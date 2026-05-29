Friday, May 29, 2026
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Exposiciones Agrarias

Marisol Hernandez

SALUD

por Hannah Klatte

En los Estados Unidos, una gran parte de la población trabaja en el sector agrícola. Debido al trabajo manual duro y la exposición a químicos tóxicos, los trabajadores del campo enfrentan riesgos. Es importante conocer las causas y síntomas de enfermedades relacionadas con este trabajo y saber cuándo buscar atención médica o apoyo legal.

Exposición a Pesticidas y Otros Químicos

Los insecticidas matan insectos, pero también pueden dañar a las personas. La intoxicación puede ocurrir por ingestión, inhalación o absorción a través de la piel o los ojos. Los síntomas varían según tipo, dosis y duración de exposición. Entre 3 y 12 horas después del contacto con organofosforados, los pesticidas más comunes, pueden presentarse lagrimeo, salivación, visión nublada o pupilas contraídas, vómitos, diarrea, micción involuntaria, debilidad, dolor de cabeza y confusión. En casos graves, insuficiencia respiratoria y arritmias pueden poner en riesgo la vida. La exposición prolongada a dosis bajas puede causar neuropatía (1).

Cómo protegerse:

Cuando se aplican pesticidas, es importante salir de la zona. Si usted los aplica, evite hacerlo en condiciones de viento, almacénelos lejos de comida o agua y lávese las manos después de manipularlos. Use pantalones y camisas de manga larga, zapatos cerrados, mascarilla y protección ocular. Al final del día, cámbiese de ropa, colóquela en la lavadora y dúchese. Los pesticidas pueden permanecer en las plantas por días después de haber sido rociados (2).

En caso de exposición:

Quítese la ropa contaminada, lave la piel y llame a Control de Veneno (1-800-222-1222) o a emergencias.

Agotamiento por calor

El esfuerzo físico y la deshidratación, especialmente en días calurosos, pueden elevar la temperatura corporal (>38.3 °C), causando sudoración excesiva, dolor de cabeza, debilidad, mareo y desmayo (3). El golpe de calor (>40 °C) es más grave, y puede presentarse con confusión, síntomas de un accidente cerebrovascular (cambios en sensación o fuerza), convulsiones y cese de transpiración; también puede causar daño a órganos internos.

Cómo protegerse:

Descanse durante las horas más calurosas y manténgase hidratado (4). Se recomienda beber al menos 2-3 litros de agua al día y más durante el esfuerzo físico. También es útil usar sombreros, ropa suelta y transpirable y protección solar.

En caso de emergencia:

Refresque a la persona con agua fría en la piel o moje su ropa y llame a emergencias. Si está consciente, déle bebidas con electrolitos o azúcar.

Enfermedades Respiratorias por Polvo Agrícola

La inhalación de polvo puede causar inflamación, infecciones micóticas, alergias y fibrosis. Puede provocar asma, estrechez de las vías respiratorias que causa sibilancias e insuficiencia respiratoria. Los trabajadores agrícolas pueden desarrollar una reacción alérgica al moho o al pelo de animales (neumonitis por hipersensibilidad) que se presenta con tos, fiebre y falta de aire.

Cómo protegerse:

Utilice una mascarilla respiratoria cuando remueva la tierra o cuando hay polvo en el aire y evite heno con moho (5).

Recursos legales:

Todos los trabajadores tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro. Si no es posible seguir estas medidas de protección, se puede:

  1. Unirse a un sindicato
  2. Presentar una queja ante el New York State Public Employment Relations Board
  3. Contactar organizaciones como Workers’ Center of Central NY, Worker Justice Center y Alianza Agrícola

Contactos:

Referencias:

  1. Pesticidas. National Insititute of Environmental Health Sciences (2026). https://www.niehs.nih.gov/health/topics/enfermedades/pesticidas
  2. Organophosphate and carbamate poisoning. Up to Date (2026). https://www.uptodate.com/contents/organophosphate-and-carbamate-poisoning
  3. Prevención de las enfermedades causadas por el calor en la agricultura. Penn State Extension (2025). https://extension.psu.edu/prevencion-de-las-enfermedades-causadas-por-el-calor-en-la-agricultura
  4. Exertional heat illness in adolescents and adults: Management and prevention. Up to Date (2026). https://www.uptodate.com/contents/exertional-heat-illness-in-adolescents-and-adults-management-and-prevention
  5. Peligros Respiratorios en las Fincas. Penn State Extension (2025). https://extension.psu.edu/peligros-respiratorios-en-las-fincas

Hannah Klatte es de Filadelfia, Pensilvania. Obtuvo su licenciatura en biología vegetal en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State University) y actualmente estudia medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester. Le encanta combinar sus dos intereses académicos al analizar las formas en que la nutrición y la agricultura pueden influir en la salud. En su tiempo libre, disfruta hacer senderismo, el arte y la jardinería, así como aprender más sobre el mundo y las personas que la rodean.

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