Consejos una Vida Saludable

SALUD

Consejos para Bajar y Prevenir la Presión Alta de Sangre

por Megan Betancourt

La presión alta de sangre, también conocida como hipertensión, es una condición común donde la fuerza de la sangre que empuja contra las paredes de las arterias es demasiada alta. No hay muchas señales o síntomas de hipertensión, muchas personas descubren tenerla después de medirse la presión en la oficina del doctor o después de medirse la presión ellos mismos en su casa. Desafortunadamente, aunque no hay síntomas, al pasar el tiempo, la presión alta puede causar daño a órganos importantes, incluyendo el corazón, celebro y riñones. Esta es la razón por la cual es importante tomar medidas para bajar la presión. Aunque muchas personas toman medicamentos para bajar la presión, la primera etapa es hacer cambios pequeños en su vida diaria, los cuales pueden tener un impacto grande. Estos cambios no solo pueden bajar su presión si ya está alta, pero también pueden prevenir el desarrollo de hipertensión en el futuro.

Una de las estrategias para prevenir y bajar la presión es comer una dieta saludable. La dieta “DASH” (que significa “el método dietético para parar la hipertensión”, por sus siglas en Inglés) esta desarrollada para proveer metas nutricionales de una dieta ideal para bajar la presión y el colesterol LDL o “el colesterol malo,” dos mayores riesgos para enfermedades del corazón. Hay cuatro recomendaciones principales. Primero, se recomienda comer 4-5 porciones de frutas y vegetales y 6-8 porciones de granos enteros cada día. Ejemplos de granos enteros incluyen arroz integral, harina de avena, palomitas de maíz y pan integral. Segundo, se recomienda incluir productos lácteos sin grasa o bajos en grasas, pescado, carne blanca, habichuelas, nueces y ~2-3 porciones de aceite vegetal. Tercero, se recomienda limitar la comida alta en grasa saturada (como grasa de carne), productos lácteos lleno de grasa y aceite tropical. La recomendación final es limitar las bebidas endulzadas con azúcar y dulces. Una parte adicional de la dieta DASH es limitar la ingestión de sal a 2,300 mg por día, alrededor de una cucharita de sal. Estudios han demostrado que adultos que siguen la dieta DASH sin haber cambiado la cantidad de sal que consumen, pueden bajar la presión en semanas y pueden tener aún mayores reducciones si bajan el consumo de sal.

Además de consumir una dieta saludable, hay varias otras formas de bajar y prevenir la presión alta. Primero, mantener un peso saludable puede reducir el riesgo de presión alta y perder peso para mantenerse dentro de un rango saludable puede reducir la alta presión si ya está presente. Calculadoras de índice de masa corporal, “BMI” por sus siglas en Inglés, las cuales utilizan estatura y peso para el cálculo, pueden ayudar a determinar si está en un rango de peso saludable. Un BMI entre 18.5 – 24.9 se considera un rango saludable para el índice de masa corporal. Dejar de fumar, beber no más de 1 bebida alcohólica al día y dormir lo suficiente también son estrategias saludables para reducir la presión alta.

Para más información, visite la página de internet del CDC: https://www.cdc.gov/bloodpressure/prevent.htm

Megan Betancourt nació en Rochester, Nueva York de padres puertorriqueños. Es graduada de la Universidad de Rochester con bachillerato en genética molecular y con dos grados menores, química y español. Mientras estudiaba su grado de bachillerato, viajó a Ecuador, completando un programa de inmersión de lenguaje para mejorar sus destrezas en español. Después de completar sus estudios de bachillerato, Megan ingresó en la escuela de medicina de la Universidad de Rochester. Megan es miembro activo del programa de medicina para Latinos, “Latino Health Pathway”, enfocado en enseñar términos médicos en español para que los estudiantes de medicina puedan interactuar con pacientes de habla hispana. Megan también es miembro de LMSA, “Latino Medical Student Association” y ayudó a desarrollar la Clínica de Salud Belton, una clínica gratis para tratar minorías en la ciudad de Rochester. Megan está interesada en medicina interna como su futura carrera.