Estamos Construyendo una Nueva York Más Asequible

Por Walter T. Mosley, Secretario de Estado del Estado de Nueva York

Seamos realistas, el costo de vida no es barato. Ya sea que esté comprando comestibles, pagando el alquiler o haciendo malabarismos con el cuidado de los niños, puede sentir que su sueldo se estira al máximo cada semana. Pero la Gobernadora Kathy Hochul está comprometida a mejorar la calidad de vida para usted y los más de 20 millones de residentes que viven en el Estado de Nueva York. Luchó por un Presupuesto Estatal que lo prioriza y hace de Nueva York un estado más asequible y habitable.

La llamamos la Agenda de Asequibilidad y esto es lo que significa para usted: más dinero en su bolsillo, menos estrés para su bolsillo e inversiones reales en su futuro. Sabemos que demasiadas familias en todo el estado tienen dificultades para llegar a fin de mes. Mientras el gobierno federal continúa jugando con aranceles imprudentes y no autorizados que han cargado a las empresas con costos exorbitantes que se han trasladado a los consumidores, la Agenda de Asequibilidad de la Gobernadora se centra en facilitar la vida a los neoyorquinos.

Como Secretario de Estado, viajo por todo Nueva York. Hablo directamente con líderes locales y residentes desde el norte de Estados Unidos hasta Long Island, pasando por Syracuse, Bufalo, Mid-Hudson, la ciudad de Nueva York y muchas comunidades intermedias, y todos me dicen lo mismo: “Necesitamos ayuda”. Los precios han subido, la inflación continúa y las políticas económicas de Washington están empeorando la situación. Pero aquí en Nueva York, no nos quedamos de brazos cruzados. Estamos actuando. Es nuestro trabajo.

La Agenda de Asequibilidad de la Gobernadora se aprobó recientemente en el Presupuesto del Estado de Nueva York, logrando victorias en temas que más preocupan a las familias trabajadoras. Luchó por un alivio real, especialmente para los neoyorquinos de ingresos medios y bajos que salen a diario para cubrir las necesidades de sus familias.

¿Pero qué significa todo esto para usted?

Estos son solo algunos de los alivios que se avecinan:

Cheques de reembolso por inflación de hasta $400 , que beneficiarán a más de 8 millones de hogares neoyorquinos.

, que beneficiarán a más de 8 millones de hogares neoyorquinos. Impuestos más bajos para la clase media , con $1 mil millones anuales en alivio fiscal para 8.3 millones de familias.

, con $1 mil millones anuales en alivio fiscal para 8.3 millones de familias. Crédito tributario por hijo ampliado, que proporciona hasta $1,000 por hijo a 1.6 millones de familias, que desde 2023 han incluido a niños menores de cuatro años.

a 1.6 millones de familias, que desde 2023 han incluido a niños menores de cuatro años. Comidas escolares gratuitas para más de 2.7 millones de estudiantes .

. Cuidado infantil más seguro y asequible mediante grandes inversiones que benefician tanto a padres como a proveedores.

mediante grandes inversiones que benefician tanto a padres como a proveedores. Acceso a internet de alta velocidad por $15 al mes para hogares de bajos ingresos , lo que ayuda a cerrar la brecha digital.

, lo que ayuda a cerrar la brecha digital. $2,5 mil millones en reembolsos STAR para brindar alivio a los propietarios de viviendas. • El plan estatal de vivienda más trascendental en décadas, para que las familias tengan acceso a viviendas asequibles y proteja a propietarios e inquilinos en todo el estado.

• El plan estatal de vivienda más trascendental en décadas, para que las familias tengan acceso a viviendas asequibles y proteja a propietarios e inquilinos en todo el estado. Se generaron empleos y se incrementó la asistencia para la matrícula, la financiación de la educación y las inversiones en transporte público a los niveles más altos de la historia para que las familias tengan las mejores oportunidades de éxito.

Y no nos detendremos ahí, porque Nueva York necesita ser el estado más favorable para las empresas y los trabajadores del país.

Sus planes de desarrollo económico y laboral incluyen nuevo acceso a capital con bajo interés para pequeñas empresas, educación superior comunitaria gratuita para adultos que cursen estudios en áreas de alta demanda, la mejora del Crédito Fiscal Excelsior para Empleos basado en el rendimiento con un nuevo nivel para las empresas de la cadena de suministro de semiconductores y la protección de los trabajadores contra el robo de salarios.

Actualmente, hay más de 400,000 empleos disponibles en el estado de Nueva York. Al mismo tiempo, más de 4 millones de adultos de entre 25 y 55 años carecen de un título o credencial universitaria, lo cual suele ser la clave para acceder a empleos mejor remunerados.

Así que, esto es lo que haremos: el Estado financiará los estudios universitarios comunitarios para los adultos de entre 25 y 55 años que estudien carreras con alta demanda, como la salud, la educación o la tecnología. Porque sabemos que el costo suele ser un obstáculo. Si trabajas por el salario mínimo, intentas pagar el cuidado de los niños y cubres el costo de los estudios universitarios comunitarios para progresar, no te cuadra. Con este plan, no tendrás que elegir.

Y estamos invirtiendo mucho en nuestras pequeñas empresas y centros urbanos. La Agenda de Asequibilidad trabaja en conjunto con los exitosos programas de desarrollo económico que ya tenemos en nuestro estado, como la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos y el programa NY Forward, para impulsar los negocios locales, mejorar la vivienda y crear lugares donde la gente quiera vivir, trabajar y divertirse.

Estamos reescribiendo la historia de Nueva York, donde las familias trabajadoras no solo sobrevivan, sino que prosperen. Luchamos por los trabajadores y las familias del estado de Nueva York y para que la vida sea más asequible para todos.

Acerca de las imagenes – Fotografía de una familia junto a la chimenea por Vika Glitter, fotografía de un agente inmobiliario colocando una calcomanía de “Vendido” por Thirdman y fotografía de una mujer con un bebé por Edward Eyer de pexels.com