Estudios Recientes

El "runner's high"

por Raquel Torres

El “runner ‘s high” o subidón del corredor es exactamente lo que parece: un “high” provocado por correr u otros ejercicios aeróbicos de alta intensidad como el ciclismo o el remo. Pero, ¿qué se siente en el “high” del corredor? Las personas que lo han experimentado informan que se sienten eufóricas, así como increíblemente tranquilas y relajadas.

Según Harvard Health, el ejercicio aeróbico puede provocar sentimientos positivos debido a los cambios en tu cuerpo, incluida la capacidad de proporcionar estimulación, eliminar el estrés, contrarrestar la depresión y mejorar tu espíritu. Esta acumulación de emociones contribuye a la euforia del corredor, que se describe como euforia o ganancia de energía.

Desde la década de 1980, se pensaba que el “runner ‘s high” o subidón del corredor era causado por sustancias químicas llamadas endorfinas. ¿alguna vez has escuchado?: “¡El ejercicio te da endorfinas, y las endorfinas te hacen feliz!”

Pero ahora, los científicos no están convencidos de que las endorfinas deban recibir todo el crédito. El verdadero culpable podría ser los endocannabinoides, un grupo de sustancias químicas en tu cuerpo que actúan como los compuestos de la marihuana que causan el “high” o subidón. Las endorfinas se unen a lo que se conoce como receptores opioides en las neuronas de todo el cuerpo, lo que afecta otras señales químicas que el cerebro interpreta como dolor.

Debido a que las endorfinas pueden aliviar el dolor en los músculos, se pensaba que causaban todas las partes agradables de la euforia del corredor. Pero resulta que las endorfinas son demasiado grandes para atravesar la barrera hematoencefálica, una membrana altamente selectiva que trabaja como un ”filtro” o “colador” que protege al cerebro de cosas potencialmente dañinas en el torrente sanguíneo.

Por lo tanto, es probable que no causen los sentimientos generales de felicidad que acompañan a la euforia del corredor o ”runner ‘s high” porque no interactúan con las células cerebrales. En cambio, los científicos creen que podrían ser los endocannabinoides. Los endocannabinoides interactúan con los mismos sistemas en el cerebro que el THC en la marihuana, pero tu cuerpo los produce naturalmente. Están involucrados en cosas como calmar la ansiedad y reducir la sensibilidad al dolor.

Una vez más, durante décadas, los científicos creyeron que las endorfinas son responsables del “runners high” o la euforia de un corredor. Hace sentido: tienen una gran cantidad de efectos beneficiosos. Pero en los últimos años, la investigación ha revelado que, después de todo, las endorfinas pueden no tener mucho que ver con el “runner ‘s high”. En cambio, una nueva investigación apunta a otro tipo de molécula: los endocannabinoides.

¿Cómo funciona “The Runner ‘s High”?

Los corredores obtienen beneficios psicológicos al correr debido a la combinación de endocannabinoides y endorfinas creadas en el cuerpo.

● Las Endorfinas

Las endorfinas son neuro químicos liberados naturalmente por el cuerpo. Son producidos por el sistema nervioso central y la glándula pituitaria.

Las endorfinas actúan en la misma parte del cerebro que los opioides como la morfina. (alivian el dolor) Es por eso que se les llama los químicos “felices”. Se liberan durante el ejercicio o en momentos de dolor o estrés. Las endorfinas, sin embargo, son moléculas grandes. Por supuesto, son microscópicas y no se pueden ver a simple vista y su tamaño les impide cruzar la barrera hematoencefálica. Este es un impedimento en el cuerpo que mantiene tu cerebro a salvo de ciertos patógenos y moléculas. Las endorfinas son una de esas moléculas que no pueden cruzar al cerebro.

Esto significa que las endorfinas en realidad no pueden ser responsables del “runner ‘s high” o la euforia del corredor, debe ser otra cosa.

● Los Endocannabinoides

Las sustancias producidas por el cuerpo, llamadas endocannabinoides, realizan su trabajo en el cerebro y son similares al “high” o subidón que puede proporcionar el cannabis. Estos endocannabinoides pueden crear la sensación efervescente que sienten los corredores cuando hacen ejercicio, como un subidón después de fumar cannabis.

stas moléculas actúan sobre el sistema endocannabinoide, pero se adquieren de forma natural, no por fumar ni por consumir ningún tipo de droga. Este es el mismo sistema que se ve afectado por el tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto activo del cannabis.

Estas moléculas son lo suficientemente pequeñas como para cruzar la barrera hematoencefálica y actúan sobre los receptores del sistema endocannabinoide. Un tipo de endocannabinoide llamado anandamida se encuentra en niveles altos en la sangre de las personas que han completado recientemente una carrera. Algunas investigaciones sugieren que la anandamida puede desencadenar el “high” o subidón del corredor. Esto da lugar a efectos psicoactivos a corto plazo como: sensación de calma, reducción de la ansiedad y/o euforia.

Al igual que las endorfinas, el ejercicio libera endocannabinoides en el torrente sanguíneo. Si te sientes eufórico o profundamente relajado después de correr, estas moléculas pueden ser las responsables.

En 2015, un grupo de investigadores demostró que los ratones producían más de un endocannabinoide llamado anandamida después de correr sobre una rueda durante unos 6 kilómetros

Para probar el alivio del dolor que viene con la euforia del corredor, los ratones que corrieron y los ratones que no lo hicieron fueron colocados en un plato caliente para causar dolor. Y los ratones que corrieron tenían más anandamida en la sangre y tardaron más en agitarse notablemente en el plato caliente que los que no corrieron.

¿Cuál es la intensidad y el volumen adecuados para lograr el “runners high” o el subidón de los corredores?

“La investigación parece indicar que un ejercicio de resistencia de intensidad y duración moderada puede maximizar la liberación de endocannabinoides, específicamente, una intensidad en el rango del 70% al 85% de la frecuencia cardíaca máxima ajustada por edad”, dice el Dr. Frost. | Jeremy Frost, PhD, director del Centro de Fisiología del Ejercicio Holbrook y profesor asociado de la Universidad Estatal de Minnesota | “Es probable que una carrera de tempo, o umbral, caigan en este rango, por lo que este tipo de entrenamiento podría crear la mayor probabilidad de sentir estas sensaciones”. Dice el Dr. Frost.

Corridas Largas

La resistencia cardiovascular va de la mano con esto. Al fin y al cabo, tendrás que aumentar tu resistencia y la duración de tus carreras para prepararte para un posible “runners high” o subidón de corredor. La investigación actual indica que se necesitarán al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular relativamente intenso para llegar a este punto, aunque algunos expertos creen que más tiempo puede ser mejor, con el punto óptimo entre una hora y dos horas.

Beneficios del “runners high”

● Sentimientos de felicidad

● Reducción del estrés

● Hace que correr o hacer ejercicio sea más agradable

● Sientes que podrías seguir corriendo más tiempo

● Reducción de la sensación de dolor

Otros beneficios de correr

● Reducción de la ansiedad

● Reducción de los sentimientos de depresión

● Aumento de la memoria y la concentración

● Mayor flexibilidad y movilidad mejorada

● Optimiza el sistema inmunológico

● Mejora de la respuesta a la insulina

● Pérdida o mantenimiento de peso

El “runner’s high” o subidón del corredor no es una garantía para todos los que se atan los cordones y salen a correr, aunque también muchos otros beneficios son mucho más probables e igual de beneficiosos en muchos sentidos.

