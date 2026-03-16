Enfrentar enfermedad terminal

La gobernadora Hochul firmó la semana pasada la Ley de Asistencia Médica para Morir. Nueva York se convierte en el decimotercer estado y la decimocuarta jurisdicción (Washington, D.C.) en permitir a una persona la opción de recibir asistencia médica para morir.

por Arelis Torres

Los Neoyorquinos tienen una opción más al enfrentar una enfermedad terminal

La Ley de Asistencia Médica para Morir tiene como objetivo permitir a adultos con capacidad mental que padecen una enfermedad terminal, con una expectativa de vida de seis meses o menos, la opción de determinar cuándo y cómo termina su vida. La persona puede solicitar una receta de medicamentos que puede autoadministrarse para obtener una muerte pacífica si su sufrimiento se vuelve insoportable. La legislación incluye sólidas salvaguardias incluyendo: un período de espera de cinco días entre la fecha en que se presenta la receta y la dispensación, una prognosis de 6 meses o menos de vida, evaluación por dos médicos, una evaluación psicológica y la condición de que solo está disponible para residentes de Nueva York. La ley entrará en vigor el 5 de agosto.

Creo firmemente que toda persona merece respeto por su autonomía corporal y el derecho a tomar decisiones sobre los asuntos de salud en todas las etapas de su vida de acuerdo con sus creencias y valores personales. Los neoyorquinos apoyan abrumadoramente la asistencia médica para morir, con un margen del 72% a favor (encuesta de YouGov, 2024). Los neoyorquinos que enfrentan enfermedades terminales merecen el mismo respeto por su autonomía corporal y dignidad, la Legislatura y la Gobernadora lo han conferido. Lamentablemente, en la última década, 29 neoyorquinos que abogaban por la asistencia médica para morir fallecieron esperando esta opción. La gran mayoría pasó sus últimos meses, semanas y días de vida con intenso dolor y sufrimiento. La medicina ya no tenía nada que ofrecerles para aliviar su agonía. Esta nueva ley honra su abogacía, esfuerzos y su memoria.

¡Los neoyorquinos pueden respirar Libertad! La libertad de morir como vivieron: con amor por la vida y respeto por sus creencias y valores. La gobernadora, con compasión y respeto por la elección personal, ha otorgado a todos los neoyorquinos el derecho a morir en paz y con dignidad. La Gobernadora Hochul dijo sobre la ayuda médica para morir, “La legislación S.138/A.136 brinda a los neoyorquinos la opción de sufrir menos – de acortar no sus vidas, sino su agonía”. ¡Estoy de acuerdo! Gracias Gobernadora.

Pareja triste abrazada por Marco Antonio Casique Reyes y familia de luto en cementerio por Ivan S cortesía de pexels.com