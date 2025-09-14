Un Legado de Amor y Familia – LatinaHerstory

La Doña del Fútbol del West Side: Un Legado de Amor y Familia

por Talia Rodriguez

Ahí está ella—portapapeles en mano, de estatura baja pero presencia enorme—La Doña, como yo la llamo. La jefa. Catherine “Coach Cat” Rivera lleva más de 20 años empoderando a la juventud de Buffalo a través del fútbol americano y los valores familiares. Y temporada tras temporada, se gana ese título.

Los Westside Bulls son más que una liga de fútbol y porristas. Son un legado del vecindario—construido sobre el amor compartido por el deporte y un compromiso por formar a la próxima generación. Dentro de ese amor, ha crecido una estructura que apoya a los negocios locales, la cultura y la familia.

Este año, la esposa de Macho—su compañera de vida y de legado—está al frente, liderando sola. El vecindario, y mucho más allá, lloró la pérdida de Macho. Pero el amor es un acto poderoso y, por amor—por Macho, por el juego y por la comunidad que construyeron—ella eligió liderar, como si hubiera nacido para ello. Y no está sola. Toda su familia está involucrada. Sus nietas animan desde la banda. Su nieto juega en el campo. Todo esto ilustra lo que pasa cuando una familia se convierte en el motor de un movimiento.

En Nueva York, futbol americano no es un pasatiempo—es un estilo de vida. El campo es un espacio seguro y estructurado donde la juventud canaliza su energía hacia un propósito. En el West Side, donde también prosperan el cricket, el fútbol y el voleibol, el fútbol americano sigue siendo un compromiso generacional por el que los vecinos están orgullosos de sacrificarse. Ahora, con las nuevas reglas de NIL (Nombre, Imagen y Semejanza) que están transformando el futuro del deporte, comunidades como la nuestra están listas para beneficiarse. Los latinos somos una de las bases de fanáticos de más rápido crecimiento en los deportes estadounidenses—y nuestros dólares y “likes” siguen a nuestros equipos favoritos y a sus influencers.

El 54% de los fans Latinos apoyan a las empresas que patrocinan a sus equipos – Fuente: Hispanic Star

Ha habido un crecimiento del 25% en la audiencia Latina de deportes en los últimos 5 años – Fuente: Hispanic Star

Más de 31 millones de Latinos en EE.UU. se identifican como fanáticos de la NFL—una cifra que sigue creciendo cada año. – Fuente: CNBC

Casi el 70% de los fans Latinos de la NFL ven los partidos en celulares, Smart TVs o en línea—lo que los convierte en una de las bases de fans más comprometidas digitalmente – Fuente: Latinos in Sports

En la NFL, donde la base general de fanáticos es mayor (edad media entre 55–60 años), el 67% de los fans Latinos tienen entre 16 y 39 años, lo que nos convierte en un segmento mucho más joven. – Fuente: Sportico

Las latinas no solo son una parte creciente de los fans de la NFL, sino también líderes en sus hogares—el 86% dice que ellas deciden los gastos y experiencias, posicionándolas como impulsoras clave del fanatismo y del futuro del deporte. – Fuente: Luz Media

Estos no son solo datos—son oportunidades. Los Bulls no solo enseñan fútbol y animación… están construyendo marcas del futuro. Ayudan a los jóvenes a entender su valor, a contar sus propias historias y a mostrarse con orgullo—en los tacos, frente a la cámara y en la vida. Esto es lo que pasa cuando el fútbol se convierte en una plataforma de crecimiento real—dentro y fuera del campo.

Su campo local es la cancha de fútbol americano dentro del nuevo Parque Ralph Wilson. Y necesitan tu apoyo. Sigue a los Westside Bulls en Facebook para mantenerte conectado y ser testigo de su historia. Mejor aún—preséntate y apoya. Anima desde las gradas. Trae a tu familia, a tus amigos, y tu amor por el juego.

Porque esto no es solo fútbol Americano. Es un legado vivo—una historia de liderazgo, sacrificio y amor que resuena más allá del silbato final—sin importar quién tenga el portapapeles, con Argollas de oro o sin ellos.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodrí guez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.