latinaherstory

por Talia Rodríguez

Creo que nunca creí plenamente en mí misma hasta que comencé a escribir esta columna. Honestamente, he pasado la mayor parte de mi vida sin miedo a nada. Escribiendo he vuelto a conocerme a mí misma y a mis sueños. Cuando comencé a seguir otro sueño de formar mi LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada), reflexioné sobre los puntos en común en mi experiencia y en las experiencias compartidas por algunas de las ex alumnas de Latinaherstory. Parecía que – como la vida – estar en los negocios era más difícil, solo porque era Latina.

Recuerdo buscar empresas propiedad de Latinas para trabajar con Latinaherstory y fue difícil. Me di cuenta de que lo que estaba buscando no existía: (1) una lista centralizada de negocios PROPIEDAD DE LATINA (que incluía negocios en el hogar o pequeños nichos que son característicos de nuestras economías centrales de nuestra comunidad); y (2) un grupo de mujeres con las que compartiría valores comunes y experiencias de vida con las que pude hablar de negocios. Así que una noche en nuestra página de Latinaherstory sutilmente agregué una pestaña que decía “Directorio de Empresas Latinas”.

Resulta que es el único en el Estado de Nueva York. Es la única página dedicada exclusivamente a negocios Latinos en Nueva York acompañada de comunidad privada que es gratis. Irónicamente, su historia, 1 mes después tuvimos una reunión, teníamos 15 asientos, vendimos 19 boletos, vendimos más. Comenzamos una comunidad digitalmente y eso se ha convertido en más de 40 mujeres Latinas y nuestros aliados. Una de las mujeres que asistieron fue Stephannie Alcazar (dos nn a propósito), una mujer que trajo el espíritu de la ciudad de los Leones (un apodo para Ponce) a la mesa.

Stephanie es la mujer que casará mis dos proyectos, que encarna los valores que me han impulsado hacia adelante y una ética de trabajo incomprensible incluso para algunas de las madres más duras que conozco. Por lo tanto, en el futuro, nuestras características de Latinaherstory cada mes incluirán a las mujeres empresarias en nuestro directorio. Cada mes casaremos nuestra columna con un podcast transmitido en Facebook que unirá a nuestras comunidades y alentará a otros a aprender sobre periódicos independientes Latinos y periodismo local. En última instancia, formaremos un fondo para construir un círculo de donaciones y otorgar micropréstamos a nuestros propios miembros. Grandes sueños y necesito una gran ayuda, así que de nuevo Stephannie.

En unas 200 palabras, tiene el coraje de creer en las personas más de lo que ellas creen en sí mismas. Ella de Ponce, fuerte, elegante, inteligente, sensitiva y fácilmente una de las personas más generosas que he conocido. Alerta de spoiler, hay mucho más en esta increíble mujer que también es la orgullosa propietaria Latina de “Soothing Wonderland Creations.com”. Ella estará en todas partes durante el mes de Mayo. Busque su entrevista impresa en nuestros periódicos, y si desea verla en vivo, únase a nuestras comunidades Latinaherstory o LatinasinBusinessNY y vea el primer episodio de nuestro podcast.

La razón por la que elegí escribir sobre Stephannie no es porque esté donando el 40% de sus ganancias a LatinasinBusinessNY y otorgando un 10% de descuento en toda su tienda durante el mes de Mayo para cualquier compra que use el código de promoción: LIBNY716 o porque me haga sentir como si pudiera dominar el mundo. Es porque cuando te abres al amor de Dios en forma de personas, puede ser una bendición muy poderosa.

Incluso su “historia de formación” (la historia de por qué comenzó su negocio) es inspiradora. La motivación de Stephanie para iniciar su negocio se centra en su amor por su hijo con necesidades especiales y su sensibilidad hacia los indigentes. Empezó a hacer jabón siendo mamá (su trabajo favorito). Uno de sus mayores activos (es cierto) es su socio en la vida y en los negocios, Joseph Santiago, él sugirió que comenzaran un negocio después de que Stephannie perdió su trabajo durante Covid y no ha mirado hacia atrás desde entonces.

Stephannie se levanta todos los días a las 5 de la madrugada y hace Latinaherstory todos los días, apóyenla como apoyan nuestra columna. A cntinuacion la entrevista de ella.

1. ¿Qué consejo tienes para otras personas latinas que quieren que sus voces se escuchen en su comunidad?

Yo les diría que no se rindan luchen por lo que quieren lograr, no se trata de ganar se trata de no rendirse

2. ¿Cuál es su teoría sobre el potencial humano?

El límite es el cielo y la gente ya ha llegado a la luna. Creo que todo el mundo tiene potencial, pero para utilizar ese potencial necesitan averiguar qué es lo que quieren hacer y lo que quieren lograr.

3. ¿Qué experiencia tiene como empresario?

Como persona de negocios, una de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora es que he crecido como persona y nunca dejo de aprender. También ahora hago planes, trato de ser más organizado y también puedo ser más creativo al mismo tiempo. He aprendido a tener una mente más abierta y he aprendido a administrar mejor mi tiempo.

4. ¿Cómo definiría a una persona de negocios?

Creo que un empresario debe ser una persona comprometida, decidida, que pueda crear su propio camino. Una persona que está dispuesta a tomar el riesgo y la oportunidad de lograr sus objetivos.

5. ¿Hay algún empresario local que admire?

Admiro a los negocios locales que siguen en pie incluso cuando han luchado por mantenerse en funcionamiento, pero no se dieron por vencidos. Admiro a esos dueños de negocios que día a día luchan duro por lo que quieren y no se dan por vencidos y si se caen se levantan y vuelven más fuertes, aunque no los conozco personalmente sé que están ahí afuera en esta región.

Talia Rodríguez es una Latina bi-racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.