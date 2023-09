SALUD

Por Amanda Rodríguez Orengo

¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel?

Los dos tipos más comunes de cáncer de piel son el carcinoma de células basales y el carcinoma de células escamosas. Estos dos tipos de cáncer generalmente se pueden tratar y curar [1]. Sin embargo, si no se tratan durante mucho tiempo, el cáncer seguirá creciendo y será necesario remover un área más grande, lo que puede ser desfigurante [2].

El tercer tipo de cáncer de piel es el melanoma. El melanoma tiene el mayor riesgo de muerte debido a su tendencia a propagarse. Entonces, la detección temprana es crucial [1].

¿Cómo puedo reconocer estos cánceres de piel?

Los carcinomas de células basales a menudo se ven como crecimientos de color de piel, bultos parecidos a perlas o parches rosados.

Los carcinomas de células escamosas suelen verse como bultos rojizos, parches escamosos o llagas [3].

Los melanomas pueden aparecer como una nueva mancha oscura en la piel o se pueden desarrollar dentro de un lunar existente [3]. Para ayudar a reconocer el melanoma, se utiliza comúnmente el acrónimo A-B-C-D-E [1]. Si alguno de sus lunares tiene estas características, usted debe consultar a su doctor.

• “A” significa asimetría: Si se dibuja una línea imaginaria por el medio de un melanoma, cada lado suele verse diferente.

• “B” significa bordes: Los melanomas a menudo tienen bordes irregulares en comparación con los bordes redondeados y uniformes de los lunares normales.

• “C” significa color: Los melanomas pueden tener una mezcla de diferentes colores.

• “D” significa diámetro: Los melanomas suelen ser más grandes que un cuarto de pulgada o 6 mm.

• “E” significa evolución: Los melanomas pueden verse diferentes en cuestión de meses o semanas, pero los lunares saludables suelen mantenerse iguales por años.

¿Qué puede aumentar mi riesgo de desarrollar cáncer de piel?

Varios factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel. La causa principal es la exposición excesiva a la luz ultravioleta (UV), como la luz solar o las camas bronceadoras. Otros factores de riesgo incluyen tener la piel clara, piel que se quema fácilmente, ojos azules o verdes, cabello rubio o rojo, muchos lunares, antecedentes familiares de cáncer de piel e historia personal de cáncer de piel [1]. La incidencia de cáncer de piel aumenta con la edad y es más alta en personas de 75 años o más [4].

¿Cómo puedo reducir mi riesgo de desarrollar cáncer de piel?

Afortunadamente, hay medidas que usted puede tomar para disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de piel. Protegiéndose de la luz UV es crucial. Esto se puede lograr usando protector solar con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30 y volver a aplicarlo frecuentemente. Además, puedes proteger tu piel de los dañinos rayos UV, presentes incluso en áreas sombreadas, usando ropa protectiva como sombreros, camisas de manga larga, pantalones largos y gafas de sol [5].

Proteger y examinar regularmente su piel y buscar atención médica rápidamente para áreas sospechosas es importante para mantener la piel saludable y prevenir el cáncer de piel.

Amanda Rodríguez Orengo es de Mayagüez, Puerto Rico. Se graduó de la Universidad de Johns Hopkins en 2020 con un título en Biología Molecular y Celular y una especialización en psicología. Actualmente, es estudiante de medicina en la Universidad de Rochester Escuela de Medicine y Odontología donde es miembro del “Latinx Health Pathway” y de la Asociación de Estudiantes Latinos de Medicina (LMSA) . Ella está interesada en una futura carrera en dermatología o pediatría.