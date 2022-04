Ithaca Page – La Plana de Ithaca

The Latino Civic Association of Tompkins County (LCA) is an all-volunteer organization dedicated to serving the Latino community of Tompkins County by providing a platform for its social, cultural, education and civic expression.

Our Mission: To foster a united Latino community, strengthen Latino identity, and promote solidarity, ​cultural pride and civic engagement. We create and send every month a page to be published in the CNY Latino newspaper. Click the link to read it in English Ithaca page CNY Latino

The Latino Civic Association of Tompkins County website is https://www.lca-of-tc.org/

Our offices are located at 110 N Tioga St., 2nd floor Ithaca, NY 14850

Please send correspondence to P.O. Box 6532 Ithaca, NY 14851

Please feel free to contact us also by emailing us at lcaoftompkinscounty@gmail.com

Ithaca Commons image was provided by Fernando Arragon, Latino Civic Association President

++++++++++++++++++++++++++++++ ESPANOL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La Asociación Cívica Latina del Condado de Tompkins (LCA) es una organización totalmente voluntaria dedicada a servir a la comunidad latina del condado de Tompkins proporcionando una plataforma para su expresión social, cultural, educativa y cívica.

Su misión es fomentar una comunidad latina unida, fortalecer la identidad latina y promover la solidaridad, el orgullo cultural y el compromiso cívico. Uno de los muchos compromisos que tenemos es crear y actualizar cada mes una página para ser publicada en el periódico CNY Latino. Haga clic en el vínculo para leerlo en Español La Plana de Ithaca-CNY Latino

Las oficinas de la Asociación Cívica Latina del Condado de Tompkins están ubicadas en 110 N Tioga St., 2do piso Ithaca, NY 14850

Envíe correspondencia a P. O. Box 6532 Ithaca, NY 14851 o envíenos un correo electrónico a lcaoftompkinscounty@gmail.com

Obtenga más información sobre nosotros en www.lca-of-tc.org

La imagen de Ithaca Commons fue proporcionada por Fernando Aragón, presidente de la Asociación Cívica Latina.