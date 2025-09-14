15 Razones Para Amar La Libertad De Un Estilo De Vida Sin Alcohol

Mejorará el estado de ánimo y la salud mental 🧠 Aumentarán la memoria y la productividad📝 Ka-ching🤑 ¡Más dinero en el banco! 🤩 Enfermarse menos con un sistema inmunológico más fuerte 💪 La piel lucirá mejor 🥰 Mejor digestión y salud intestinal 🩻 Bajar de peso 🆒 Dormir mejor 💤 ¡No más resacas! 😉✅ Mejorará la salud del hígado 💯 Mejor presión arterial + Reducción del riesgo de enfermedades cardíacas🫀🩺🩸 Reducción del riesgo de cáncer 🦠🚫🧬 Vivir sin remordimientos ni vergüenza 🧘🏻‍♀️ Mucho menos ansiedad ☮️ Un sentimiento orgánico intrínseco de satisfacción, confianza en uno mismo u orgullo🏆

Algunas de las desventajas del consumo de alcohol:

Alcohol + Emociones . Cuanto más a menudo o en exceso tomes, más vulnerable se vuelve tu cerebro a los efectos del alcohol, lo que puede hacer que tu estado de ánimo sea más volátil con el tiempo.

. Cuanto más a menudo o en exceso tomes, más vulnerable se vuelve tu cerebro a los efectos del alcohol, lo que puede hacer que tu estado de ánimo sea más volátil con el tiempo. El alcohol es un depresor. Si bien el alcohol a veces puede hacer que inicialmente te sientas falsamente “más feliz”, el consumo a largo plazo en realidad puede provocar los efectos opuestos en el futuro. Algunas personas con depresión o ansiedad pueden beber alcohol porque, a corto plazo, les hace sentir falsamente “mejor”, pero en realidad empeora los problemas de salud mental preexistentes.

Si bien el alcohol a veces puede hacer que inicialmente te sientas falsamente “más feliz”, el consumo a largo plazo en realidad puede provocar los efectos opuestos en el futuro. Algunas personas con depresión o ansiedad pueden beber alcohol porque, a corto plazo, les hace sentir falsamente “mejor”, pero en realidad empeora los problemas de salud mental preexistentes. El alcohol altera el juicio y aumenta la impulsividad. Esto puede provocar un mal comportamiento y consecuencias negativas que exacerban o empeoran los sentimientos de depresión. El alcohol altera el sueño y los procesos de pensamiento, lo que puede aumentar los síntomas de depresión y perjudicar el juicio en el día a día.

Esto puede provocar un mal comportamiento y consecuencias negativas que exacerban o empeoran los sentimientos de depresión. El alcohol altera el sueño y los procesos de pensamiento, lo que puede aumentar los síntomas de depresión y perjudicar el juicio en el día a día. El alcohol puede provocar cambios que conducen a la depresión. Por ejemplo, el alcohol puede alterar el sistema endocrino de una persona y el desequilibrio hormonal resultante puede empeorar sus síntomas de depresión. También puede afectar los niveles de sustancias químicas cerebrales que regulan el estado de ánimo, lo que profundiza los sentimientos de depresión y ansiedad.

Por ejemplo, el alcohol puede alterar el sistema endocrino de una persona y el desequilibrio hormonal resultante puede empeorar sus síntomas de depresión. También puede afectar los niveles de sustancias químicas cerebrales que regulan el estado de ánimo, lo que profundiza los sentimientos de depresión y ansiedad. El consumo de alcohol afecta la química cerebral. El alcohol puede reducir los niveles de serotonina y noradrenalina, que ayudan a regular el estado de ánimo. Los niveles bajos de estas sustancias químicas pueden intensificar la depresión y la ansiedad en las personas que ya las padecen, lo que pone de relieve la conexión dañina entre el alcohol y el bienestar mental.

El positivo efecto “derrame” de dejar de consumir alcohol.

Debemos darnos cuenta del poder que tiene tomar la decisión de “dejar de beber alcohol”, ponerle fin o eliminar este ingrediente tóxico de nuestra vida, lo que puede ser la piedra angular de un cambio de estilo de vida y personalidad a largo plazo. Esto causaría un “efecto dominó”, es decir, cuando un nuevo hábito crea otros nuevos buenos hábitos, es decir, al adoptar un cambio positivo, nos motiva naturalmente a hacer cambios positivos adicionales en otras áreas de nuestra vida, lo que esencialmente se traduce en una reacción en cadena de hábitos mejorados; este fenómeno se conoce a menudo como el “efecto de derrame” en psicología.

Algunos consejos y trucos:

Determina tu “por qué”, haz una lista de todos los errores negativos o malas experiencias pasadas relacionadas con el alcohol, haciendo una asociación directa realista de todos los errores y el alcohol. Truco mental: con el objetivo de vincular mentalmente el alcohol con los problemas o el dolor. Al mismo tiempo, haz una lista de todos los beneficios que obtendrás después de no beber alcohol, por ejemplo: cero resacas, más energía, claridad mental, más dinero y menos problemas, etc.

Práctica rechazar las bebidas con alcohol, como cualquier hábito nuevo, dejar el alcohol requiere práctica, sé paciente, constante y persistente.

Adopta el autocuidado y los mecanismos de afrontamiento, pasatiempos, ejercicio, buena nutrición, busca alternativas de bebidas saludables como: agua con gas, té, café, cócteles falsos, ahora tenemos muchas marcas que ofrecen opciones sin alcohol.

Cambia tu entorno, algunos o todos.

Ten coraje y persistencia a pesar de los reveses o tropiezos.

Aprende todo lo que puedas sobre los beneficios de una vida sin alcohol.

Es una buena idea consultar a su médico o especialista antes de reducir o dejar el consumo de alcohol. Ellos pueden:

Brindar asesoramiento médico en función de su salud

Crear un plan de abstinencia para que usted lo siga

Conectarte con servicios de apoyo

Realizar un seguimiento de su progreso con controles periódicos

Ayudarte a prepararte para cualquier síntoma de abstinencia

Ya sea que tomes poco, mucho o en exceso, el consumo de alcohol puede generar algunos riesgos graves para su salud. Algunos de estos riesgos son inmediatos, otros pueden continuar desarrollándose con el tiempo.

Nunca es demasiado tarde para dejar de consumir alcohol. El proceso puede desafiar tu mente y tu cuerpo. Pero, si se hace de manera segura, eliminar el alcohol de tu vida puede ayudarte a convertirte en una versión más feliz y saludable de ti mismo. Puede reparar tu cuerpo y evitar los riesgos asociados con el consumo de alcohol.

“Me alimento de palabras amables y comidas alegres” The Good Trade

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raquel@athleticmentors.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org