¿Qué es un Triatlón?

por Raquel Torres

Un triatlón es un evento multideportivo que incluye natación, ciclismo y carrera a pie, completándose en ese orden específico. Es una exigente carrera de resistencia donde los atletas realizan transiciones entre cada disciplina.

A continuación, un desglose más detallado:

Disciplinas: Las tres etapas de un triatlón son natación, ciclismo y carrera a pie.

Distancias: Los triatlones varían en distancia, con formatos estándar que incluyen las distancias Sprint, Olímpica e Ironman.

Transiciones: Los atletas cambian de equipo entre cada etapa (por ejemplo, de traje de baño a zapatillas de ciclismo) en una zona de transición designada.

Prueba de resistencia: Los triatlones son conocidos por ser desafiantes física y mentalmente, poniendo a prueba la resistencia de los atletas.

Historia del Triatlón:

El triatlón se originó en Francia a principios del siglo XX. El primer triatlón registrado se celebró en la ciudad francesa de Joinville-le-Point en 1901, e incluyó una carrera de 3 km, un recorrido en bicicleta de 12 km y un cruce a nado del río Marne.

Sin embargo, el triatlón moderno, tal como lo conocemos hoy, nació en Mission Bay, San Diego, California, en 1974. Fue organizado por el San Diego Track & Field Club como alternativa a los rigores del entrenamiento en pista, y un total de 46 atletas completaron la carrera.

Era una carrera que incluía 8,5 km de carrera, 8 km de ciclismo y 550 metros de natación; ellos desarrollaron la idea de este evento con el objetivo de combinar diferentes deportes en una sola competición. John Collins, quien participó en este evento, posteriormente ayudó a fundar la carrera Ironman en Hawái.

Desde entonces, el deporte ha crecido en popularidad y se ha convertido en un evento olímpico desde los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Hoy en día, los triatlones atraen a atletas de todas las edades y habilidades de todo el mundo.

El triatlón creció rápidamente desde sus humildes inicios en San Diego y, en cuestión de años, se convirtió en uno de los deportes de mayor crecimiento a nivel mundial.

La Unión Internacional de Triatlón (ITU, que adoptó oficialmente su nueva identidad, Triatlón Mundial) se fundó el 1 de abril de 1989, y la distancia olímpica se estableció en 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie. En 1989, más de 800 atletas de 40 países compitieron en el primer Campeonato Mundial de Triatlón en Aviñón, Francia.

Las distancias del triatlón varían, pero los formatos estándar incluyen Super Sprint, Sprint, Olímpico, Medio Ironman e Ironman. Super Sprint es el más corto, mientras que Ironman es el más largo. Luego están los formatos adicionales, como los eventos T100 TriatlónWorld Tour y la gama de formatos multideportivos de la Super League Triatlón.

A continuación, se detallan las distancias típicas de un triatlón:

Super Sprint:

Natación: 400 metros (0,25 millas)

Bicicleta: 10 kilómetros (6,2 millas)

Carrera: 2,5 kilómetros (1,5 millas)

Sprint:

Natación: 750 metros (0,5 millas)

Bicicleta: 20 kilómetros (12,4 millas)

Carrera: 5 kilómetros (3,1 millas)

Olímpico:

Natación: 1,5 kilómetros (0,93 millas)

Bicicleta: 40 kilómetros (24,8 millas)

Carrera: 10 kilómetros (6,2 millas)

Medio Ironman (70,3):

Natación: 1,9 kilómetros (1,2 millas)

Bicicleta: 90 kilómetros (56 millas)

Carrera: 21,1 kilómetros (13,1 millas)

Ironman Completo (IM):

Natación: 3,8 kilómetros (2,4 millas)

Bicicleta: 180,2 kilómetros (112 millas)

Carrera a pie: 42,2 kilómetros (26,2 millas)

El triatlón de larga distancia – Origen del Ironman:

En 1978, el comandante de la Marina de los EE. UU., John Collins, y su esposa, Judy, propusieron combinar tres carreras ya establecidas en Hawái para resolver el debate sobre si los nadadores, ciclistas o corredores eran los más aptos, según XTERRA Fitness.

La distancia Ironman, que consiste en nadar 3,8 km, andar en bicicleta 180 km y correr 42,2 km, combinó tres carreras de resistencia existentes: la Waikiki Roughwater Swim, la Around-Oahu Bike Race y el Maratón de Honolulu.

El Primer Ironman:

Quince atletas participaron en el primer Ironman el 18 de febrero de 1978. Rápidamente, se convirtió en una prueba de resistencia reconocida mundialmente.

La Regla de Drafting:

Existe otra diferencia, además de la distancia, entre los triatlones de corta y larga distancia: el formato de la carrera es distinto, y esta diferencia se origina en la normativa de “drafting” para el tramo de ciclismo. En esencia, las carreras con “drafting” (Elite-Sprints y Eventos Olímpicos) enfatizan el ciclismo en grupo y la carrera estratégica en la bicicleta. En contraste, las carreras sin “drafting” (largas distancias) se centran en el rendimiento individual en las tres disciplinas.

En las carreras con “drafting”, los atletas pueden rodar muy cerca uno del otro, aprovechando el “drafting” para reducir la resistencia del viento y conservar energía. Las carreras sin “drafting” o “non draft legal”, exigen que los atletas mantengan una distancia específica entre sí.

Aquí hay un desglose más detallado:

Triatlón con drafting:

Drafting permitido: Los atletas pueden posicionarse legalmente a cierta distancia (la “zona de drafting”) detrás de otro ciclista, lo que reduce la resistencia al viento y el esfuerzo.

Carrera táctica: Esto permite un rodaje estratégico en grupo, con los atletas potencialmente trabajando juntos o intentando separarse.

Enfoque en natación y carrera a pie: Las etapas de natación y carrera a pie suelen ser más críticas, ya que la etapa de ciclismo puede estar menos centrada en el individuo debido al drafting.

Normalmente, distancias más cortas: Las carreras con drafting suelen ser pruebas de distancia sprint u olímpica.

Ejemplos: El triatlón olímpico es legal para drafting, al igual que muchas pruebas nacionales e internacionales de distancia sprint, según USA Triatlón

Triatlón sin drafting:

Prohibido el drafting: Los atletas deben mantener una distancia específica con otros ciclistas, generalmente unos 10 metros, y no pueden obtener ventaja del drafting.

Contrarreloj individual en bicicleta: El tramo de ciclismo se convierte en una prueba de potencia y aerodinámica individual, ya que los atletas no pueden depender del drafting para obtener ventaja.

Normalmente, distancias más largas: Incluye eventos Ironman y medio Ironman.

Énfasis en las tres disciplinas: Dado que el drafting no está permitido, los atletas deben tener un buen rendimiento en las tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie.

Bicicletas de Carretera vs. Bicicletas de Contrarreloj o de Triatlón.

La Regla de Drafting genera otra diferencia en el Reglamento de Bicicletas para estos formatos. En triatlón, las bicicletas con drafting y las que no lo son difieren en su diseño, optimizado para un rendimiento óptimo en diversos formatos de carrera.

Las bicicletas que no son para drafting, como las de triatlón o contrarreloj (TT), están diseñadas para maximizar la aerodinámica y la velocidad, y se utilizan en carreras donde está prohibido el drafting (circular cerca de otro ciclista para reducir la resistencia al viento). Las bicicletas con drafting, generalmente bicicletas de carretera, están diseñadas para un mejor manejo y control en grupo, ya que se utilizan en carreras donde sí está permitido

Aquí tienes un desglose más detallado:

Bicicletas sin drafting (triatlón/contrarreloj):

Enfoque: Aerodinámica y velocidad.

Características: Geometría agresiva, sillín bajo y adelantado, aeromanillares extendidos y, a menudo, sistemas de almacenamiento e hidratación integrados.

Posición de conducción: Más aerodinámica, pero potencialmente menos cómoda y maniobrable que una bicicleta de carretera.

Uso: Principalmente para carreras de triatlón sin drafting (p. ej., Ironman) y contrarreloj.

Bicicletas con drafting (carretera):

Enfoque: Manejo, control y versatilidad.

Características: Manillar clásico de “barra abatible”, una posición de conducción más erguida y, en general, más cómoda para recorridos más largos.

Posición de conducción: Proporciona mejor manejo y comodidad para desplazarse por terrenos variados y rodar en grupo.

Uso: Principalmente, para drafting en carreras de triatlón (incluyendo algunas pruebas de distancia sprint y olímpica) y carreras de carretera.

Fenómeno global:

El triatlón Ironman se ha convertido en un fenómeno global, con carreras en todo el mundo y su nombre convirtiéndose en sinónimo de desafíos de resistencia extremos.

Participación global en triatlón:

El triatlón ha experimentado un crecimiento significativo.

Las carreras IRONMAN e IRONMAN 70.3 atraen a más de 200.000 atletas al año, según Ironman.

USA Triatlón apoya y conecta con más de 300.000 miembros activos únicos, según su Informe de Impacto de 2024.

Puntos Clave:

El primer triatlón registrado se celebró en la ciudad francesa de Joinville-le-Point en 1901.

El triatlón moderno, tal como lo conocemos hoy, nació en San Diego, California, en 1974.

Quince atletas completaron el primer Ironman el 18 de febrero de 1978.

El triatlón se convirtió en evento olímpico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

La distancia olímpica, establecida en 1989, consta de 1,5 km de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie.

Las bicicletas de drafting, generalmente de carretera, están diseñadas para un mejor manejo y control en grupo, ya que se utilizan en carreras donde se permite el drafting.

Las bicicletas sin drafting, como las de triatlón o contrarreloj (TT), están diseñadas para maximizar la aerodinámica y la velocidad, y se utilizan en carreras donde está prohibido el drafting.

Raquel Torres, MBA es una USAT Elite Certified Coach, una Entrenadora de Triatlón y Triatleta Profesional. Raquel también escribe blogs para varias revistas y su equipo Athletic Mentors. Desde el mes de Mayo del 2021 contribuye como columnista con el periódico CNY Latino. Ella comparte consejos y tácticas para ayudar a otros a encontrar su mejor versión. Para leer acerca de ella, diríjase a cnylatinonewspaper.com y búsquela por su nombre. También puede enviarle preguntas ó comentarios sobre su columna al siguiente correo: raqueltorresmba@gmail.com y visitar su página web al www.raqueltorres.org.