Capital Social Invaluable

por Talia Rodriguez

Mi prima pequeña Wanda Lee, orgullosa Puertorriqueña y nativa de Buffalo, ha tenido un estetoscopio de plástico desde que tenía cuatro años. Nunca lo soltó, vigilando de cerca la salud de nuestra Titi mientras controlaba su diabetes y otras afecciones. Con el tiempo, sus juegos infantiles y los momentos que pasaba revisando el azúcar en sangre de Titi se convirtieron en un interés académico y una pasión de por vida por la medicina.

Wanda se graduó de la Escuela Charter de Ciencias de la Salud. Obtuvo un grado Asociado en Ciencias en Bryant & Stratton College y actualmente está matriculada en Trocaire College, donde cursa su Licenciatura en Enfermería Práctica (LPN).

Ella, junto con las estudiantes latinas que aprenden a su lado y las que están por venir, es especialmente necesaria en nuestra fuerza laboral regional de enfermería. Sus experiencias vividas, habilidades lingüísticas e inteligencia emocional aportan profundidad y comprensión a la atención al paciente. Según el Kit de Herramientas para la Diversidad e Inclusión en Enfermería del Estado de Nueva York, publicado en 2024, la representación sigue siendo un trabajo arduo.

En el 2015, el 5.7% de las LPN en el Estado de Nueva York se identificaron como latinas, un 1.8% menos que la tasa nacional. Para 2022, esa brecha se había ampliado, con solo el 3.9% de las enfermeras practicantes licenciadas (LPN) identificándose como latinas, un 7.6% por debajo de la tasa nacional.

Las enfermeras son nuestras socorristas de salud más valiosas. Con más latinas que otros grupos abandonando la fuerza laboral durante la COVID-19 para cuidar a sus familias, y con muchas enfermeras acercándose a la jubilación, la brecha podría ampliarse.

Ella trabaja arduamente, como tantos estudiantes de enfermería que vemos pasar con expresiones concentradas, grandes tazas de café, bolsas llenas de libros de enfermería y horarios de exámenes tan exigentes como los propios exámenes, para cerrar la brecha. Como madre de una hermosa bebé, cofundadora de una startup enfocada en la salud con su pareja y una amiga fiel, está decidida a llevar su pasión por la salud al hospital y a sobresalir en su vocación. Y es necesaria, al igual que otras personas como ella.

En la enfermería, existe una necesidad urgente y una oportunidad, pero debemos recordar que cada enfermera es, en esencia, una soñadora que ayuda a los pacientes, seres queridos y comunidades a acercarse a la salud integral. Muchas enfermeras tienen intereses comunes y muchas fundaron startups, así que asegúrate de seguir la trayectoria conjunta de Wanda en A and W Healthy Habits en Facebook.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el salario promedio para las Enfermeras Prácticas Autorizadas (LPN) es de $62,340 al año, con aproximadamente 54,400 vacantes proyectadas anualmente durante la próxima década. Se proyecta que la demanda de enfermeras prácticas y vocacionales con licencia crecerá más rápido que la oferta entre 2022 y 2037, lo que resultará en una escasez proyectada de 302,440 LPN FTE (empleados a tiempo completo) para 2037. Por eso, recuerda que las LPN y otros profesionales de la salud son un capital social invaluable: cada taza de café, cada libro viejo, lleva consigo un destino que vale la pena alentar y honrar. Noviembre es el Mes Nacional de la Diabetes, y desde sus primeros días controlando el azúcar en sangre de Titi, Wanda, junto con otras futuras enfermeras, nos ayudará a avanzar y a forjar el futuro de la medicina. Lea su entrevista para conocer más sobre su pasión por servir. Su historia nos recuerda que quienes se ven afectados por problemas de salud están en una posición única para convertirse en los profesionales de la salud que ayudan a definir el significado de la salud en un mundo en constante cambio.

¿Cómo logras un equilibrio?

Lo logro centrándome en el objetivo final. Me esfuerzo por alcanzar mis metas y lograr todo lo que emprendo. Como madre primeriza y propietaria de una pequeña empresa, mi objetivo es mejorar nuestras vidas y asegurarme de que mi hija nunca experimente algunos de los problemas que yo enfrenté.

¿Qué impacto desea que tenga su práctica de enfermería?

Quiero que mi práctica de enfermería impacte a la comunidad y a los pacientes brindando atención y tratamientos holísticos que ayuden a cada paciente a transformar sus vidas y alcanzar la longevidad.

Talia Rodríguez es una Latina Bi-Racial, bicultural y bilingüe de Buffalo. La misión de la Sra. Rodríguez es escribir sobre las Latinas, que han dado forma al rostro de nuestra ciudad y nuestra región. La Sra. Rodríguez cree que nuestra propia gente debe inspirarnos y, al contar nuestras historias colectivas, impulsamos a nuestra comunidad hacia adelante. La Sra. Rodríguez es defensora y organizadora de la comunidad. Es una West Sider de quinta generación, se graduó de la Facultad de Derecho de SUNY Buffalo y es una ávida fanática del béisbol. Vive en el West Side con su hijo pequeño A.J… La Sra. Rodríguez es miembro de la junta directiva de varias organizaciones, incluido el Belle Center, donde asistió a la guardería. A la Sra. Rodríguez le encanta el arte, la música, la comida y sus vecinos. Puedes enviarles tus comentarios o preguntas a talia.rodriguez.716@gmail.com.