¿Por qué el estoicismo es más relevante de lo que piensas?

por Raquel Torres

El estoicismo es la antigua filosofía de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. El estoicismo es una escuela de filosofía helenística que floreció en la Antigua Grecia y la Antigua Roma. (El Helenismo en un contexto religioso se refiere a la religión pluralista moderna practicada en Grecia y en todo el mundo.)

Los estoicos creían que la práctica de la virtud era suficiente para alcanzar la eudaimonía: una vida bien vivida. Los estoicos identificaban el camino para lograrlo con una vida dedicada a la práctica de las cuatro virtudes en la vida cotidiana: sabiduría, coraje, templanza o moderación, y justicia, y vivir de acuerdo con la naturaleza. Fue fundada en la antigua Ágora de Atenas por Zenón de Citium alrededor del año 300 a.C.

Los tres pilares del estoicismo moderno

1. La dicotomía del control. Esta idea estoica destaca por tener el valor más obvio. Según los estoicos, debemos dejar de lado la idea de que tenemos control directo y completo sobre muchas de las cosas que nos preocupan, como lo que otras personas piensan de nosotros, lo que sucedió en el pasado e incluso lo que podría suceder en el futuro. Según los estoicos, todo lo que tenemos control directo es cómo pensamos sobre las cosas y lo qué hacemos voluntariamente.

2. Desarrollar un buen carácter: los estoicos, junto con muchos otros filósofos antiguos, sostenían que no existía un conflicto trágico entre ser feliz y ser ético. Desarrollar un buen carácter podría ayudarte a lograr ambas cosas. Como mencionamos se decía que cuatro virtudes cardinales centrales eran la clave de un buen carácter: sabiduría, coraje, autocontrol o moderación y justicia. Los estoicos recomiendan que cultivemos estas virtudes y que prioricemos mantener nuestro buen carácter por encima de todo.

3. Atención plena estoica y terapia: el estoico romano Epicteto escribió la famosa frase que “las personas no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas” Los acontecimientos en sí mismos no tienen el poder de angustiarnos; es la percepción sobre ellos.

El todo es mayor que la suma de sus partes

Cada uno de los tres pilares del estoicismo es útil por sí solo. Si los juntamos en una filosofía de vida coherente, los beneficios pueden ser aún mayores.

11 de las Mejores Citas Estoicas

● Siempre deberíamos preguntarnos: “¿Es esto algo que está o no bajo mi control?”

– Epicteto

● “La mejor venganza es no ser como tu enemigo”.

– Marco Aurelio

● “Elige no sufrir ningún daño y no te sentirás perjudicado. No te sientas perjudicado… y no lo has sido”.

– Marco Aurelio

● “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza”.

– Marco Aurelio

● “Si una persona no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable”.

– Séneca

● “Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo”.

– Séneca

● “Aférrate a tu entusiasmo juvenil; podrás utilizarlos mejor cuando seas mayor”.

– Séneca

● “El que es valiente es libre”

– Séneca

● “Cuando alguien tiene una base adecuada en la vida, no debería tener que buscar aprobación fuera de sí mismo o de los demás”.

– Epicteto

● “No es pobre el que tiene muy poco, sino el que anhela más”.

– Séneca

● “No expliques tu filosofía. Vívela”.

– Epicteto

