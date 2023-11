Impacto de los Senos Densos en la Detección del Cáncer

proveído por Angela Drinkwater

DB-I estrena sus nuevas páginas web y facebook en idioma Español para abordar las necesidades educativas de las mujeres de habla Hispana respecto del impacto de los senos densos en la detección del cáncer

La Organización Ofrece Recursos en + de 25 Idiomas

El sitio Educativo sobre Senos Densos DenseBreast-info (DBI) ha estrenado su sitio web en idioma Español SenosDensos.org y la página en lenguaje Español de Facebook para ayudar en las necesidades educativas de las mujeres de habla hispana respecto de los riesgos vinculados a los senos densos y el tamizaje del cáncer mamario.

El Español es el segundo idioma más hablado en (US o EEUU) y es el idioma oficial en otros 20 países. El contenido en idioma Español fue desarrollado para educar y allanar las barreras idiomáticas para estas mujeres. La popularidad del contenido refleja claramente su necesidad. En el último trimestre, hubieron más de 100K visitas al contenido de la página web de DBI en Español; más de 500K clics en Facebook, 2K compartidos y 2K comentarios (generalmente mujeres que comparten o preguntan respecto de sus propias historias).

Esta iniciativa sigue a la introducción de un nuevo estándar de informes promulgado por la FDA que entrará en vigencia en Sept. 2024, el cual requiere que las mujeres que realizan mamografías sean informadas si tienen senos densos. Hasta ahora, esa información clave, que puede salvar vidas no ha sido compartida con todas las mujeres que realizan mamografías tengan o no senos densos. Los senos densos ocultan el cáncer y del 40% de mujeres con senos densos, muchas no saben que el cáncer puede estar oculto aún cuando su mamografía es informada como “normal”. Otros países están siguiendo este ejemplo también, como la Sociedad Europea de Imágenes Mamarias (European Society of Breast Imaging) que actualmente recomienda que las mujeres Europeas también sean informadas sobre su densidad mamaria.

“Estoy orgulloso de participar en esta importante iniciativa que ayuda a diseminar la concientización respecto de los senos densos y la necesidad de estudios mamarios adicionales a la numerosa población de habla hispana,” dijo Daniel Lehrer, Asesor de Idioma Español para DBI y Médico Especialista en Imágenes Mamarias y Director Médico de CERIM en Argentina.

“Las mujeres hispanas son más frecuentemente diagnosticadas siendo más jóvenes, con carcinomas más agresivos y avanzados, y tienen un 30% más de posibilidades de morir por la enfermedad que las mujeres blancas no-hispanas. La disponibilidad de esta información en Español puede ayudar a realizar diagnósticos en estadios más tempranos y salvar vidas.”

“Nuestra misión es alcanzar al mayor número de mujeres – y en el mayor número de idiomas posible – para educar sobre las implicancias de tener tejido denso,” dijo JoAnn Pushkin, Directora Ejecutiva de DenseBreast-info. “Esto es personal para mí. Pensé que estaba haciendo todo bien, pero no me fue brindada una información clave – Yo tenía senos densos. Entonces, año tras año la mamografía no detectó mi cáncer que estaba escondido en el tejido denso. Cuando finalmente me palpé un bulto, ya no estaba en un estadio temprano. El contenido del sitio web en Español le brindará a estas mujeres la información que yo no tuve. Estudios de screening adicionales luego de la mamografía podrían haber encontrado mi cáncer más temprano. Y como sabemos, encontrarlo más temprano importa. Esto puede significar la diferencia entre vida y muerte.”

Además del contenido en Español, DenseBreast-info provee información para pacientes en más de 25 idiomas incluyendo: Inglés, Árabe, Búlgaro, Chino (Cantonés y Mandarín) Croata, Checo, Danés, Neerlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Lituano, Polaco, Portugués, Ruso, Serbio, Eslovaco, Español, Turco y Vietnamita.

Para más información en Español valla a SenosDensos.org

Images arriba fueron proveidas por Dense Breast.org

La image de un paciente conversando con un proveedor tomada por Thirdman de pexels.com