¡Hola! ¡De parte de sus amigos estudiantes de medicina hispanohablantes del Hospital Strong Memorial!

por Edmund Fabian Sagastume

Ya sea paciente, madre/padre o acompañante, visitar un hospital o una clínica suele ser una experiencia nueva y única para muchas personas.

Esta experiencia puede volverse considerablemente más difícil si no entiende o no habla bien inglés o si se ha mudado recientemente a los Estados Unidos por primera vez. Ambas situaciones fueron especialmente ciertas para mí cuando, con tan solo 11 años, me encontré en el departamento de emergencias junto a mis padres debido a una aterradora reacción alérgica a los colorantes rojos en los jugos. “¡A los jugos, de todas las cosas!”, me decía a mí mismo.

Nunca olvidaré lo nervioso y asustado que me sentí ese día: era mi primera vez en los Estados Unidos, en un hospital nuevo y desconocido, con muy poco inglés y sin saber cómo hacer todas las preguntas médicas que mi familia y yo teníamos.

Afortunadamente, aquí en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester (University of Rochester School of Medicine and Dentistry), existe un grupo de estudiantes de medicina que está fortaleciendo su formación clínica como parte del Programa de Salud LatinX (LatinX Health Pathway), con el objetivo de servir mejor a usted y a sus seres queridos. En los pisos del hospital o en su próxima visita a la clínica, puede reconocernos por nuestras credenciales que dicen “Hablo Español”, un símbolo que llevamos con mucho orgullo. Para muchos de nosotros, formar parte de este programa, dirigido por el Dr. Daniel Yawman, MD, nos ha permitido usar nuestras habilidades en español (ya sea como hablantes nativos o no nativos) para comprender mejor los desafíos médicos específicos que enfrentan las diversas comunidades LatinX e hispanohablantes del área metropolitana de Rochester.

Si no hay estudiantes de medicina en su equipo de atención, también puede acceder a los servicios gratuitos de intérpretes del hospital, disponibles las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en cualquier ubicación del Centro Médico de la Universidad de Rochester (University of Rochester Medical Center), de la siguiente manera:

Antes de su visita:

Puede solicitar un intérprete cuando programe su cita. Si desea expresar sus preferencias de interpretación para sus citas médicas, comuníquese con Interpreter_Services@urmc.rochester.edu y hágales saber cómo pueden atender mejor sus necesidades.

Si está hospitalizado(a):

Por favor, pida a su enfermero(a) que solicite un intérprete. También puede comunicarse directamente con los servicios de intérpretes llamando al (585) 275-4778.

Así que la próxima vez que nos vea, ya sea como parte de su equipo de atención médica o recorriendo los pasillos del hospital, ¡no dude en acercarse a nosotros!

Imagene con mensaje y frase Hablo Español fue sometida por Edmund que capturó como medio para este articulo para ayudar a los miembros de la comunidad a identificar las insignias del grupo del Programa de Salud Latina en URSMD.

Fotografía de una mujer con chaqueta vaquera azul con un profesional médico por proyecto RDNE Stock cortesía de pexels.com.

Edmund Fabian Sagastume es originario de un pequeño pueblo de Honduras y se mudó a la ciudad de Nueva York a una edad temprana. Actualmente es estudiante de tercer año de medicina en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester (University of Rochester School of Medicine and Dentistry), donde forma parte del Programa de Salud LatinX (LatinX Health Pathway) y fue copresidente del capítulo de la Asociación de Estudiantes de Medicina Latinos en su institución. Sus intereses incluyen fomentar un ambiente inclusivo y de apoyo para la comunidad médica latina, hispana y LatinX, así como brindar atención compasiva a pacientes de habla hispana durante sus rotaciones clínicas. Aspira a continuar sirviendo a las comunidades de habla hispana como futuro cirujano general.