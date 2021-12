Por el knockout – la Nueva Terminacion del Programa

Protocolo de Proteccion Migrante / mpp / Quedate en Mexico por la Administrcion de Biden

por Jose Enrique Perez

La administración de Biden sigue tratando de eliminar de los libros el Protocolo de Protección Migrante o el infame Programa de Trump conocido como Quédate en México (MPP). Claramente, la Administración de Biden cree en el viejo dicho: La Tercera es la Vencida.

El día 29 de Octubre de 2021, la Administración de Biden emitió un nuevo memo terminando el programa MPP, la política de Trump que forzaba a los aplicantes de asilo de “Quedarse en México” por la duración de sus procedimientos legales en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Administración de Biden registró una Moción con el Quinto Circuito para desestimar la orden de la corte de distrito que le ordenó a la Administración de Biden de restablecer el MPP.

El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas emitió un memorándum explicando la decisión del gobierno de terminar el programa de Protocolo de Protección Migrante. “El MPP tiene problemas graves, imponía costos humanos no justificados, eliminaba recursos, restringía al personal de ejecutar sus labores y no tomaba en consideración las causas de fondo de inmigración irregular. El MPP no solo limita la habilidad de la administración de implementar cambios críticos y fundamentales al sistema de inmigración, sino también falla en proveer un proceso justo y humanitario de protección que las personas se merecen bajo la ley.”

Después de la decisión de la Corte de Texas y la afirmación del Quinto Circuito de esa decisión, así como también el sello de aceptación de la Corte Suprema de Justica de los Estados Unidos que obligaba a la Administración de Biden a restaurar el programa MPP, llevó a la Administración de Biden a llevar a cabo una revisión extensa para determinar si el MPP debería mantenerse, terminarse o modificarse. La Administración estudio documentos de corte, información y datos relevantes, revisión interna y materiales públicos, y se reunió con grupos de derechos humanos públicos y grupos privados y sin fines de lucros, así como también con empleados del Departamento de Seguridad Nacional, oficiales estadales y locales y lideres comunitarios en todo el país. Después de esta revisión exhaustiva, la Administración de Biden concluyó que los beneficios no justifican los costos, particularmente dado como el MPP detracta de las políticas de iniciativas y aspiraciones que se alinean con los valores de la Administración.

La Administración dijo que el “MPP distrae los esfuerzos para alcanzar soluciones regionales que ataquen directamente las causas de raíz que llevan a los inmigrantes a dejar a sus países y que también eliminen estos desafíos antes de que las personas vulnerables han tomado el peligroso viaje a la frontera.”

La Administración anunció también cambios a ciertas reglas y políticas migratorias. Por ejemplo, el gobierno ha diseñado un Archivo Dedicado que supuestamente le va a permitir a jueces de inmigración a adjudicar casos dentro de 300 días, y están promulgando una Ley de Agente de Asilo, la cual transferiría la responsabilidad inicial de adjudicar peticiones de asilo de los jueces de inmigración a los oficiales de asilo del USCIS para producir de esta manera decisiones a tiempo y justas.

Sin embargo, la Administración de Biden continúe siendo obligada bajo la orden de la corte baja de Texas de restablecer el programa MPP y la terminación anunciada ahora del MPP no podría tomar efecto hasta que la orden actual de esa corte no sea eliminada. Asimismo, es sumamente importante que se entienda de que el MPP no podría realmente ser restablecido por la Administración de Biden solamente, al menos que el Gobierno de México tome su decisión independiente de empezar otra vez a aceptar a las personas que sean regresadas a México bajo el programa.

Si tu o alguien que conoces está bajo el programa MPP o recientemente entraron a los Estados Unidos, es importante que consulten a un abogado de inmigración.

Debes recordar que mis artículos, y en particular la intención de este artículo no es darte consejo legal; al contrario, fue redactado con la intención de guiarte acerca de las posibilidades de nuevas políticas migratorias. Además, este artículo no identifica o explica todos los posibles problemas que se puedan presentar con este programa o con las nuevas políticas de inmigración que vienen. Cada caso tiene hechos particulares y específicos que por lo tanto podrían determinar o arrojar diferentes resultados.

