#LatinaHerstory

por Talia Rodríguez

El 2 de junio de 2007 publiqué mi primera foto en Facebook. Hice contenido para estudiantes latinos que afirmaba la identidad antes de que se viera como tal. Después de 16 años en Facebook y otros 10 en Instagram, confío en mi perspectiva relevante sobre nuestra cambiante economía de marketing. La contribución de la economía de Internet al PIB de EE. UU. creció un 22 % anual desde 2016, en una economía nacional que crece entre un 2 y un 3 % anual, según el Centro Wilson.

Al principio, no había “reglas” sobre las expresiones “apropiadas” porque el concepto era nuevo y fluido. Me incliné y encontré la salida para toda una vida de ser la “única” “latina”. Al unirme a Facebook como estudiante de último año de la escuela secundaria, me he convertido en un consumidor y profesional EN LÍNEA. Y sé cómo quiero que las empresas me hablen como consumidor.

Una escena mediática comunitaria sólida es un indicador de una sociedad democrática más saludable, que también depende de la independencia y la naturaleza participativa para existir. Soy parte de una comunidad más grande de latinas fuertes en línea y, por lo tanto, propongo que los medios comunitarios también pueden ser medios sociales y personales. Perfiles aparentemente aleatorios de estadounidenses, en un coro colectivo, conforman la voz de nuestras sociedades democráticas.

Pienso en María Cruz cuando pienso en mujeres, aspiro a modelar mi presencia en los medios. María es relevante, resolutiva, auténtica, humilde, firme pero gentil. Una excelente madre para sus propios hijos y un modelo a seguir para la comunidad, presidenta de la Liga de Mujeres Hispanas en Buffalo, Nueva York, elegida por sus pares, defiende las voces de sus vecinos y empodera el cambio.

¿En sus propias palabras cuando se le preguntó si tiene un modelo a seguir? “¡La mujer promedio (y uso este mundo muy a la ligera) es mi modelo a seguir! La mujer que hace algo de la nada. La mujer que se ve a sí misma como poder. La mujer que sin disculpas derriba muros porque entiende la importancia de despejar caminos para aquellos que todavía están en busca de su propio poder. Las mujeres que rompen el statu quo y se presentan ante otras mujeres. Espero ser este tipo de modelo a seguir para las generaciones futuras”.

La forma en que entendemos los medios que nos permiten servir como modelos seguirá cambiando, al igual que la tecnología, pero lo que no cambiará es el proceso colectivo orgánico en el que nosotros, como comunidad, definimos lo que es “nuestro”. Sigamos permitiéndonos a nosotros mismos y a los demás un espacio generoso para hacerlo porque nuestras voces son las de los expertos, somos nuestra propia base de consumidores.

A continuacion favor leer el resto de la entrevista de María y dé la debida importancia a su propia voz en honor a la de ella. Tambien valla a #latinaherstory julio 2023.

1. ¿Quién es usted y qué valores le enseñaron en su hogar? — Mi nombre es María Cruz, nací como María Margarita Monte Rivera en Río Piedras, Puerto Rico. Mi madre nos mudó a Buffalo, NY en el 1991. En mi casa, a nosotras, específicamente a las mujeres, nos enseñaron la importancia de la educación y de asegurarnos de no depender de un hombre. Era importante para todas nosotras ser amables con todas las personas con las que nos encontrábamos en este mundo. Sobre todo, era importante que dentro de las cuatro paredes de los diferentes apartamentos a los que nos mudáramos (de los proyectos Perry, al West Side, a los proyectos Jasper Parish, de vuelta al West Side, para luego volver a los proyectos Perry, al Jasper Parish y finalmente de regreso al lado Oeste de Buffalo, donde finalmente nos instalamos parcialmente) que solo se habla Español, mi madre cocinaba todos los días y no fue hasta que mis padres se separaron que vi a mi madre conducir y trabajar fuera de casa. Entonces, se puede decir que tenía que ser una mujer multifacética: administrar la educación, las tradiciones familiares, aprender Inglés fuera del hogar, manejar mi entorno mientras vivía extremadamente protegida y darme cuenta de que se esperaba que fuera ama de casa y mujer trabajadora.

2. ¿Cómo fue ser un estudiante y tu momento de aprendizaje favorito mientras crecías? — Me encantaba la escuela! Me encantó saber que a través de la educación podía descubrir diferentes aspectos de nuestro mundo. Siempre me han gustado las Ciencias y las Matemáticas. Disfruto resolviendo problemas y el salón de clases me permitió perfeccionar mis habilidades. Honestamente, mi momento favorito de aprendizaje no llegó hasta mi primer año en Hamilton College, donde recibí un viaje académico completo justo después de asistir a The Buffalo Seminary High School (asistí allí con una beca de matemáticas y ciencias). Durante mi primer año mi mundo entero tal como lo conocía fue desafiado. Todo como lo conocía fue revolucionado. Crecí idolatrando mi cabello (cortármelo por primera vez en la universidad), sin conocer mi propio poder, sin darme cuenta de cuánta acción, movilización y unión pueden impactar el cambio. Me convertí en la presidenta de la organización Latina en el campus llamada La Vanguardia y, sin saberlo, me cautivó la política. No fue hasta muchos años después (2023, jajaja) que me di cuenta de cuánto la política ha sido parte de mi viaje. a donde estoy hoy.

3. ¿Te ves a ti misma como un líder? Si es así, ¿por qué? — Esta es una pregunta pesada. Me tomó mucho tiempo verme como un líder. Pero, sí, me veo como un líder. Mi primer rol de liderazgo fue como hermana mayor y luego como madre. Cuando pienso en un líder creo que es alguien que vela por que su equipo tenga el sustento y las herramientas para lograr sus objetivos. Va más allá de tener visión y pasión. Se trata de sacrificio y la voluntad de trabajar un poco más para asegurarse de que todos vean al líder en ellos. Me veo a mí misma como un líder porque mi objetivo es ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial.

4. ¿Cómo define a un defensor y un aliado? ¿Cómo ve crecer el futuro de su incidencia? — ¡Un defensor es alguien que está dispuesto a apoyarme cuando las cosas se ponen feas! Un defensor está impulsado por el activismo intencional (impulsado por la acción), mientras que un aliado es un partidario y no necesariamente guiado por la acción. En mi experiencia, en su mayoría, los aliados apoyan la causa por alguien que conocen, pero no por TODAS las personas afectadas. Actualmente soy la presidenta de la Liga de Mujeres Hispanas| Liga de Mujeres Hispanas que atiende a la mujer Latina, pero estoy activamente involucrada en muchas otras causas. Mi trabajo de defensa es realmente influir en la toma de decisiones y romper los sistemas establecidos que afectan a todos los grupos subrepresentados. Estoy en mi segundo año de un mandato de tres años como presidenta de esta organización, pero por loco que parezca, una vez que termine mi mandato, planeo sumergirme en una acción profunda y ruidosa y en un trabajo de defensa.

5. ¿Tienes un modelo a seguir? Si es así, ¿quién? ¿Qué tipo de modelo a seguir esperas ser para las generaciones futuras? — ¡La mujer promedio (y uso este mundo muy a la ligera) es mi modelo a seguir! La mujer que hace algo de la nada. La mujer que se ve a sí misma como poder. La mujer que sin disculpas derriba muros porque entiende la importancia de despejar caminos para aquellos que todavía están en busca de su propio poder. Las mujeres que rompen el statu quo y se presentan ante otras mujeres. Espero ser este tipo de modelo a seguir para las generaciones futuras.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.