Embajadora Improvisada de la Comunidad Latina

por Talia Rodriguez

Latinaherstory

¿Qué es la cultura? Para mí, un conjunto compartido de experiencias y los valores impulsados por esas experiencias. ¿Cuánto cuesta? Cachorro: en su mayoría generalmente opresión jajaja hablando de hecho, por supuesto. Las partes divertidas son, muchas veces, comida, música, canciones y arte compartidos, algunas historias interesantes, juegos únicos pero atléticos o deportivos, y luego está el gobierno y la religión, ya mencionados.

Latinos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? ¿Y quién “cuenta”? Somos solo un pueblo separado por privilegios construidos, un par de océanos y ríos, y conectados por tecnología y todos amamos al conejo molo (No me importa lo que digas).

Además, nuestra cultura Latina es compartida por personas cuyas experiencias abarcan grados de privilegio tan polarizados que me sorprende. ¿Cómo existe una injusticia tan aguda dentro de la cultura, me pregunto?

De hecho, la injusticia en este país y (otros) es tal, que puedo tener el mismo nombre, el mismo todo que otra mujer, pero si por un acto fortuito de Dios, ella nace fuera de los Estados Unidos, nuestras vidas se miden diferentemente. Mantengo el mismo nombre Yo soy ciudadano y ella no es, dos realidades sociales diferentes, eso es innegable.

Hay una niña cuyo apellido es Rodríguez (igual que el mío) sentada en una celda en algún lugar porque nació en el lado INCORRECTO de una línea invisible o de las vías y tuvo el sentido común de huir. ¿Es eso justo?

¿Es mi cultura aceptar eso? Es la forma en que funcionan los números, yo estoy afuera y ella adentro. Lo aterrador de todo es que incluso podríamos tener los mismos sueños. Tal vez incluso estemos de acuerdo en la religión y nos guste la misma comida. Pero debido a que beneficia a algunas personas (intentan que parezca que ella y yo) no tenemos la misma cultura y me engañan para que quiera encerrarla. No. Yo no. Cuando cierro los ojos los días que me siento peor por mí misma. Cierro los ojos y pienso en esa chica.

No apoyaré la “cultura” que no cuenta a esas mujeres y a mí en la misma baraja. Solo porque soy mitad blanca y nací en los Estados Unidos no me hace más merecedora de la libertad, como yo lo veo. Tienes que creer en la libertad para ser valiente, porque si no, ¿por qué estás luchando?

¿Quiénes son las personas valientes en una cultura?

Los valientes se preguntan eso también. Y los más valientes de todos, responden a su propia pregunta de la peor manera, de una manera que los hace tener que actuar. Ámbar Martínez es una valiente y complicada. Es una líder porque crea una comunidad (en cuya base se encuentra la formación de coaliciones), lo que en sí mismo es una empresa desafiante. ¿Por qué algunos construyen comunidades? Respondiendo por mí misma a mí misma- es porque conocen la sensación de estar solo.

Cualquiera que pueda lograrlo en un pequeño pueblo de EE. UU. y en la ciudad tiene mi respeto. Tienes que tener dos tipos diferentes de Moxy, de guardia, tanto para el país como para la ciudad en el estado de Nueva York, Amber los tiene. El tipo de “gotem” que la convirtió en una invitada bienvenida en Croacia, encontrándose haciendo amigos que podría conservar toda la vida, a un millón de millas de distancia de su hogar y como embajadora improvisada de la comunidad Latina. Después de más o menos 20 años en Buffalo, llama aquí su hogar.

¿Cuál es su negocio? Es una de las co-curadoras de la marca La Kultura en sus palabras “elegimos ese nombre por lo que significa: La Cultura”. Explicando: “Somos uno y seremos los que establezcan el tono de cómo se ve la creación de unidad”.

Amber Martinez- ¿Su papel? unificar comunidades en torno a espacios centrados en la libertad de identidad. Libertad de identidad, la libertad de despojarte de tu cultura nacida o no y de asumir otra, para salir más libre que antes, si así lo decides.

Lea abajo la entrevista de Amber, siga su marca y acepte que todos estamos en constante estado de transformación y crecimiento y que eso también es parte de nuestra cultura.

1. ¿Dónde nació y qué valores le enseñaron en su hogar? – Bueno, nací en un pequeño pueblo de Nueva York con mi madre y mi hermano. Algunos de los valores que sobresalen a una edad temprana son el respeto, la disciplina y la responsabilidad.

2. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? – Mi experiencia universitaria fue interesante. Cuando fui a la universidad por primera vez, en mi primer semestre me di cuenta de que no estaba lista ni preparada para lo que la universidad me esperaba. En mi segundo semestre, dejé los estudios y comencé mi primer trabajo de tiempo completo en DD. Me tomó 4 años encontrar mi camino de regreso a la universidad. Volví a empezar en ECC y me gradué con mi título de Asociado en Artes Liberales. En ese momento, me tomé un año sabático para concentrarme en un puesto de ventas. Después del año, decidí volver a inscribirme en la escuela y comencé mi viaje para recibir mi licenciatura en Administración de Empresas. Fue un poco difícil conectarse con otros estudiantes en ese momento porque yo era 5 o 6 años mayor que los estudiantes de mi clase. Decidí antes de graduarme que quería hacer un programa en el extranjero para conocer gente con los mismos intereses. Al principio, me negaron los programas en el extranjero. Luego tomé una clase de marketing internacional y el profesor estaba promocionando un viaje de vacaciones de primavera a Croacia. No estaba convencido, pero me inscribí de todos modos. Terminé siendo aceptado en el programa en mi último semestre en la universidad. Para resumir, fue una experiencia que cambió mi vida y esa oportunidad ayudó a desarrollar relaciones con los estudiantes en ese viaje con quienes todavía hablo, incluso a la luz de la vida actual.

3. ¿Cuál fue tu primer trabajo? – Mi primer trabajo después de la escuela secundaria fue con Dunkin Donuts (DD). Trabajar en un entorno de comida rápida no es fácil, pero estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera en el puesto como empleado. Mi trabajo valió la pena y dentro de los 6 meses me ofrecieron un puesto de supervisor de turnos a cargo de mis propios turnos. Hice lo mismo con el puesto de supervisor de turno y en un año me ofrecieron administrar mi propia tienda. A lo largo de mi tiempo en DD manejé 4 tiendas diferentes. Fue en DD donde gané más interés en los negocios.

4. ¿Cómo define a un empresario? – Un empresario para mí es alguien que no se ajusta a la norma. Las personas con mentalidad empresarial ven fuera de la caja y se esfuerzan por hacer cambios. Sentirse cómodo con la incomodidad, con los desafíos y el mundo en constante cambio en el que vivimos es una parte importante de ser una persona de negocios exitosa.

5. ¿Por qué decidiste abrir tu negocio? – He vivido en Buffalo por más de 2 décadas. Desde que estoy aquí, las empresas conocidas en Buffalo que tienen base latina no trabajan juntas. A mi modo de ver, si la comunidad ve negocios dentro de la comunidad trabajando juntos, marcan la pauta para la comunidad sobre lo que significa estar unidos y apoyarse unos a otros. Estamos aquí para hacer precisamente eso.

6. ¿Cuál es su teoría sobre el potencial humano? – El potencial humano es ilimitado. Si uno está dispuesto a trabajar y sanar y estar presente, uno puede hacer y ser cualquier cosa que quiera ser.

7. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en el camino? – La vida me ha enseñado que la única forma de llegar al éxito que deseas es creer en ti mismo y ponerte primero en todo lo que haces.

8. ¿Cuál es tu remedio después de un día duro? – Cuando surge un día difícil, me gusta poner música relajante, preparar un baño, comer mis comidas favoritas y fumar un porro.

9. ¿Cuáles son los valores de su empresa? – Nuestros valores comerciales están rodeados de pasión, desarrollo comunitario y colaboración. Nos apasiona ayudar a unir a nuestra comunidad una vez más. Encontrar nuevas formas innovadoras de ayudar a reconstruir. Crear más oportunidades para nuestra gente a través del desarrollo comunitario y mostrar a nuestra comunidad cuando colaboramos con otras empresas que prosperan para mejorar nuestra comunidad, mostrará a otros lo que se puede lograr trabajando juntos.

10. ¿Cuál es el nombre de su negocio y por qué? – Nuestra marca es La Kultura. Elegimos ese nombre por lo que significa: La Cultura. Somos uno y seremos los que establezcan el tono de cómo se ve la creación de unidad.

Talia Rodríguez es una Latina bi-racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos.