por Lilyveth Mesa

¿Qué Son las Malformaciones Vasculares?

Las malformaciones vasculares son alteraciones de los vasos sanguíneos o linfáticos que usualmente se desarrollan antes del nacimiento. No son causadas por acciones de los padres y no se comportan como infecciones ni cánceres (1,2). Muchas no se detectan hasta la niñez o la adultez, cuando empiezan a crecer, cambiar o causar síntomas.

Tipos Comunes

Ejemplos comunes incluyen malformaciones venosas, malformaciones capilares (manchas en vino de Oporto) y malformaciones linfáticas (2,4,5). Lesiones más complejas, como las malformaciones arteriovenosas (MAV), forman conexiones directas entre arterias y venas (3,4).

Síntomas

Los síntomas dependen del tipo y de la ubicación. Las malformaciones venosas pueden aparecer como áreas blandas azuladas que pueden hincharse o doler, especialmente con la actividad (4). Las malformaciones capilares son manchas planas rojas o rosadas usualmente presentes al nacer (2). Las malformaciones linfáticas contienen sacos llenos de líquido que pueden inflamarse, infectarse o afectar la función (2). Las MAV pueden causar pulsación, dolor, sangrado o afectar órganos profundos, incluido el cerebro y el corazón (3,1).

Diagnóstico

El diagnóstico generalmente comienza con un examen físico e incluye estudios de imagen como ecografía o resonancia magnética para comprender los vasos involucrados (4,5).

Manejo Multidisciplinario

Dado que estas malformaciones pueden afectar piel, músculos, huesos u órganos internos, muchos centros especializados recomiendan un manejo multidisciplinario (2,3,5). El equipo puede incluir dermatología, radiología intervencionista, cirugía, hematología y terapia física. Este enfoque coordinado permite crear un plan personalizado que atienda necesidades médicas, apariencia, función y bienestar emocional.

Opciones de Tratamiento

El tratamiento depende del tipo y la gravedad de la malformación. La escleroterapia puede reducir vasos anormales (2,5). El láser puede aclarar malformaciones capilares (5). La cirugía puede recomendarse cuando hay dolor, sangrado o problemas funcionales (4). La embolización, usada especialmente en MAV, bloquea el flujo sanguíneo anormal dentro del vaso (3,4).

Vivir con una Malformación Vascular

Vivir con una malformación vascular puede resultar estresante, especialmente si afecta la apariencia o las actividades diarias. El seguimiento regular con su doctor y el apoyo de un equipo multidisciplinario ayudan a la mayoría de las personas a mantener una buena calidad de vida (1,4).

Cuándo Comunicarse con su Médico

Comuníquese con su médico o equipo de atención si nota hinchazón nueva, dolor, cambios de color, sangrado, señales de infección como calor, enrojecimiento o fiebre, o si su malformación empieza a afectar sus actividades diarias. Su equipo de salud puede determinar si necesita tratamiento, estudios o seguimiento, y está disponible para responder preguntas y brindar apoyo en cualquier momento.

Referencias

Las imágenes de este articulo fueron proveídas por la autora.

Lilyveth Mesa es de Miami, Florida y es estudiante de tercer año de medicina en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Forma parte del Latin Health Pathway de la universidad, donde se enfoca en mejorar la atención para comunidades hispanohablantes. Originaria de Cuba, Lily inmigró a Estados Unidos cuando era pequeña. Ayudar a su familia a navegar el sistema de salud moldeó su compromiso de brindar una atención clara y compasiva a pacientes hispanohablantes. En su tiempo libre disfruta estar con sus seres queridos, ir a la playa y viajar.