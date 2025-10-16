Latinaherstory Octubre 2025: Mano a Mano por la Salud: Cómo la Empatía está cambiando el Panorama de Recuperación en Búfalo

por Talia Rodriguez

El espíritu humano es una de las fuerzas más fuertes que nunca vemos. En Buffalo, una mujer ha hecho de proteger y elevar ese espíritu su misión de vida. Ivette Chavez (Fullenweider), orgullosa Puertorriqueña, defensora entre pares y directora ejecutiva/fundadora de Connections to Giving Back, una organización 501(c)3, lidera con empatía. Su liderazgo no se mide por títulos o discursos, sino por su presencia.

Fundada en Buffalo, Connections to Giving Back es una organización comunitaria y dirigida por pares cuya misión, según se describe en su página de Facebook, es: “Construir comunidad y apoyar a las personas que usan drogas proporcionando alimentos, ropa y suministros para la reducción de daños.”

Su trabajo se basa en la filosofía de la reducción de daños. Según la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, el objetivo de la reducción de daños es simple: salvar vidas y proteger la salud. Pero para Ivette, también se trata de dignidad.

Ella encuentra a las personas donde están — literalmente. Su liderazgo se fundamenta en la experiencia vivida y la autenticidad.

En el corazón de su trabajo está el mensaje importante: Eres valioso. Ahora mismo. Tal como eres.

Esta filosofía, aunque sencilla, es poderosa — y muy necesaria en un mundo donde las personas que luchan contra la dependencia a menudo son rechazadas, deshumanizadas o culpadas. A través de actos de cuidado, como entregar ropa abrigadora, kits de higiene y suministros para reducción de daños, Connections to Giving Back ofrece esperanza como un reconocimiento de la humanidad compartida.

El enfoque de Ivette enfatiza la fuerza en la vulnerabilidad, valora a las personas por encima de los sistemas e insiste en que el empoderamiento comienza con la escucha activa. Ella no solo aboga por las personas en su camino hacia la recuperación; también está cambiando la manera en que entendemos el liderazgo, la comunidad y la salud pública.

Este Octubre marca el Mes de la Alfabetización en Salud, un momento para reflexionar sobre cómo comunicamos la información de salud — nos recuerda que empoderar a las personas comienza con la compasión.

Organizaciones como Connections to Giving Back llevan las conversaciones sobre salud más allá de la consulta médica, haciéndolas accesibles, relevantes y basadas en la confianza. Al reconocer el Mes de la Alfabetización en Salud, también debemos destacar y apoyar a las personas que realizan este trabajo — en el terreno, todos los días.

Sigue a Connections to Giving Back en Facebook. Dona, ofrece tu tiempo como voluntario o simplemente comparte su misión. Y, sobre todo, recuerda: el poder de la empatía comienza con nosotros.

Empieza en las decisiones silenciosas — escuchar, abstenerse de juzgar, presentarse. Líderes como Ivette nos recuerdan que el cambio real no es de arriba hacia abajo; se construye mano a mano, corazón a corazón, desde adentro hacia afuera, en los espacios donde se gana la confianza y la humildad es un activo.

Mientras avanzamos en el Mes de la Alfabetización en Salud y más allá, que todos nos esforcemos por comunicarnos no solo con palabras, sino con presencia. Como comunidad, tenemos trabajo por hacer; a pesar de las mejoras, persisten diferencias significativas: entre el 2015 y el 2022, la tasa de personas sin seguro para Latinos cayó 2.8 puntos porcentuales, con 6 millones más obteniendo cobertura.

Los Latinos siguen siendo más del doble de propensos que los no Latinos blancos a no tener seguro. En el 2022, los Latinos representaban el 21% de la población no anciana, pero constituían el 39% de los no asegurados. (ASPE, 2024). Conociendo estas estadísticas, elijamos la comprensión sobre el estigma, y la dignidad sobre la distancia. Porque cuando lideramos con empatía, no solo apoyamos a otros, sino que construimos un mundo más fuerte y compasivo para todos.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.