por Talia Rodriguez

Latinaherstory Marzo 2026

Hola, soy Talia. Soy miembro de la junta escolar del West Side de Buffalo — y la primera Latina elegida a la junta escolar de mi ciudad. Así mismo me pasé presentándome en Albany durante la Conferencia Legislativa.

Ser “la primera” pesa. Es un honor, claro — pero también una carga. No estás representándote solo a ti; estás contestando una pregunta que muchxs nunca tuvieron que hacerse: ¿Puede alguien como yo liderar aquí?

Lo que me mantiene firme es recordar que no soy la primera Latina en ser la primera. Desde el 2019, cada mes he escrito sobre Latinas en todo Nueva York — empresarias, educadoras, innovadoras, organizadoras — mujeres que lideran y mueven las cosas. Ahora, me estoy enfocando en esas primeras en la política y el servicio público: las pioneras en el gobierno, las juntas escolares, los tribunales y las legislaturas.

El término de este mes es Eficacia Política — la creencia de que tus acciones políticas pueden hacer la diferencia. La eficacia interna es creer que puedes bregar con el sistema — tener la confianza pa’ intentarlo, aunque el arroz te quede amogollao. La eficacia externa es creer que tu voz se va a escuchar — que cuando traigas tu arroz a la mesa, alguien de verdad se lo va a comer. Las dos requieren confianza… y la cantidad justa de agua.

La investigación demuestra que las voces Latinas están teniendo cada vez más peso en la política de Estados Unidos. Como señala el Latino Voter Brief del Latina Futures Lab, “las Latinas representan aproximadamente el 12 por ciento de todas las mujeres votantes registradas en los Estados Unidos,” y en el 2020, el 68 por ciento de las Latinas registradas salieron a votar. El informe también destaca la “juventud del voto Latino,” subrayando su influencia creciente.

Como votante y como funcionaria pública que apenas está empezando su camino, el tema del caucus de este año — “Dejando un Legado” — me toca de cerca. Pensé en mi abuela, que marchó con Martin Luther King Jr., y en los pasos que ahora doy en Albany, viviendo lo que ella una vez soñó. La eficacia política es la distancia entre preguntarte si perteneces y afirmar que sí. Es el cambio de sobrevivir los sistemas a moldearlos.

Mientras resaltamos a las Latinas que fueron primeras en la política, te invito a pensar en tu propia eficacia. ¿Puedes “hacer” arroz — aunque te quede amogollao? Y si lo haces, ¿se lo van a comer? Porque la democracia, igual que el arroz, nunca la hace una sola persona. Y siempre hay alguien tratando de colarse en la cocina.

Ms. Talia Rodriguez J.D. es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han

dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.