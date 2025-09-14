El Amor Colectivo: la esencia de ser Latino

por Claudia Cataldi

Hay algo en nosotros, los Latinos, que desborda los límites de la razón y se proyecta en cada gesto, en cada abrazo y en cada palabra. Es el amor colectivo, un instinto que nos mueve a cuidar, a involucrarnos, a sentir que la vida solo tiene sentido cuando es compartida. Mientras otras culturas valoran la distancia o la preservación de los espacios individuales, nosotros hacemos del calor humano un idioma universal, comprendido sin traducciones. Ser latino es vivir en comunidad. Es estar dispuesto a abrir la puerta de la casa, a ofrecer un plato de comida, a preguntar con sinceridad cómo está el otro y, más aún, escuchar la respuesta con interés genuino. Ese modo de entregarnos, que a veces es visto como exceso, es en realidad nuestra fuerza silenciosa: creamos lazos que resisten el tiempo, la distancia y hasta las dificultades que enfrentamos.

Nuestra diferencia está en la manera en que transformamos encuentros en celebraciones, despedidas en promesas de regreso y adversidades en historias colectivas de superación. Lo que para algunos es formalidad, para nosotros es vida palpitante. Abrazamos con todo el cuerpo, reímos con el corazón abierto y lloramos juntos porque creemos que el dolor compartido pesa menos y que la alegría multiplicada brilla más. El calor humano que llevamos es nuestra mayor riqueza. Estamos hechos de gestos simples que revelan grandeza: el vecino que ofrece ayuda, la familia que acoge sin reservas, el amigo que se convierte en hermano. En un mundo cada vez más frío y acelerado, ser Latino es un acto de resistencia. Es afirmar que la empatía no es debilidad, que el cuidado no es pérdida de tiempo y que amar colectivamente es lo que nos mantiene de pie.

Lo que nos distingue no es solo la música, la danza o la intensidad con que vivimos las emociones, sino la convicción de que nadie debe caminar solo. Estamos tejidos por vínculos, y es ese tejido el que nos sostiene cuando el mundo insiste en fragmentarnos.

Ser Latino es llevar en el alma la certeza de que amar no es un acto individual, sino colectivo. Y en esa certeza reside nuestra mayor riqueza: un corazón que no se conforma con latir en soledad, sino que pulsa junto con el de los demás.

Y quizás por eso, para nosotros que vivimos lejos de nuestras tierras de origen, especialmente para la comunidad Latina que construye su vida acá, en los Estados Unidos, este amor colectivo se vuelve aún más esencial. Es lo que nos mantiene unidos, lo que nos recuerda de dónde venimos y lo que nos da fuerza para seguir adelante sin perder nuestra identidad. Aquí, lejos de las raíces, descubrimos que no cargamos solo nostalgia: también llevamos la capacidad de recrear lazos, de transformar la distancia en presencia y de mostrar al mundo que nuestro mayor patrimonio es el calor humano que llevamos con nosotros, dondequiera que estemos.

Claudia Cataldi es una Periodista, M.Sc en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ella es también

Presidenta de la Asociación Brasileña de Prensa de Medios Digitales y Electrónicos – RJ