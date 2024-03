Familias de Zorros Rojos en tu Vecindad

por Elise Able

Entre los meses de marzo, abril, mayo y junio cuando las zorras dan a luz en New York. La gente puede alarmarse cuando ven zorros adultos cerca de sus casas y trotando a través de patios durante el día. Los zorros rojos están muy adaptados a vivir en áreas suburbanas e incluso urbanas. Ellos no son nocturnos, por lo que es normal verlos en cualquier momento del día o la noche. Cuando cazan, los zorros recorren los cimientos de nuestros hogares y negocios, porque ahí es donde hallan las ratas y los ratones. Los barrios suburbanos ofrecen zorros, que son omnívoros, con muchos roedores, animales atropellados, insectos, restos de comida, abono, pastos, semillas, frutas y bayas.

Los barrios también ofrecen a los zorros abundantes sitios por refugio y lugares donde criar a sus crías debajo cobertizos, terrazas y antiguos graneros. Los zorros pueden acercarse a los humanos para criar a sus familias, porque los coyotes están en las zonas más alejadas. Si un coyote encuentra una madriguera de zorros, puede desenterrar la guarida y matar a todos los jóvenes para preservar suficiente caza de roedores y comida para sus propios cachorros. Esto los zorros saben instintivamente, por lo que eligen el menor de dos males y acercarse a los humanos y alejarse de los coyotes para criar a sus crías. Por favor sea amable y “alquile” espacio a la mamá zorra durante unos meses. ¡Te alegraras de haberlo hecho!

La gente me dice: “¡Mis jardines nunca estuvieron mejor! Te agradezco por hablarme de la familia de los zorros. Los vimos a ellos en lugar de la televisión. ¡Fueron tan maravillosos! ¡Esperamos que vuelven el año que viene!”

Los zorros pueden tener una guarida debajo de su cobertizo, porche, granero o en el patio trasero en una esquina. En junio, cuando los kits sean mayores, se verán cada vez menos. A finales de junio o julio,

la familia Fox probablemente se habrá ido y todo volverá a la normalidad. Los zorros rojos no vivirán en una madriguera durante un año. Sólo utilizan una guarida para criar a sus familias. De una camada de seis, es probable que sólo dos o tres zorros jóvenes vivieren para ver septiembre.

La gente a menudo le preocupa que las mascotas de su familia y los niños podrían ser atacados. Los zorros no quieren matar ni comer a tu hijo, gato o perro. No quieren lesionarse tratando de abordar “presas” formidables y más grandes. Zorros que a veces agarran a un gato muerto de la carretera pueden verse acusados injustamente por la muerte del gato. Es posible que vigilen tus mascotas, se preocupan, ladrarles, e incluso pueden perseguirlas hasta que tu gato regrese a su jardín o subirse de un árbol si se acerca la guarida.

Por supuesto, afortunadamente, muchos dueños de gatos se dan cuenta de los muchos riesgos de permitir que sus gatos deambulen libremente, y saben que un perro adulto y sano podrá defenderse contra un zorro del promedio de diez libras. De hecho, los zorros, los perros y los gatos a menudo desarrollan amistades y juegan. Un beneficio interesante y poco conocido de tener una familia de zorros en su jardín, es que mientras el espacio esté siendo utilizado por zorros, no será utilizado por zorrillos que puedan criar dos camadas por temporada, o mapaches. La orina de zorro rojo a menudo se utiliza para convencer humanamente a zorrillos y mapaches a reubicar a sus familias.

Muchas personas temen no poder usar sus jardines o dejar afuera a sus mascotas hasta que los zorros se hayan ido. Ten en cuenta que antes de que te des cuenta de que la familia estaba allí, usabas tu jardín y dejabas salir a tus mascotas y todo estaba bien. Utiliza tu jardín como siempre lo has hecho. Si la zorra se halla incómoda, trasladará a su familia.

Ten la bondad de permitir que la madre zorra críe a sus cachorros en paz. No contrate a ninguno para reubicar a la familia, ya que esto no le sale bien a nadie. Lo máximo que pasará es que uno o dos cachorros serán capturados (y seguramente asesinados por la persona contratada) y la madre se asustará y trasladará a su familia. Muy a menudo, un único último cachorro simplemente no puede ser capturado y, en última instancia, sufrirá de soledad y moriría de hambre en la guarida. Muchos estados tienen leyes que establecen que la vida silvestre capturada debe ser asesinada. Aunque atrapado “humanamente” por un agente contratado, el final definitivo por la familia zorrera generalmente no es humana. Es muy divertido ver a los cachorros correteando y dando vueltas juntos. De hecho, es más educativo y mejor entretenimiento que la mayoría de los programas de televisión de estos días. Disfruta del soplo de aire fresco y la belleza en tu patio trasero. Puede ser un evento de la vida para usted.

Enseña a tus vecinos sobre los zorros si los notan cruzar los patios de ellos durante el día. Los zorros rojos no son nocturnos y es normal que estén activos en cualquier hora del día o de la noche. La mamá trabaja muy duro para alimentar a su familia. Ella trabajará todo el día y la noche para alimentarles a sus jóvenes. Los machos también son muy atentos padres.

Si realmente no puedes tener una familia de zorros en tu jardín, coloca un objeto como un gran globo de hule, una silla, o un cubo cerca de la guarida, pero no demasiado cerca como para asustar la mamá lejos de agarrar a sus cachorros y moverse lejos del objeto aterrador. A unos 10 pies de la guarida debería ser suficiente para preocuparla. Se puede alentar a la familia joven a que se vaya por su propia cuenta rociando orina de coyote en el área también. Mamá creerá que un coyote ha descubierto su guarida y los alejará del peligro. La orina se puede comprar en línea y también sirve para animar a mamá mapaches y zorrillos a mover sus bebés muy pequeños.

Sin embargo, piensa bien en esto. La mamá se sintió lo suficientemente segura en tu jardín como para criar cachorros allí. ¿Dónde más podrá mover esos cachorros donde estarán a salvo? No te apresures a suponer que una familia joven será una molestia. Ellos van a proporcionarle un control gratuito de roedores y saludable entretenimiento.

Foto de un zorro rojo de cerca por David Gomez, foto de un zorro rojo en la arena de Esteban Arango y foto de 2 zorros rojos cerca de la madera por patrice schoefolt de pexels.com

Elise Able, dirige Fox Wood Wildlife Rescue, Inc., un pequeño rescate y santuario para perros y vida silvestre en East Concord, New York. El consuelo y la curación de los animales allí son su primera prioridad. Donaciones a ayudar con la atención médica, la alimentación, la vivienda y la crianza de zorros y otros mamíferos huérfanos siempre están bienvenidos. El 100% de las donaciones van directamente a

salvar animales. No hay personal ni funcionarios remunerados. Ve Fox Wood Wildlife Rescue en Facebook y en http://www.foxwoodwildliferescue.org/ Las donaciones son apreciadas y se pueden hacer a través de Paypal a: foxladye@yahoo.com. ¡Puedes contribuir visitando mi Amazon Wish List también! https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/3835W81H6XGOI/ref=nav_wishlist_lists_3

Este articulo fue sometido por Rob English de PAR es una organización de base en el Centro de Nueva York.

