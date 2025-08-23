Que saber acerca de Murciélagos y Rabia

Salud

por Samantha Field

El verano es época de estar alerta ante el virus de la rabia presente en los murciélagos. Estos pueden transmitir la rabia a otros animales salvajes, animales domésticos no vacunados y humanos. Es más probable encontrar murciélagos en verano, ya que vuelan en busca de insectos y se refugian en áticos, detrás de persianas, graneros o dependencias, y a veces en paredes. La rabia es una enfermedad mortal que ataca el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal).

El virus de la rabia se propaga a través de la saliva o la baba de un animal infectado. Si un animal tiene rabia y lo muerde, o se lame la garra antes de arañarlo, podría estar expuesto al virus y necesitar la vacuna antirrábica. La rabia no se transmite por sangre, orina, heces ni por acariciar a un animal con rabia.

Aunque la mayoría de los murciélagos no tienen rabia, en el condado de Madison se ha registrado un murciélago con resultado positivo para el virus de la rabia en cada uno de los últimos tres años. Este es un duro recordatorio de que, aunque poco frecuente, la rabia sigue siendo un peligro para los humanos, las mascotas no vacunadas y los animales salvajes.

Si usted, una mascota o el ganado son arañados o mordidos por un murciélago, o si se despiertan y encuentran un murciélago en la habitación, si es posible, capturen al murciélago sin tocarlo ni dañarle la cabeza. Después de una exposición:

• Si hay un murciélago disponible para la prueba y no tiene rabia, la vacuna antirrábica no es necesaria.

• Si el murciélago no es capturado ni analizado, o si es capturado y da positivo, cualquier persona que haya estado expuesta debe recibir la vacuna antirrábica

El proceso de capturar un murciélago se puede resumir en tres sencillos pasos: Encontrar, Capturar, Llamar:

1) ENCONTRAR al murciélago: donde se ha posado, generalmente en lo alto de una cortina u otro punto alto.

2) CAPTURAR al murciélago: usar un trozo de cartón plano, una caja de cartón, guantes gruesos y cinta adhesiva (ver imagen).

3) LLAME al Programa de Salud Pública contra la Rabia del Condado de Madison al 315-366-2526 para obtener más instrucciones.

Para prepararse, puede ver un breve video del Departamento de Salud del Estado de Nueva York que muestra cómo capturar un murciélago de forma segura en su hogar: www.cnylatino.com/bat.

Para obtener más información sobre la rabia, reportar una mordedura de animal, hablar sobre la prueba de rabia en un murciélago o encontrar próximas clínicas de vacunación antirrábica para su mascota, visite el sitio web de Salud Pública del Condado de Madison en healthymadisoncounty.org o llame al Programa de Salud Pública contra la Rabia del Condado de Madison al 315-366-2526

Foto de “DIY: Kit para capturar murciélagos”, cortesía de Samantha Field.

Foto de murciélagos colgados por Yaroslav Shuraev y foto de murciélago negro sobre piedra marrón por HitchHike de pexel.com.