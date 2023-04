Tu Lugar en la Historia

Levántense para encontrar su lugar en la historia

por Talia Rodriguez

LatinaHerstory: Subdirectora de Asuntos LGBTQ+

Cámaras Ejecutivas

“Dime con quién andas y te diré quién eres”

De pie en el salón de la Mansión del Gobernador en Albany, pensé en esa frase. Pasé mi dedo recién arreglado sobre el nombre “Chanel Lopez” en la tarjeta de presentación blanca.

Aprendí algo sobre la gobernadora Hochul (Líder intrépido/su jefa) en 30 segundos. Aprendí que la Gobernadora cree en la innovación. En la tarjeta de Chanel leí un título que no sabía que existía antes “Sub-director de Asuntos LGBTQ”, con el sello de Nueva York, una obra maestra.

Conocer a Chanel fue, en primer lugar, una lección sobre mi gobernadora, pero, en segundo lugar, un momento de alivio para mí. Como analista de políticas capacitada por SUNY, siempre estoy cansada de las voces homogéneas que gobiernan para todos. Sabía que Chanel podía hablar por mí.

(Y eso fue antes de saber que Chanel era de Harlem (un lugar que amo).

Ir primero en la historia es ser “maldito si lo haces y maldito si no lo haces”. Nunca va perfecto. Nunca.

Chanel aceptó ese privilegio/responsabilidad en su primer día. Estoy agradecida por eso.

La voz que Chanel aporta al gobierno ha sido silenciada maliciosamente durante demasiado tiempo.

Políticamente hablando, Chanel identificarse como una mujer trans Afro-Latina es una fortaleza para nuestro gobierno.

Como politóloga Latina, tendré más fe en la política que emana de Albany porque Chanel está allí.

El gobierno efectivo requiere comprensión y empatía por el “ciudadano promedio”, y AHORA MISMO, el ciudadano promedio en Nueva York es hermosamente complejo. Esas complejidades también son oportunidades, si busca aprovecharlas.

Patriotas, ven a los estadounidenses más vulnerables y los centran en las conversaciones y la planificación. Confío en Chanel para hacer eso.

Cuando conozcas a Chanel, verás la luz detrás de los ojos de Chanel. La luz- esa es la evidencia de una persona que ha aceptado el amor de su creador y el hecho de que fueron hechos a los ojos de la perfección.

“Levántense para encontrar su lugar en la historia”, les digo a los jóvenes durante los talleres. Chanel hizo eso (¿y mencioné que Chanel es de HARLEM 😊)

Cuando descubrí que Chanel era Dominicana, me sentí afortunada.

Apoyada por una familia con fuertes valores y un amor de abuelas. Una niña de escuela pública y graduada de una “escuela alternativa” y sobreviviente de acoso escolar, Chanel aporta perspectivas más sólidas en la política.

Enseñada en casa a defender siempre lo que se cree. Y por un barrio (Harlem) que la vida es de pasarela y debe ser tratada como tal. El viaje a la tarjeta de presentación blanca (con el sello estatal) no siempre fue glamoroso y, de hecho, requirió encontrar el coraje para vivir en la expresión completa del espíritu humano en la escuela secundaria.

No hace falta decir que algunos de nuestros vecinos están perdidos en dolor en el viaje de autodescubrimiento y estoy segura de que, para esos Neoyorquinos, Chanel también hablará por ellos.

Anhelo autenticidad en mis líderes y también los cerca de 10 millones de Puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. Los Puertorriqueños se encuentran entre los Latinos que lideran el camino en porcentajes generales de nuevos votantes, cada año, en estados importantes como el nuestro. La población de Puerto Rico cayó un -11.8% entre 2010 y 2020 (según el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College) 440,000 de nosotros salimos de la isla y nos llevamos nuestros votos (BIG WEPA). Al contratar a CHANEL, nuestra gobernadora ha enviado un mensaje sobre cómo nuestro estado dará la bienvenida a nuestros nuevos vecinos, con inclusión.

Por favor acompáñeme en reconocer el 14 de Abril como el Dia del Silencio y levantémonos por alguien quine tiene el coraje de levantarse ante el mundo siendo su propio autentico yo.

Lea a continuacion la entrevista entera de Chanel, siga su marca, lee acerca de alguien que tuvo el coraje y valentía de abogar por si misma y su comunidad.

“Dime con quién andas y te diré quién eres”.

¿Cómo se define un defensor y un aliado? ¿Cómo ve crecer el futuro de su incidencia? – Defino a un defensor como alguien que conoce su comunidad, que conoce las necesidades y lucha por los derechos de su comunidad, y alguien apasionado por su comunidad. Un aliado en mi opinión personal, es alguien que quiere ser educado sobre la comunidad y que está justo al lado de nosotros con pasión por la lucha.

¿Quién eres y qué valores se enseñaron en tu hogar? – Soy Chanel López, una mujer trans Afro-Latina, que fue criada por su abuela, su abuelo y mi madre en lo que llaman “El Barrio”, que en estos días se conoce como East Harlem. Los valores que me enseñaron en casa fueron defender siempre lo que creía y mirar siempre a las personas que tengo a mi alrededor.

¿Cuál fue tu experiencia como estudiante y tu momento de aprendizaje favorito mientras crecías? – La escuela no fue el mejor de los recuerdos de mi infancia, siempre me molestaban y acosaban por ser femenina, y después me asaltaron 2 veces solo por ser yo. Cuando fui a la escuela secundaria, estaba en una de las escuelas más peligrosas con nada más que pandillas, así que me transferí a una escuela vocacional y obtuve mi diploma.

¿Te ves a ti misma como un líder, si es así por qué? – No me veo como un líder, me veo como un defensor, un representante de mi comunidad y un activista. Estoy mucho detrás de escena en estos días y hago una diferencia desde adentro, especialmente trabajando para nuestra gobernadora, puedo tener un aporte en la elaboración de políticas y tomar decisiones que protegerían a nuestra comunidad y les darían acceso equitativo.

¿Tiene un modelo a seguir, si no, qué tipo de modelo a seguir espera ser en las generaciones futuras? – Tengo un modelo a seguir, ella era mi Abuela. Que descanse en paz a quien perdí por el Covid hace 3 años, quien me ayudó a criarme y hoy le debo por la persona que soy y la persona que quiero llegar a ser porque siempre estamos evolucionando y aprendiendo mucho sobre nosotros mismos. Ella siempre será el modelo a seguir al que me encantaría aspirar a convertirme.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.