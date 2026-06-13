por Tallia Rodriguez

El crujido del bate hace que cada paso con las sillas valga la pena. Mientras nos acomodamos en el campo, todos esperamos ese momento. La pelota se eleva y alguien cumplió con su cometido. El rugido que sigue es bien merecido. Quizás sea la que más grite por mi hijo, pero esta temporada he estado pensando en las personas detrás de esos momentos, las que también merecen un aplauso.

Madeline M. Taylor­Rodriguez, homenajeada este mes en Latinaherstory, es una de ellas. Es presidenta de la Liga de Béisbol, Sóftbol y T­ Ball del West Side, madre y tía excepcional, orgullosa Puertorriqueña, esposa y líder comunitaria. Madeline creció, como muchos de nosotros, con el béisbol como tradición familiar.

Hoy, trabaja para fomentar el ambiente de logros, aprendizaje y crecimiento que experimentan los jóvenes del West Side cada verano. Durante todo el año, reúne seguidores, levanta la moral y mantiene vivo un juego profundamente arraigado en la historia de Buffalo y la cultura estadounidense.

El béisbol, el sóftbol y el béisbol infantil del West Side forman parte de la historia de nuestra comunidad: se comparten en los hogares, en las graduaciones, durante las fiestas y entre generaciones de primos y familiares. Madeline y las nuevas generaciones de familias de Buffalo están revitalizando nuestra historia.

La liga fue fundada hace más de 50 años por Tovie Asarese, una figura legendaria del West Side y líder empresarial. Él formalizó nuestra energía deportiva, que ya bullía durante décadas en el West Side de Buffalo, una zona de inmigrantes, mucho antes de que la pasta se popularizara. Buffalo ama los deportes, y el West Side también.

Madeline representa el tipo ideal de aficionada al béisbol y un mercado objetivo clave. Junto con muchas Latinas que se desempeñan como entrenadoras, organizadoras, voluntarias y administradoras, refleja la creciente inversión que las familias Latinas están realizando en los deportes juveniles. Según el informe “Desbloqueando el creciente poder de los aficionados Latinos: Construyendo una economía deportiva más sólida”, la participación de jóvenes Latinos en deportes creció un 3.9 % anual entre 2019 y 2024, casi el doble que la de los jóvenes no Latinos.

El mismo informe reveló que los jóvenes Latinos que practican deportes de competición tienen tres veces más probabilidades de convertirse en aficionados fervientes en la edad adulta. Y, como adultos, los aficionados Latinos gastan más en deportes y son más propensos a asistir a eventos en vivo. En muchos sentidos, la familia Latina constituye su propio ecosistema deportivo: un tío que ofrece consejos de bateo desde las gradas, una madre que atiende el puesto de comida con puntualidad, primos que pasan de compañeros de equipo a árbitros, vecinos que dan consejos desde la entrada de su casa y una pasión por el juego. Una pasión que perdura toda la vida y que, al menos indirectamente, influye en las futuras preferencias de gasto, a menos que ¿Crees que seré yo la única que haya tenido más gorras de los Buffalo Bison de las que le corresponden?

La liga de béisbol, sóftbol y béisbol para niños pequeños del West Side está dirigida a niños de entre 4 y 13 años, y la inscripción es gratuita. En un momento en que las familias enfrentan precios cada vez más altos en la gasolina y el supermercado, el acceso gratuito a los deportes es un regalo invaluable. Este regalo es posible gracias a una madre cuya historia familiar es inspiradora, aunque su propio camino no siempre fue convencional. Ella sabe lo que significa superar las adversidades, y esa experiencia impulsa su compromiso de crear veranos alegres y seguros para niños que merecen todas las oportunidades de lograr grandes cosas y, tal vez, también de reír a carcajadas.

Si alguna vez sentiste que tu plato era como estar en casa, o si recuerdas haber salido con grandes sueños y un guante aún más grande, entonces lo sabes. Personas como Madeline se aseguran de que esas oportunidades sigan existiendo para la próxima generación. A veces eso significa estar presente, a veces significa echar una mano, y a veces es tan simple como recordar lo que el juego te dio en su momento.

Sigue a la Liga de Béisbol, Sóftbol y T­Ball de West Side en Facebook para mantenerte al tanto, o puedes enviar un correo electrónico a westsidebuffalobpl@gmail.com para mostrar tu apoyo y ser parte de su crecimiento. Quizás puedas agradecerle a algún entrenador y, quién sabe, ¡quizás busques tu guante!

Talia Rodriguez

Ms. Talia Rodriguez J.D. es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.

Las imágenes para este artículo fueron proporcionadas por Talia Rodriguez y editadas por nuestra Editora en Jefe para los fines de este artículo.