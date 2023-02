#LatinaHerstory – Un Cinturón de Herramientas Lleno de Habilidades

por Talia Rodriguez

La alegría negra puede ser en Español. Alegría: la resistencia más fundamental a la opresión es bilingüe.

La alegría negra se puede servir con frijoles, sazonar con sazón y freír dos veces hasta que flote bien en el aceite. En Puerto Rico Joy es comida y sabores- Como los tres sabores que componen el alma Puertorriqueña. Y dado que los Puertorriqueños están tan profundamente orientados a la comida, a menudo usan los sabores como un paralelo para la construcción sociocultural de la raza y los sentimientos y casi todo lo demás.

Dorcas es Puertorriqueña, también conocida como tres sabores diferentes de alegría, Black, Taina, Spanish joy más 5 hijos y nietos y, un cinturón de herramientas lleno de habilidades, una Diva campesina. Una mujer cuyo conocimiento abarca entornos e infraestructuras tanto rurales como urbanos- nacimiento humano a A.I.- y esposa.

Una mujer de contradicciones con el sabor de CEO Latina de alto glamour y el de una jefa de construcción. Nunca soñó con su vida actual. Una vez, una madre soltera que animó a su esposo a entrar en el negocio de la construcción. Años más tarde, ahora dirige su propia empresa. La primera empresa de construcción certificada por MWBE de propiedad Latina en el Condado de Monroe, Nueva York, es suya.

“Porque todo en la vida cambia”, dijo ella misma. Habla muchos idiomas, transmite entre pensamientos, pestañas de páginas web, áreas de contenido y ajusta su tono/palabra a su audiencia. Social, emocional, políticamente, inteligente, es una próspera (he abandonado la palabra sobreviviente este año)

¿Su escuela favorita? Herman Badillo Academy PS 76. Nombrada en honor al primero, el primer candidato a alcalde Puertorriqueño en una ciudad importante de los Estados Unidos continentales. Bien versada en nuestra historia, Dorcas dice que todos conocemos la alegría negra de Puerto Rico en español. Ella está en lo correcto. En segundo lugar, al conocimiento está el silencio. No hablamos de negritud y durante el mes de la Historia Negra me pregunto ¿Por qué no?

Irónicamente, la raza en el Caribe fue un tema de gran discusión en Europa. Políticas que cambian para adaptarse a la fantasía Europea. El primer Africano llegando con Ponce de León un hombre libre en 1509. 150 años después los Españoles ofrecieron libertad y tierra a los Africanos de colonias no Españolas para emigrar. Luego, otros 100 años después, invirtiendo y alentando a los Europeos y específicamente a sus esclavos a mudarse a Puerto Rico. La mayoría de los esclavos que fueron secuestrados y traficados a Puerto Rico eran de la Costa Dorada. Muchos eran Yoruba, Ashanti, Fon, Igbo y Bantú.

¿Sabías que la Corona Española se refería a la negritud como un defecto? ¿Permitir que sujetos Españoles “Mulatos” de alta cuna soliciten y paguen para ser considerados legalmente blancos?

Mi gente era Bantú. En el censo de esclavos de 1872 se registró a mi bisabuela, 13, Elvira, hija de Felipa, una Esclava. Don Maximiliano Rivera- nombre de sus dueños- el dolor de generaciones en un solo nombre. Salimos -del cañaveral- sin importar que su amo pusiera el precio de su libertad. Literalmente lo pagó.

Los antepasados de Dorcas enfrentaron las mismas adversidades y generaciones después todavía hay serios desafíos para las Latinas en los negocios que ya no son dueñas sino propietarias. Programas como el MWBE buscan reconocer y mitigar algunos de los impactos de la discriminación económica duradera.

Una designación, pero que nos recuerda que “nosotros” debemos seguir luchando por quién no está en la sala y ser auténticos sobre por qué no estaban allí en primer lugar.

Y en caso de que necesite el lenguaje para una futura defensa específicamente dentro de nuestra propia comunidad, generalmente tiendo a formular la pregunta “bueno, ¿por qué no hay Afrolatinas aquí?” “¿Se ha examinado la pregunta con el lente de una Afrolatina? “Todos los que se les ha pedido que hablen son presentadores blancos” “¿Por qué no hay profesionales negros incluidos aquí?” y así sucesivamente.

Dorcas dice ten confianza no importa si eres la única mujer en el salón, y voy a recordar ese trozo de #latinaherstory y Elvira y Felipa y el sentimiento de Puerto Rican Sun cada vez que entro en una sala de juntas.

Lea la entrevista de Dorcas a continuacion, siga su marca, aprende de Dorcas, una Diva campesina, una jefa de construcción y una Afro-Latina CEO.

¿Quién eres? – Soy la señora Dorcas Román. Mi nombre de nacimiento es Dorcas Calderón. Yo soy de Puerto Rico. Soy madre de 5 hijos. Orgullosa madre marina, abuela de dos que pronto cumplirán tres, soy emprendedora en serie. Tengo varios negocios. Tengo un hermano y dos hermanas.

Se hizo hincapié en la importancia de la educación en mi hogar. Al crecer con mi mamá, ella estaba muy enfocada en la educación. De niño yo era callado. Pasamos tiempo en familia juntos. Realmente disfruté estar con mi familia todos juntos en casa. Para mí la familia es el número uno y estoy tratando de mantener esa tradición que es difícil en esta generación.

¿Cual es el nombre de tu negocio? – La empresa principal es Dorcas Construction Company. Estoy orgulloso del campo de la construcción en el que estoy. El segundo es Travel On Faith, una empresa de viajes de la que soy propietario. Tengo Tabitha Design y es una empresa de camisas y diseño camisas y sombreros y otra en etapas de planificación.

Quería implementar mi nombre porque es original para mí y es raro. Me encanta y siento que es perfecto. Elegí Travel On Faith porque, como mujer cristiana, la fe es importante y viajar es un tema para mí. Tabitha es la versión griega de Dorcas, así que la llamé Tabitha Design.

¿Cuál fue tu experiencia como estudiante? – Mi viaje fue diferente al de cualquier otro estudiante. Fui una estudiante sobresaliente durante todo el grado 11 y durante la escuela secundaria quedé embarazada. Atendí a madres jóvenes durante el embarazo. Las mujeres allí no estaban tan motivadas como yo lo estaba, así que desafié el GED. Como madre joven me dediqué a mis hijos y fui ama de casa. A mediados de mis 20, con todos los niños en la escuela, decidí invertir en mí nuevamente e ir a la universidad. Me matriculé en un colegio comunitario en MCC. Primero estudié contabilidad. Luego estudié para ser secretaria médica. Me gradué. Estaba trabajando como secretaria médica cuando me enteré de la oportunidad de convertirme en oficinista en las escuelas de la ciudad de Rochester, donde estaría más cerca de mis hijos y tendría mejores beneficios. Trabajé para el distrito escolar como Oficinista III Bilingüe. Luego reinicié mi carrera en negocios, ¡y estoy a tres clases de distancia! Durante el Covid prioricé nuestro negocio familiar y tuve que pausar mis estudios.

¿Cómo defines a un empresario? – No solo me gusta ganarme, me gusta ver a otras personas ganar en el camino. Para mí, no se trata solo de negocios, se trata de ser un modelo a seguir en una empresa que tiene un rendimiento más alto que la ganancia real. La satisfacción de motivar a alguien es increíble.

Veo a los empresarios como personas que trabajan duro y quieren ver a otras personas tener éxito en cualquier forma que sea buena para ellos en las áreas de negocios.

¿Qué es lo más importante que alguien te ha enseñado? – Quiero reformular esa pregunta “¿qué me he enseñado a mí mismo?” Aprender a fallar en la vida con la que no estaba feliz. Si fallaba, no estaba satisfecho conmigo mismo. Pensé que cada falla individual significaba que no estaba progresando, pero luego aprendí que sin fallar no se puede tener éxito. Fue difícil de tragar aprender que fallar está bien y que es parte del proceso de ganar. Me criaron con un alto valor en la excelencia era importante. Ni siquiera quise una B. Quería una A. Como adulto, debes darte cuenta de que fallar es parte de ganar y, si no te das cuenta, te vas a quedar estancado.

No puedes concentrarte en no fallar porque crea miedo a fallar. Y entonces la gente no persigue sus sueños porque tiene miedo de fracasar.

¿Cuál era el nombre de la escuela favorita? – De hecho, mi escuela favorita era Herman Badillo. Fue mi última escuela en Buffalo en Carolina st. Cuando me fui a Rochester, lloré. Me encantaba esa escuela. Tenía amigos maravillosos y teníamos maestros tan dedicados. Teníamos un plan de estudios mejor que el que me esperaba en Rochester, es triste decirlo.

Nunca hubiera pensado que diría esto, mi trabajo favorito es la construcción. Puedo estar tan agotado, pero no estoy cansado del trabajo. Y estoy emocionado porque puedo obtener esa sensación de logro y finalización porque nunca me vi en la construcción. Yo era una chica bonita femenina y nunca un chico tom. Ahora sé mucho, y tengo el paquete completo.

¿Cuál es tu remedio para un día largo? – ¡Un largo baño caliente! ¡Algo sobre estar en silencio calma mi alma y me transforma y me siento completamente nuevo cada vez!

¿Quién es alguien que te inspira? – Mis caídas en la vida: mi falta de hogar y mi origen humilde me inspiraron a trabajar más duro para luchar más duro para lograr mis objetivos. ¡Le dije a mi esposo que debemos abrir un negocio! Él tenía el conjunto de habilidades y yo tenía el conocimiento comercial. Pasamos por un momento difícil y dije que debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Me motiva demostrar a mis hijos que aunque la vida es dura hay que seguir luchando para salir adelante. Eso fue lo que me motivó, los momentos difíciles de la vida y darme cuenta de que no quería esa realidad en mi vida.

¿Dónde quieres que crezca tu negocio? – Quiero tener una empresa que tenga una proporción equitativa de género. Quiero implementar programas de desarrollo de la fuerza laboral para permitir oportunidades para que mujeres jóvenes como yo aprendan lo importante que es el campo de la construcción.

Pero sobre todo quiero ir a donde Dios tiene reservado para mí. Quiero dejar algo para mis hijos y mis nietos. También estoy trabajando arduamente para que cuando termine donde quiero estar en la vida, pueda bendecir a mis hijos y nietos. Tengo la urgencia de cuidar a mis hijos sin importar la edad que tengan. Siempre serán mis bebés.

¿Qué consejo tiene para los estudiantes que han experimentado una interrupción en su educación? – Les haría saber que la vida está – siempre cambiando. Todo en la vida cambia, crecemos, todo cambia nuestra casa, nuestros autos, tener cambios en la vida es bueno, para que no te quedes atrapado en un patrón. Si me quedara en Buffalo, probablemente no sería la mujer que soy hoy. El cambio es bueno y, a veces, no lo vemos así porque estamos tan cómodos en esa área, lugar y ubicación que no queremos cambiarlo. El cambio te hace ver las cosas de otra manera y te hace aprender cosas diferentes. Esa es una de las razones por las que me convertí en propietario de un negocio de viajes porque ahora quiero viajar por el mundo. Estoy adaptando mis metas a mis logros, así que el cambio es bueno y ayuda en la vida.

¿Qué consejo tiene para las mujeres que entran a una habitación y son la única mujer allí? – Ten confianza. No importa cuánto piensen que no puedes hacer lo que estás haciendo. Mostrarles. Las mujeres pueden lograr más y más allá. Llevo 7 años en este negocio y la gente todavía me considera un novato, ¡y muchos me dan consejos como si fuera mi primer día!

Si hice el trabajo, eso es lo único que importa.

El hecho de que no esté haciendo lo que tú estás haciendo no significa que lo esté haciendo de la manera incorrecta.

¿Qué dices de ser negro en Puerto Rico? – Partes de la familia de mi padre tienen linaje africano. Hablaron de eso. Por el lugar donde vivíamos sabíamos que los negros estaban aquí y dejaron el legado de la plena y la bomba y la música. Llevamos con orgullo sus tradiciones en Puerto Rico, específicamente hablamos de ser parte africana y su influencia en los alimentos que comemos.

¿Cuáles son los valores por los que quieres que el mundo te conozca? – Quiero que la gente me vea como ‘esa es la mujer que pudo y quiso ver a otras personas triunfar’. Yo viendo a otras mujeres triunfar en la vida es tan hermoso. Especialmente cuando tienes personas que quieren apoyarse mutuamente es importante. Tener a alguien allí que pueda hacer tu vida más fácil en el campo de los negocios es importante. Tener un negocio no es para los débiles. Quiero que la gente me recuerde por mis esfuerzos para promover a las mujeres en los negocios. Como madre y como amiga siempre pongo a las personas antes que a mí. Siempre pienso en la otra persona y, a veces, pienso en “¿qué hay de mí”? Nunca guardo odio. Siempre perdono y soy siempre enfocándome en construir energía positiva a mi alrededor y relaciones positivas. Quiero que la gente reconozca esa parte de la personalidad.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.