por Rob English

¿Cree que podría plantar un jardín este año? ¿Tal vez para cultivar tomates o flores de colores? ¡No se arrepentirá! El jardín lo sacará al sol y al aire libre y será un ejercicio ligero. Y lo recompensará con el tiempo con productos alimenticios saludables o un ambiente más bonito, ¡o ambos!

Por crédito adicional, involucre a los niños. Les encantará trabajar con un adulto para hacer que las plantas crezcan como por arte de magia. Les enseñará paciencia y biología. Afectará su estado de ánimo y mejorará su sueño (para que les vaya mejor en la escuela). Fomentará la cercanía familiar. Para obtener más información sobre esto, consulte la excelente página web titulada “How a Family Garden Will Improve Your Health” (1).

Lo que plante, plante también eneldo.

El eneldo atrae a las mariquitas, las mantis religiosas y muchos otros insectos útiles que patrullan su jardín y comen los insectos que pueden dañar sus plantas. Como un gran ejemplo, los tomates están protegidos cuando el eneldo atrae a las avispas que matan a la oruga del gusano cornudo que se alimenta de tomates. Para obtener una lista de veintidós insectos amigables con el jardín, consulte “22 Beneficial Insects to Protect Your Garden and How to Attract Them” (2).

Como han notado los jardineros listos en los famosos Kew Gardens de Londres, las plantas no se pueden mover (3). En su totalidad, dicen: “Dado que las plantas no se pueden mover, tienen que emplear otras tácticas para asegurar que el polen se transporte de flor en flor.” Es decir, necesitan polinizadores de todo tipo, especialmente ABEJAS.

Una de las mayores amenazas para las abejas es la falta de un hábitat seguro donde puedan construir casas y encontrar una variedad de fuentes de alimentos nutritivos. Al plantar un jardín de abejas, puede crear un corredor de hábitat con plantas ricas en polen y néctar. No necesita mucho espacio para cultivar plantas aptas para las abejas: los jardines se pueden establecer en patios y en jardineras, macetas y jardineras (4).

Ya sea que plante un jardín de abejas completo con un “hotel de abejas” o simplemente plante algunos tomates o flores, participe con sus seres queridos en la “magia” de cultivar alimentos y belleza a partir de semillas y tierra.

Por gusto, pase un ojo sobre estas buenas páginas:

(1) How a Family Garden Will Improve Your Health – https://www.verywellfamily.com/family-garden-to-improve-health-4127202

(2) 22 Beneficial Insects to Protect Your Garden and How to Attract Them – https://morningchores.com/beneficial-garden-insects/

(3) The importance of bees as pollinators – https://www.kew.org/read-and-watch/the-importance-of-bees

(4) 10 Ways to Save the Bees – https://thebeeconservancy.org/10-ways-to-save-the-bees/

