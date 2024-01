Nunca es Demaciado Tarde

Beneficios de Reducir o Dejar el Alcohol

por Raquel Torres

Tomar la decisión consciente de dejar de beber alcohol implica realizar algunos cambios importantes en tu vida. De un vistazo, el alcohol tiene muchos efectos negativos en la salud física y mental. Los beneficios de dejar de beber suelen ser evidentes poco después de dejar de beber, y sólo seguirán mejorando cuanto más tiempo te abstengas de beber.

Dejar el alcohol puede incluso revertir parte del daño que el alcohol puede causar en tu cuerpo.

Es importante que todos tengan en cuenta que dejar el alcohol es un proceso y requiere estrategias intencionales para reducirlo o eliminarlo de tu vida.

Beber demasiado alcohol puede causar muchos efectos no deseados en tu salud y bienestar, algunos podrían pensar que no pueden dejar de hacerlo porque están acostumbrados a beber demasiado tiempo. En realidad, nunca es tarde para dejar de beber alcohol y recuperarse.

Con el tiempo, tu cuerpo puede comenzar a recuperarse de la influencia del alcohol y beneficiarte de: una mente y un cuerpo más sanos y un espíritu más feliz.

¿Por qué dejar el alcohol nos hace más felices?

● El cerebro se fortalece y se relaja: “Estar sobrio puede afectar significativamente nuestra felicidad al alterar los niveles de dopamina y serotonina en nuestro cerebro”, explica la entrenadora certificada en sobriedad Christy Osborne.

● Mejor memoria, tu memoria empezará a mejorar. Se ha demostrado que el alcohol obstaculiza la parte del cerebro que se ocupa de la memoria (el hipocampo).

● Mejor salud física, mejor sistema inmunológico, cuando reduces el alcohol te enfermas menos. Abstenerse del alcohol mejora la salud intestinal, lo cual es crucial para nuestro bienestar general. Las personas que han bebido mucho alcohol durante mucho tiempo tienden a sufrir alergias frecuentes, virus e infecciones como neumonía y tuberculosis porque su sistema inmunológico se debilita y se ha desgastado.

● Mejor calidad de sueño: La calidad del sueño mejora significativamente cuando dejas de beber. El consumo del alcohol priva del vital sueño REM que nuestra mente y cuerpo necesitan. Durante el sueño REM, el cerebro y el organismo se energizan y es cuando se sueña. Se considera que el sueño REM participa en el proceso de almacenamiento de recuerdos y aprendizaje y también ayuda a equilibrar el estado de ánimo.

● Un consciente y buen humor, menos estrés, menos drama. Mejores relaciones con las personas que te importan. Esto puede significar:

1. Más tiempo de calidad junto amigos y familiares

2. Menos argumentos

3. La oportunidad de vincularnos a través de diferentes actividades.

4. Menos tensión

● No más resacas, despertarás con la cabeza despejada y sintiéndote más enérgico, esto te ayudará a aprovechar al máximo el tiempo libre.

● Más dinero, 1 de cada 3 personas gasta entre $50 y $150 dólares a la semana en alcohol. Dependiendo de cuánto bebas, podrías ahorrar mucho si reduces tu consumo.

● Mejor presión arterial, beber demasiado alcohol puede hacer que la presión arterial aumente con el tiempo. Después de 3 a 4 semanas de no beber, tu presión arterial comenzará a reducirse. Reducir la presión arterial puede ser crucial, ya que puede ayudar a reducir el riesgo de que se produzcan problemas de salud en el futuro.

● Perder o mantener peso, el alcohol hace el metabolismo más lento, lo que dificulta que el cuerpo procese las grasas y el azúcar. Los refrigerios después de las bebidas y los atracones de comida chatarra cuando se tiene resaca también pueden provocar un aumento de peso. Además, la mayoría de las bebidas alcohólicas tienen casi las mismas calorías por gramo que las grasas puras; reducir el consumo de alcohol ayudará a perder o mantener un buen peso.

● Mejor aspecto y piel, dejar el alcohol tendrá un impacto positivo en la piel debido a que tendrás mejores niveles de hidratación y tendrás una piel con un aspecto más hidratado, así como una reducción de la caspa y el eczema.

¿Cuáles son algunas formas de reducir o dejar de beber?

Para aquellos que beben alcohol y quieren reducir su consumo, estas cuatro estrategias pueden ayudar; tómate un tiempo para determinar:

1. Tus Metas: ¿Qué es lo que realmente quieres y por qué lo quieres?

2. Establece límites: decide cuántos días a la semana planeas beber y cuántas bebidas tomar. Por ejemplo, podrías decidir beber sólo el viernes por la noche o el sábado por la noche.

3. Identifica cuáles son tus desencadenantes: ¿Cuáles son las personas, los lugares y las cosas que te dan ganas de beber? Conocer los factores desencadenantes puede ayudarte a comprenderte mejor a tí mismo. ¿Puedes evitar estos factores desencadenantes o tienes que probar algo diferente?

4. Si lo necesitas, busca apoyo. Pide el apoyo de un amigo, familiar, proveedor de atención médica u otra persona que apoye tu decisión de beber menos.

Estar sobrio no es un viaje en globo aerostático. Es más como una caminata por la montaña. Las investigaciones muestran que las personas que dejan de beber se conectan más profundamente con las personas que les importan y ya no toleran patrones tóxicos una vez que lo aceptan como algo que les corresponde.

Recordarte a tí mism@ los numerosos beneficios de la sobriedad para la salud puede ayudarte a mantenerte concentrad@, reducir o dejar de beber y mantenerte.

