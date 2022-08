El quinto de una serie de artículos para emprendedores

por Bukre Ayan

Las corporaciones cuando operan como empresas pequeñas y las LLC pueden optar por ser tratadas como una “entidad transparente” para efectos fiscales. A veces se les llama “Corporaciones del Subcapítulo S”, “Corporaciones S” o “S-corps”.

En el contexto de una corporación regular (“C-corp”), las corporaciones pagan impuestos sobre sus ingresos corporativos. Luego, si se distribuye algún ingreso después de impuestos a los accionistas, estos deberán declarar los dividendos como un ingreso y pagar impuestos sobre ellos también. Por el contrario, las entidades transparentes no pagan impuestos sobre la renta a nivel empresarial.

S-corp (y LLC) reportan sus ingresos corporativos, pérdidas y deducciones y, luego, cada accionista o miembro reporta su participación prorrateada en sus declaraciones de impuestos personales. Esto evita la doble imposición del ingreso empresarial. Sin embargo, los propietarios deben saber que, a diferencia de las C-Corps, deberán pagar impuestos sobre los ingresos comerciales obtenidos, incluso si no se les distribuye este ingreso.

Elección de la corporación S

La elección de S-corp se realiza tanto a nivel del Servicio de Impuestos Internos Americano (“IRS” por sus siglas en Inglés) como del Estado de New York. Algunos de los requisitos importantes del IRS a considerar son:

i) S-corps debe tener solo una clase de acciones (es decir, los accionistas no tienen prioridad entre sí)

ii) Los extranjeros no residentes no pueden ser accionistas de una S-Corp, y una S-Corps no puede tener más de 100 accionistas.

(Para obtener más información, consulte el enlace https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-emploed/s-corporations)

Después de la aprobación del IRS, la empresa debe presentar una elección de S-Corp ante el Departamento de Impuestos y Finanzas de New York para fines de impuestos estatales. Por otro lado, NY aplica el tratamiento obligatorio de S-corp a las corporaciones elegibles, aunque no se haya presentado la elección a nivel estatal. (Consulte el enlace para obtener más información https://www.tax.ny.gov/bus/ct/s_corporations_post.htm).

Operar una S-Corp

Como se explicó anteriormente, una S-Corp se forma como una corporación de New York y opera como una C-Corp. Por ejemplo, al igual que la C-Corp, la S-Corp debe presentar sus declaraciones bienales ante el Departamento de Estado de New York. Se les aplican los mismos requisitos reglamentarios de reuniones especiales-anuales que se aplican a los C-Corps. Tanto las C-Corps como las S-Corps son propiedad de sus accionistas, son operadas por una junta directiva y los funcionarios/oficiales supervisan los negocios diarios.

Algunas de las ventajas de un S-Corp

Los ingresos de una S-Corp no se les impone impuestos dos veces. Además, las pérdidas de una S-Corp pasan a través de los accionistas y pueden reclamarse en las declaraciones de impuestos individuales de los accionistas.

El impuesto federal sobre las ganancias acumuladas que se aplica a algunas de las ganancias retenidas por las C-Corps no se aplica a las S-Corps. Además, las ganancias comerciales de S-Corp no están sujetas a algunos impuestos federales que se aplican a empresas unipersonales, sociedades y LLC.

Las corporaciones S no están sujetas al impuesto mínimo alternativo, que es un sistema de cálculo que puede resultar en que las corporaciones C paguen impuestos más altos.

Algunas de las desventajas de un S-Corp

Si bien los ingresos y las pérdidas pasan a través de los accionistas en función de sus acciones prorrateadas, la declaración de impuestos de S-Corp puede ser más compleja que la declaración de impuestos de LLC.

Un accionista-empleado que posea más del 2% de propiedad en una S-Corp no puede disfrutar de muchas de las ventajas fiscales de los beneficios complementarios.

Las S-Corp no son flexibles como las C-Corp en cuanto a su estructura interna. Como se indicó anteriormente, S-Corps debe tener solo una clase de acciones, no puede tener más de 100 accionistas y no puede ser propiedad de un extranjero no residente.

Conclusión

Además de las descripciones anteriores y la lista limitada de las ventajas y desventajas de una S-Corp, hay varios otros factores que los dueños de negocios deben considerar antes de elegir una S-Corp. Para ver si la elección de S-Corp es la mejor opción para usted y su negocio, consulte con su abogado o su contador.

(Para obtener más información, consulte a una abogada o abogado. Nuestro próximo artículo será sobre

Corporaciones sin beneficio lucrativo. Para ver previos artículos visite nuestro website al https://www.reedbusinesslaw.com.)

Por favor tome en consideración que este artículo no tiene como propósito ofrecer asesoría legal y que, resultados previos no garantizan el mismo resultado.

La Licenciada Bukre Ayan es una asociada internacional de la firma de Reed CNY Business Law, P.C., especializada en derecho comercial, migratorio e inmobiliario. Bukre recibió su título de LL.M. de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse en el 2020 y está autorizada para ejercer tanto en el Estado de Nueva York como en la República de Turquía. La traducción al Español fue hecha por Sylvia Espinosa. Sylvia está haciendo una pasantía legal en Reed CNY Business Law, P.C. Sylvia Espinosa recientemente completó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, y que cuenta con la licenciatura en derecho otorgada por una universidad en México.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre estos artículos, puede ponerse en contacto con la Licenciada Bukre Ayan en Reed CNY Business Law, P.C. en el (315) 558-0642 o puede mandar un correo electrónico bayan@reedbusinesslaw.com. También puede visitar www.reedbusinesslaw.com.

