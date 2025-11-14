¿Los Estadounidenses conocen el Kratom?… NO

Copilado por Hugo Acosta

¿Los estadounidenses conocen el kratom? Nueva encuesta revela que no… Crece la preocupación por los riesgos del “opioide de gasolinera”

En los últimos meses, varios reportes han alertado sobre los daños del kratom, también conocido como “opioide de gasolinera”. La FDA ha tomado medidas para prohibir ciertas formas de esta sustancia; algunos estados están considerando ilegalizarla. El comisionado de la agencia envió una carta de advertencia a profesionales de la salud. Una nueva encuesta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés) muestra que solo el 19 % de los estadounidenses conoce esta sustancia peligrosa.

El kratom se vende en cápsulas, bebidas tónicas o tabletas en Estados Unidos. Contiene concentraciones cada vez más altas de sus principales compuestos opioides naturales: la mitraginina y la 7-hidroximitraginina (“7-OH”). Esto es similar al caso de la planta de amapola, de la cual se derivan formas concentradas que dan origen a la heroína. Estudios en animales han mostrado que los roedores no distinguen entre la morfina y la 7-OH. Aunque la FDA ha anunciado pasos iniciales hacia una regulación federal, el kratom y sus derivados siguen disponibles en gran parte del país con regulaciones que varían según el estado.

La encuesta también preguntó sobre el conocimiento de otras sustancias no reguladas que se promocionan como beneficiosas para la salud mental, como kava, loto azul, lechuga silvestre, salvia divinorum, artemisa y yohimbe. Menos del 8 % de los encuestados dijo conocer bien alguna de ellas.

“Es preocupante que sustancias con potencial adictivo como el kratom se vendan libremente en tiendas de conveniencia”, dijo la presidenta de la APA, Theresa Miskimen Rivera, M.D. “Recomiendo no tomar ninguna sustancia sin hablar antes con un médico. Muchos de estos suplementos pueden representar riesgos graves para la salud. Cuando tengas dudas, consulta con tu médico para saber si una sustancia es segura y si puede interferir con otros tratamientos”.

Los datos provienen de la encuesta Healthy Minds Poll de la APA, realizada en línea por Morning Consult del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2025, entre una muestra de 2,200 adultos, en Estados Unidos.

Más de un tercio de los estadounidenses conoce a alguien con adicción

Cuando se les preguntó más específicamente sobre los trastornos por consumo de sustancias, uno de cada tres estadounidenses (35 %) dijo que conoce o sospecha que conoce a alguien con adicción. Además, el 73 % cree que sabría cómo ayudar a un amigo o familiar que enfrente este problema.

En detalle:

• 75 % lo remitiría a un tratamiento de recuperación.

• 76 % hablaría directamente con esa persona.

Cuando se trata de buscar ayuda para un amigo o familiar con adicción, la mayoría de los estadounidenses dijo que acudiría primero a un médico o profesional de la salud (56 %). Otros señalaron que buscarían apoyo en la familia (47 %), en recursos comunitarios locales (41 %), en amigos (35 %) o en recursos en línea (30 %). También mencionaron opciones como una iglesia o líder religioso (19 %), redes sociales (10 %), una universidad o escuela (4 %) u otra fuente (3 %). Un 10 % dijo no saber o no tener opinión.

Apoyo al naloxón

Cuando se les preguntó si el gobierno federal debería garantizar la disponibilidad de naloxona, nalmefeno y otros medicamentos que salvan vidas en casos de sobredosis por opioides, casi el 80 % de los estadounidenses dijo que sí (55 % lo consideró muy importante y 23 % algo importante). Este consenso fue similar entre personas de distintas afiliaciones políticas. (Conozca más sobre el trastorno por consumo de opioides y cómo prevenir las sobredosis aquí.)

“La salud mental es un tema bipartidista y estamos preparados para trabajar con legisladores de ambos partidos en el desarrollo e implementación de políticas esenciales que el país necesita con urgencia”, dijo la directora ejecutiva y médica de la APA, Marketa M. Wills, M.D., M.B.A. “Hay oportunidades reales para avanzar juntos en soluciones basadas en evidencia que apoyen a quienes buscan liberarse del impacto devastador de los trastornos por consumo de sustancias”.

