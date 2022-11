El Sueño Americano

Latinaherstory

por Talia Rodriguez

Este mes cumplo 33 años. Casi no sé lo que estoy haciendo en la vida, pero este mes siento que sé un poco más lo que estoy haciendo. A eso lo llamo éxito. Todo por algo que sabía desde el principio.

Una de mis líneas más famosas es la siguiente:

Para cambiar algo. Necesita una persona dentro del ayuntamiento, una persona fuera del ayuntamiento protestando y una persona que quiera escribir sobre ello.

Si tienes esa trifecta, tienes una oportunidad de pelear a la antigua en Nueva York.

A lo largo de mi vida, he rotado entre esas tres posiciones (dentro del ayuntamiento), (fuera del ayuntamiento). Literalmente pronuncié mi discurso en la marcha de mujeres justo en frente del ayuntamiento, está en YouTube, todos ustedes. Ahora soy (el más infravalorado) de todos ellos: la persona que escribe sobre ello. Porque (la otra mitad de mi línea). “Porque si nadie escribe sobre eso, nadie lo sabe, y si nadie lo sabe, no puede importarle”.

Ese es un original de Talia. Para el registro.

La empatía es sobre lo que quiero escribir. Se define como el primer paso hacia una respuesta compasiva y/o la capacidad de identificar y comprender las emociones de otras personas.

Al mundo le falta empatía por mi pueblo o por todas las personas que sufren. El conjunto carece de empatía por unos pocos, es un problema discutido en las clases de filosofía, incluyendo la mía en St. John Fisher College. Creo que la falta de empatía en los seres humanos es la raíz del mal. Recuperas tu propio espíritu de la envidia cuando estás orgulloso de los demás.

No podría estar más orgullosa de Sandra Mayoral, nacida a miles de kilómetros de distancia en San Salvador, El Salvador. Ella cuenta historias de su abuela Paula cepillando su hermoso cabello largo diciéndole que cierre los ojos e imagine los Estados Unidos. MILLONES TIENEN ESE SUEÑO, PERO PLOTTWIST: ella lo logró, realmente logró salir del “barro”, como diría mi gente. Su tía la crió y enseñó en la única universidad de El Salvador. Sandra es realmente un movimiento, cualquiera a su alrededor instantáneamente se vuelve más positivo y es envuelto por el poder del pensamiento positivo. La ciencia dice que el pensamiento positivo engloba la actitud mental de optimismo. Eso es Sandra, ella es el optimismo encarnado en un ser hermoso con un cabello perfecto y la voz más femenina que jamás hayas escuchado en un CFO que me encanta (dentro y fuera de mi programa de radio en el que me acompañó).

Ella es propietaria de tres negocios y varias inversiones inmobiliarias, tiene un hijo que está en una universidad muy prestigiosa y un esposo literalmente adorador que podría haberla mencionado 1,000 veces la primera vez que él y yo almorzamos.

Ser amado, creo que es lo que todos buscamos. Hay tantas personas que aman a Sandra, si hicieras un mapa alrededor de esa niña que se está cepillando el cabello y agregaras a todas las personas a las que ayudó o a las que brindó la oportunidad, habría miles de personas en tantos lugares en su mapa. Su viaje a CFO no fue fácil, llegó a los Estados Unidos con expectativas: sobresalir. Obtuvo su excelencia y una licenciatura en Administración de Empresas y un MPA en Administración Pública.

Nueva en Buffalo, ella es de Los Ángeles, un lugar casi a un mundo de distancia. Un lugar de playas y privilegios, pero trae consigo lo mejor de California, el sol, la determinación de una jovencita que quería algo que aún no había visto. Cuando me senté a su lado me sentí capaz. Sandra Mayoral dirige varias empresas. LAGIRLSTYLE en Instagram es una expresión de su estilo y de la comunidad que quiere construir para las mujeres, donde todas las niñas y mujeres se sientan empoderadas y hermosas. Hablaremos de ello todo el mes en nuestras redes sociales.

Sandra hace que las mujeres se sientan capaces, amadas y seguras y por eso es nuestra #latinaherstory de Noviembre.

A continuacion lea la entrevista completa de Sandra, siga su marca, aprende de la historia de una niña inmigrante que logró el Sueño Americano.

1. ¿Dónde naciste? – Nací en San Salvador, El Salvador. Fui criada por mi abuela Paula y mi educada por mi tía Isaura Catalina. Los cinco valores principales que aprendí de ellas fueron los siguientes: § Trabajar duro para el éxito § La educación no es una opción, es un deber § Tratar a los demás como te gustaría que te traten § Pagar hacia adelante o se lo pasas a otra persona § Trabajar duro y jugar duro.

2. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante? – De niña no necesariamente disfrutaba de la escuela. Prefiero estar afuera jugando con mis amigos. Hasta los 10 años viví con mi Tía Isaura Catalina quien era profesora en la única Universidad UCA en El Salvador. Donde notó mis deficiencias y me inculcó las habilidades necesarias para convertirme en un estudiante destacado. Una vez que me fui de casa para venir a los EE. UU., las habilidades que ella me enseñó nunca se olvidaron. Desarrollé una alegría por los estudios y obtuve mi licenciatura en Administración de Empresas, una especialización en Recursos Humanos y, finalmente, mi maestría en administración pública, que fue muy útil durante mi mandato de 23 años trabajando como contadora para LAUSD en el corazón del Centro de Los Ángeles, el Distrito Comercial y centrándome en un presupuesto/mensual de $35 millones.

3. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras un Líder? – No necesariamente pienso que soy una líder, soy una humilde servidora del público en general y disfruto ayudar a los demás, ya sea animándolos o guiándolos y compartiendo mi historia de una niña inmigrante que logró el Sueño Americano.

4.¿Cuál es tu parte favorita de ti? – Mi perspectiva positiva en la vida. Disfruto absolutamente ser quien soy y mi vida. Creo que la vida es demasiado corta para dejarla pasar. Animo a todos a viajar por el mundo, conocer otras culturas, sumergirse en el mundo que es tan pequeño pero tan grande. Línea de Ropa Deportiva LAGIRLstyle Moda

5. ¿Por qué? – Fitness y moda combinados son mi pasión.

6. ¿Qué/Quién te inspiró? – Dos mujeres dieron forma a mi vida y desarrollaron el éxito desde el principio de mi vida. Mis inspiraciones son mi Abuela Pali y mi Querida Tía Isaura Catalina Duran

7. Si hubiera una persona específica con la que pudieras trabajar, ¿quién sería? – John F. Kennedy fue el presidente más joven en ser elegido presidente de los Estados Unidos. Su trabajo y amor por el país y el exterior marcaron mi vida. De niña recuerdo que mi abuela lo describía como uno de los mejores. Como apoyó la ayuda a El Salvador durante sus tiempos políticos turbulentos. Una de sus famosas citas es una de mis favoritas: “Nunca negociemos por miedo. Pero nunca debemos temer a negociar”. Esto es algo que llevé a lo largo de mi carrera empresarial en la universidad y en la vida real.

8. ¿Cuál es su plan de crecimiento? – Mi plan de crecimiento es estable, divertido y simple.

9. ¿Qué es lo que quiere que la gente sepa sobre usted/su marca? – Nací en El Salvador. Pero los Estados Unidos de América me educaron y me prepararon para el mundo real del éxito y para alcanzar el Sueño Americano. El estilo LAGIRL es moderno, divertido y cómodo para esa mujer que quiere conquistar el mundo con un entrenamiento a la vez.

Talia Rodríguez es una Latina bi-racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.