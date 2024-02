¿Puedo Trabajar en los Estados Unidos?

Jose Enrique Perez

Hay muchas formas de trabajar legalmente en los Estados Unidos incluso cuando tú no estás totalmente legal aquí.

Muchos inmigrantes vienes a los Estados Unidos a cumplir su sueño Americano. Muchos vienen con visas, otros vienen a través del desierto y todavía otros vienen nadando a través de los ríos. Una manera típica de trabajar temporalmente en los Estados Unidos es cuando se viene a trabajar para los Estados Unidos con una petición que un empleador hace por ti con USCIS.

Hay muchas categorías de trabajadores temporales con status de no inmigrante. Estas son algunas de las clasificaciones de trabajadores temporales con status de no inmigrante:

CW, E, H, I, L, O, P, Q, R y la TN.

Sin embargo, si tú tienes la combinación de destrezas, educación, y experiencia de trabajo, tu podrias estar en la posición de poder vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos con una de las categorías de visas de empleo para inmigrantes. Estas categorías o preferencias se llaman visas para “Trabajadores Permanentes”. Hay 5 categorías de este tipo:

EB-1, EB-2. EB-3, EB-4 y la EB-5. Tienes que tener en cuenta que para este tipo de permisos debes llenar también la forma medica conocida como la I-693, reporte de Examinación Medica y Record de Vacunas junto con todas las otras formas requeridas.

Si tu vives afuera de los Estados Unidos y quieres trabajar aquí, tu podrías generalmente aplicar para una visa con el Departamento de Estado de los Estados Unidos en tu Embajada o consulado local, al menos que una visa se no sea requerida para tu país de nacionalidad. En otro artículo hablaremos de ese tipo de entrada cuando no se requiere que tengas una visa.

En muchos casos, USCIS debe aprobar tu petición antes de que seas elegible para aplicar por la visa en tu país o en el puerto de entrada. Antes de entrar a los Estados Unidos, tu debes presentarte ante un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y recibir el permiso de entrada a los Estados Unidos y poder empezar a trabajar en la actividad correspondiente.

Sin embargo, si tu estas en los Estados Unidos en un status legal de no inmigrante que no tiene autorización para trabajar, tu generalmente tendrías que aplicar por un cambio de status a una categoría de no inmigrantes pero que incluya permiso de trabajo o tendrías que aplicar por un ajuste de status para convertirte en residente permanente.

Recuerda que si tu estas aquí en los Estados Unidos, inclusive si estas aplicando para ajuste de status o si estas en status legal de no inmigrante, tu podrías aplicar para permiso de trabajo usando la forma I-765.

Si tu entraste a los Estados Unidos ilegalmente, o si te quedaste después del permiso de estadía de tu visa, o te presentaste en el puerto de entrada en la frontera y inmigración te proceso, hay varias categorías de empleo que tú puedes tratar de aplicar por ejemplo cuando estas buscando asilo, o cuando entraste con el CBP-One o cuando has entrado con Parole, tú puedes aplicar para un Permiso de Trabajo.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de las posibilidades de nuevas políticas migratorias. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con este programa o con las nuevas políticas de inmigración que vienen. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

Acerca de las imagenes: Foto de mujeres solicitando trabajo por Liza Summer y foto de colegas trabajando juntos por Tim Douglas por pexels.com

FELICIDADES A CNY LATINO POR SUS 20 AÑOS Y QUE SIGAN LOS TRIUNFOS Y ÉXITOS!

Jose Enrique Perez representa a personas en casos de inmigración. Si tienes alguna pregunta acerca de un caso de inmigración, por favor no dudes en llamarme al teléfono (315) 422-5673, me puedes enviar un fax al (315) 466-5673, o puedes enviarme un correo electrónico a joseperez@josepereztuabogado.com. Mi oficina está localizada en 659 West Onondaga Street, Piso de Arriba, Syracuse, New York 13204. ¡¡¡También tenemos oficinas en Buffalo y Rochester!!! Recuerda buscar mi artículo en la próxima edición del mes de Marzo. Por supuesto, manténgase saludable, pónganse sus vacunas o la de refuerzo y cuídense del Coronavirus. Además de Accidentes Personales y de Trabajo, Seguro Social e Inmigración, ahora también practicamos Criminal, Familia, DWI, Trafico y Divorcios.