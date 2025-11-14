Prematuridad del Recién Nacido

SALUD

por Alison Livada

El embarazo es una etapa emocionante para las familias mientras anticipan el nacimiento de un nuevo bebé. Muchos embarazos progresan sin problemas, pero en algunos casos, ciertas condiciones de la madre o del bebé pueden influir en el desarrollo del embarazo. Una complicación común es el nacimiento prematuro, que puede afectar entre el 5% y el 18% de los partos [1]. Sin embargo, los bebés son muy resilientes y hoy en día contamos con muchas formas de apoyar a los recién nacidos prematuros.

¿Qué es el nacimiento prematuro?

Típicamente, los bebés que nacen después de las 37 semanas de gestación están completamente desarrollados. Los bebés que nacen antes de 37 semanas se consideran prematuros. Existen distintas categorías de nacimiento prematuro [1]:

• Si el bebé nace entre las 34 y 37 semanas, se considera prematuro tardío.

• Si nace antes de 32 semanas, se considera muy prematuro.

• Si nace antes de 28 semanas, se clasifica como prematuro extremo.

El nacimiento prematuro puede estar asociado a factores relacionados con la salud o el estilo de vida de la madre, así como a ciertas complicaciones del embarazo. Algunos factores maternos que aumentan el riesgo incluyen antecedentes de parto prematuro, procedimientos en el cuello del útero, o tener un cuello uterino corto [2]. Las madres menores de 17 o mayores de 35 años también presentan mayor riesgo [3].

Factores relacionados con el estilo de vida, como deficiencias nutricionales o el consumo de sustancias (como tabaco, cannabis o cocaína), pueden aumentar la probabilidad de parto prematuro [4]. Entre los factores propios del embarazo, se incluyen gestaciones múltiples, sangrados vaginales durante el embarazo, o infecciones graves durante el embarazo [3].

¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse en bebés prematuros? ¿Cómo se les apoya tras el nacimiento?

Los bebés que nacen más cerca del término suelen presentar menos complicaciones. En cambio, los prematuros extremos o muy prematuros pueden ser muy pequeños y nacer con órganos que aún no están completamente desarrollados. Muchas de las dificultades que enfrentan se deben precisamente a esa inmadurez orgánica.

Los pulmones, por ejemplo, requieren mucho tiempo para desarrollarse completamente continúan madurando hasta los 18 años. Por eso, es frecuente que los bebés prematuros tengan pulmones subdesarrollados y necesiten ayuda para respirar. En estos casos, se utilizan métodos de soporte respiratorio como mascarillas de oxígeno o tubos endotraqueales [5].

Además, estos bebés no pueden regular bien su temperatura corporal, por lo que muchas veces se requiere el uso de incubadoras para mantenerlos calientes [5]. También pueden tener dificultades para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre, lo que requiere monitoreo continuo [5].

Dado los recién nacidos prematuros pueden requerir intervenciones complejas, muchos de ellos son atendidos en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). En estas unidades, los neonatólogos —médicos especializados en el cuidado del recién nacido— y los enfermeros altamente capacitados brindan atención las 24 horas del día.

A pesar de los desafíos, muchos bebés prematuros evolucionan favorablemente gracias a los avances médicos y al apoyo que reciben. Su capacidad de recuperación es impresionante.

Alison Livada creció en los suburbios de Filadelfia. Estudió ingeniería biomédica y español en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State). Actualmente está por finalizar sus estudios de medicina en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester y aspira a convertirse en neonatóloga. También se dedica a la investigación, enfocándose en cómo las células sanguíneas responden a infecciones graves. Le apasiona cuidar a los bebés y trabajar con familias de diversos entornos.