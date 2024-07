Encrucijada Cultural: Abordar la ansiedad en la juventud Hispana

Es normal sentirse ansioso a veces, pero si estos sentimientos comienzan a interferir con las actividades diarias, es posible que su hijo tenga un trastorno de ansiedad.

¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de nerviosismo o malestar ante situaciones que no tienen un resultado determinado (1). A veces, una buena dosis de ansiedad puede empujarte a estudiar más para un examen o pasar más horas en el campo antes de un gran partido de fútbol. En otros casos, la ansiedad puede convertirse en algo inmanejable y puede interferir con la vida diaria.

Personas de cualquier edad pueden ser afectadas por la ansiedad. Los trastornos de ansiedad son las afecciones de salud mental más comunes en los niños y afectan a uno de cada ocho niños según la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión (2). Los datos de la Encuesta Nacional de Comorbilidad – Suplemento de Replicación de Adolescentes han demostrado que los jóvenes hispanos tienen mayor riesgo de sufrir trastornos de ansiedad en comparación con otros grupos étnicas. Específicamente, cerca de 11% de los jóvenes hispanos (de 12 a 17 años) reportan ansiedad (3). Las barreras para abordar la ansiedad infantil en la comunidad hispana incluyen el estigma social en torno a la salud mental y los problemas para acceder a la atención debido a las barreras financieras, los seguros o el idioma.

Cuando un niño experimenta ansiedad, puede parecer diferente de lo que se esperaría en un adulto. Mientras que a los adultos con ansiedad les puede resultar más fácil expresar sus sentimientos, los niños suelen expresar la ansiedad de forma conductual, mostrando una mayor irritabilidad o dificultad para concentrarse. En los niños, los síntomas físicos de ansiedad incluyen dolor de estómago y dolor de cabeza, mientras que, en los adultos, los síntomas físicos incluyen mareos, cansancio o palpitaciones (4) (5).

Si cree que su hijo está experimentando ansiedad, existen formas de ayudarlo. Cree un entorno seguro y de apoyo para que su hijo se sienta libre de hablar sobre su ansiedad. Alentar el desarrollo de habilidades de afrontamiento, hábitos saludables y técnicas de relajación. Children’s Hospital Colorado proporciona un excelente recurso con estrategias de afrontamiento y técnicas de relajación. Recomiendan prácticas de auto-calma, distracción, conciencia emocional y atención plena. Más recursos están disponibles a continuación (6).

Por último, siempre está bien acudir a un profesional para obtener ayuda. La terapia cognitivo-conductual (TCC) puede ayudar a los niños a aprender a controlar la ansiedad desafiando pensamientos y comportamientos. Aunque la TCC es muy eficaz para los niños con ansiedad, también hay medicamentos disponibles para aquellos que no mejoran con la TCC (7). MHAWNY.org es un sitio excelente para comenzar a explorar opciones de ayuda profesional (8).

Para obtener más recursos, consulte los sitios web locales que se enumeran a continuación:

www.namibuffalony.org

www.namisyracuse.org

www.namiroc.org

Lauren Eisner nació y creció en Nueva York, Nueva York. Se graduó de Amherst College en 2019 y en actualidad es estudiante de medicina en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester. Es miembro de LatinX Health Pathway y le apasiona mejorar la atención médica en comunidades marginadas, particularmente entre personas encarceladas o previamente encarceladas. Tiene previsto realizar una residencia en Medicina de Emergencia después de graduarse en 2025.